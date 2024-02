Secteur ICB : 35102015 - SCPI : hôtels et hébergement

Paris, le 1er février 2024 – 8h

Activité 2023 en recul significatif dans un marché immobilier très difficile

En K€ 2023 2022 Ecart TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 2?137 6?352 -66,36 % Dont : Immobilier Neuf 839 3?419 -79,02 % Opérateur Immobilier Ancien 206 709 -70,94 % Marketing Fiches 1?092 2?224 -50,90 % Données consolidées non auditées

Le Conseil d'administration d'Adomos, spécialiste du marketing et de la distribution de produits immobiliers d'investissement locatif a constaté, lors de sa réunion du 31 janvier 2024, les produits d'exploitation 2023 du groupe. Ceux-ci ressortent très significativement en baisse principalement du fait de la crise de l'immobilier en 2023.

L'immobilier neuf, un marché sinistré en 2023

Après un 1er semestre 2023 déjà alarmant, le second semestre a amplifié la baisse des réservations, - 40% au 3èmetrimestre 2023 (source Ministère de la transition écologique).

La fin de l'avantage Pinel fin 2024 n'a pas boosté le marché comme on aurait pu l'espérer car en plus de la hausse des taux, les banques ont significativement resserré les conditions d'octroi de crédits investisseurs, définanciarisant la typologie historique d'investisseurs immobiliers d'Adomos aux revenus de cadres moyens.

La négociation Europlasma

Pour rappel, Adomos a annoncé dans son communiqué de presse du 6 décembre 2023 l'entrée en négociations exclusives sur une période maximum de 12 mois avec Europlasma, société cotée sur Euronext Growth (FR001400CF13 ALEUP), actionnaire contrôlant 99% de la société Les Forges de Tarbes, spécialisée dans la commercialisation de corps creux de gros calibres destinés à l'industrie de la défense, qui prévoit sous diverses conditions suspensives, l'apport par Eurosplasma à Adomos de 49 % des actions composant le capital social de la société Les Forges de Tarbes. Cet apport serait rémunéré par émission d'actions nouvelles Adomos permettant à Europlasma d'en prendre le contrôle.

Les diligences sont toujours en cours dans un cadre défini par les conditions suspensives proposées à Adomos et à ses créanciers par Europlasma.

La négociation a pu être lancée grâce au soutien d'Alpha Blue Ocean, qui a assuré le financement d'Adomos jusqu'à ce jour.

Les contraintes notamment juridiques de la négociation et les délais pratiques des discussions avec les différentes parties impliquées pourraient compte tenu des conditions proposées réclamer des délais et des financements complémentaires non garantis à ce jour.

La société n'a pas de visibilité à ce jour sur sa pérennité d'exploitation mais reste confiante soit à concrétiser les discussions en cours soit sur sa capacité à trouver des solutions alternatives comme elle l'a maintes fois déjà démontré dans le passé.

Calendrier Financier :

31 mars 2024 au plus tard : publication des résultats annuels 2023 consolidés audités

30 avril 2024 au plus tard : mise en ligne des comptes consolidés audités

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un acteur majeur de l'épargne immobilière à destination du particulier.

La société est éligible au PEA-PME

