14 JANVIER 2022



Au titre du contrat de liquidité confié par AGRIPOWER à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2021 :

2 900 actions

28 335,16 €



Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié par le contrat de liquidité :

S2 2021 ACHAT VENTE Nombre d'actions 7 921 8 021 Nombre de transactions 69 65 Montant en capitaux 61 581,19 € 63 122,61 €



Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 000 actions 26 793,74 € au 30/06/2021

50 000,00 € lors de la mise en œuvre du contrat le 20/11/2019

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 76 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2020 -2021, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 8,4 millions d'euros.

