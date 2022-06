Secteur ICB : 35102015 - SCPI : hôtels et hébergement

06/06/2022 - 08:00

Paris, le 6 juin 2022 à 8 heures.

SUSPENSION DES CONVERSIONS D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS AUXQUELLES SONT ATTACHES DES BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS (« OCABSA »)

Suspension de l'exercice des OCABSA pendant 30 jours de bourse à la demande d'ADOMOS à compter du 6 juin 2022 au 15 juillet 2022

ADOMOS (la « Société ») rappelle avoir conclu avec ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES, LLC (l' « Investisseur ») un avenant au contrat d'émission des OCABSA mis en place en mars 2021 (communiqués de presse de la Société des 24 et 26 mars 2021 et du 7 février 2022) aux termes duquel, à la demande de l'Emetteur, l'exercice de la conversion des OCABSA par l'Investisseur peut être suspendu pendant 30 jours de bourse contre le paiement par l'Emetteur d'une commission de non-conversion d'un montant total de 85 000 euros. La commission de non-conversion sera payée par l'Emetteur à l'Investisseur le premier jour de bourse de la période de non-conversion.

La Société annonce que la conversion des OCABSA sera suspendue du 6 juin 2022 à l'ouverture du marché jusqu'au 15 juillet 2022 à la clôture du marché.

Toutefois, pendant la période de non-conversion, si 100% de la moyenne des prix moyens pondérés en fonction du volume (VWAP) des actions de la Société sur trois (3) jours de bourse, tels que publiés par Bloomberg, est supérieure à 0,045 euro, l'Investisseur recouvrera son droit de demander la conversion d'un tiers (1/3) des obligations convertibles en circulation en actions.

Les actionnaires de la Société en seront informés le cas échéant, par un communiqué de presse.

Cette suspension temporaire de l'exercice de la conversion des OCABSA a été souhaitée et convenue afin de limiter pendant la période précisée ci-dessus l'influence sur le cours de bourse de l'action ADOMOS de la dilution induite par la ligne de financement mise en place avec l'Investisseur. De fait, les actionnaires et la Société pourront apprécier pendant cette période de suspension l'évolution du cours de l'action ADOMOS sur la seule base des données ou informations opérationnelles et financières propres à l'activité telles qu'elles seront diffusées par ADOMOS.