Carquefou, le 24 juin 2021 – Agripower France (« Agripower ») (FR0013452281 / Mnémonique : ALAGP), acteur leader de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce les premiers contrats signés pour sa solution de méthanisation individuelle par voie sèche.

Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation de deux types : d'une part les produits de méthanisation individuelle à destination des exploitations agricoles de tailles intermédiaires, et d'autre part les solutions de méthanisation collective, pour les collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire). À l'occasion de l'augmentation de capital à la fin du mois de mars 2021, la Société avait annoncé son intention de commercialiser une offre de méthanisation individuelle par voie sèche afin de répondre aux besoins des marchés agricoles hors élevages laitiers.



« Nous sommes convaincus de la pertinence et du potentiel de marché des unités individuelles par voie sèche et ce, d'autant plus que nous développons en parallèle des solutions financières adaptées pour faciliter leur acquisition. Cette solution innovante repose sur notre connaissance du marché de la méthanisation et une étude approfondie de ses possibles développements.

L'offre par voie sèche, au regard des premiers succès rencontrés auprès des exploitants et de coopératives agricoles, représente un relai de croissance considérable pour Agripower sur le marché et nous positionne parmi les principaux acteurs sur le marché de la méthanisation individuelle agricole. » commente Eric LECOQ, Président d'Agripower France.



LA MÉTHANISATION INDIVIDUELLE PAR VOIE SÈCHE DEVIENT UNE RÉALITÉ CHEZ AGRIPOWER

Alors que la Société dispose déjà de l'un des parcs de méthanisation individuelle par voie liquide (100% lisier) les plus importants en France avec plus de 56 unités en fonctionnement, Agripower a débuté, dans le cadre de sa feuille de route stratégique, la commercialisation d'une nouvelle offre complémentaire de méthanisation par voie sèche destinée à l'ensemble des exploitations agricoles d'élevage, produisant du fumier (bovins, caprins, porcins, équins…).

Cette solution innovante, qui intègre l'ensemble du savoir-faire d'Agripower, issue de la voie liquide (standardisation, redondance des équipements, faible investissement, etc.), est inédite en France et rencontre d'ores et déjà un accueil très favorable de la part des agriculteurs et également des Coopératives Agricoles qui souhaitent en faire bénéficier leurs adhérents.

Ces unités individuelles ont été conçues pour minimiser les gênes liées à leur présence sur une exploitation. Agripower, fort de sa profonde connaissance de l'ingénierie en matière d'unités de méthanisation, a conçu une solution de dimension limitée, à faible intensité sonore et permettant une implantation dans le prolongement des exploitations agricoles. Cette prise en compte des exigences liées à l'environnement d'implantation permet à ces projets d'accroitre leur acceptabilité sociale et locale.

Dans la droite ligne de son positionnement, Agripower souhaite avoir, avec cette offre, un impact réel sur les exploitations qui s'équiperont, en apportant un complément de revenus important et stable aux exploitants.



PREMIÈRES IMPLANTATIONS EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Dans le département de Charente-Maritime un éleveur caprin, possédant 650 chèvres, a trouvé avec la solution de méthanisation individuelle par voie sèche d'Agripower une alternative au projet d'unité de méthanisation territoriale auquel il souhaitait participer et qui avait été refusé par les riverains.

En Haute-Vienne, un éleveur de bovins et d'ovins, détenant 85 vaches limousines et 500 moutons a choisi cette solution afin d'alimenter également en énergie le bâtiment abritant les moutons en période hivernale. Cet éleveur a pour projet d'incorporer des fauches d'accotements de la localité voisine, renforçant le caractère circulaire de cette production énergétique.



À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2019-2020, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros.