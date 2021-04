19/04/2021 - 08:00

19 avril 2021



Carquefou, le 19 avril 2021 – Agripower France (FR0013452281 / Mnémonique : ALAGP), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce aujourd'hui que le Conseil d'administration réuni le 16 avril 2021 a décidé de nommer André Leblancs en qualité de Directeur Général d'Agripower France afin d'accompagner son développement. Pour sa part, Éric Lecoq conserve son mandat de Président du Conseil d'administration.

André Leblancs dispose d'une expérience de près de 25 années dans la direction d'entreprises. Il a occupé les fonctions de Directeur Général pour un réseau national dans l'univers du bâtiment et du paysage, puis pour 5 filiales d'un acteur leader des énergies renouvelables. Il a également une expérience au sein d'un cabinet de conseil en stratégie, performance et organisation, de dimension européenne en tant que principal consulting manager. Depuis 2013, André était Directeur Général groupe d'un leader de la sécurisation des sites, où il a œuvré à la structuration des activités dans un contexte de très fort développement. André Leblancs est diplômé de l'EM LYON Business school, d'EPITECH et de l'INSEAD (Advanced Management Program Singapour).



En tant que Directeur Général, André Leblancs pilotera les fonctions opérationnelles de l'entreprise et la structuration des équipes dans un contexte de fort développement attendu dans les prochaines années. Cette nomination contribue à renforcer l'équipe dirigeante d'Agripower France, aux côtés d'Éric Lecoq, son Président. Éric Lecoq aura ainsi vocation à se concentrer plus spécifiquement sur le développement stratégique de l'entreprise, en détectant et optimisant les opportunités de croissance comme l'élaboration de nouvelles offres et de nouveaux partenariats.



Éric Lecoq, Président du Conseil d'Administration, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir André en tant que Directeur Général. Son expérience dans le développement et la structuration d'activités sera un véritable atout pour Agripower et ses projets de croissance.

Dans un contexte favorable porté par la nécessaire transition énergétique, Agripower doit aujourd'hui accélérer le déploiement de ses projets stratégiques et renforcer son organisation pour saisir er transformer des opportunités de marché et ainsi nourrir la croissance à moyen terme de l'entreprise. »



À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2019-2020, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros.