Paris, le 1er juin 2022 à 17h45.

SUCCES DE L'EMISSION D'ABSA

ADOMOS LEVE 2,3 M€ SANS EXERCICE DE LA CLAUSE D'EXTENSION

L'augmentation de capital annoncée le 9 mai 2022 sous la forme d'une émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions a été souscrite à hauteur de 77 385 900 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») représentant un produit brut de 2 321 577 €, soit à 99,55 % du montant de l'offre initiale (2 332 178,94 €). Dans ce cadre, le Conseil d'administration de la Société a décidé de ne pas exercer la clause d'extension.

Les souscriptions se sont réparties de la façon suivante :

18 553 528 ABSA à titre irréductible ;

28 093 590 ABSA à titre réductible ;

30 738 782 ABSA à titre libre.

Il est précisé que conformément à leur engagement de souscription :

la société ACHETER-LOUER.FR a souscrit à (i) 6 315 788 ABSA à titre irréductible et (ii) à 27 017 546 ABSA à titre réductible ;

la société MARKET WIZARDS B.V. a souscrit à 30 000 000 ABSA à titre libre.

ADOMOS remercie ses actionnaires et les deux investisseurs ACHETER-LOUER.FR et MARKET WIZARDS B.V. de leur confiance et de leur participation qui ont permis le succès de cette augmentation de capital.

Le produit de l'émission qui s'élève à 2 321 577 €, va permettre à la Société de (i) restructurer le haut de son bilan et recueillir des fonds supplémentaires destinés au financement de son exploitation et (ii) renforcer ses fonds propres pour lui permettre de poursuivre son développement par croissance interne ou externe sur ses marchés stratégiques et en particulier de financer des développements dans le secteur de NFT, Token et NFT en immobilier et opérations en marchand de biens.

Chaque action nouvelle est assortie d'un bon de souscription d'actions (« BSA »), un BSA donnant droit de souscrire à une action ADOMOS.

Le prix d'exercice des BSA sera égal au cours moyen pondéré par les volumes constaté au cours des cinq (5) jours de bourse précédant immédiatement la date d'ouverture de chaque Période d'exercice (tel que ce terme est défini ci-après) diminué d'une décote de 10 % (le « Prix d'exercice »).

En toute hypothèse, le Prix d'exercice des BSA ne pourra être inférieur à la valeur nominale des actions ADOMOS, soit 0,02 €.

Les titulaires des BSA auront la faculté de souscrire des actions nouvelles de la Société par exercice des BSA pendant sept périodes de 15 jours de bourse (les « Périodes d'exercice »).

Ces Périodes d'exercice seront les suivantes :

Première Période : du 10 juin 2022 au 30 juin 2022 ;

: du 10 juin 2022 au 30 juin 2022 ; Deuxième Période : du 12 septembre 2022 au 30 septembre 2022 ;

: du 12 septembre 2022 au 30 septembre 2022 ; Troisième Période : du 9 décembre 2022 au 30 décembre 2022 ;

: du 9 décembre 2022 au 30 décembre 2022 ; Quatrième Période : du 13 mars 2023 au 31 mars 2023 ;

: du 13 mars 2023 au 31 mars 2023 ; Cinquième Période : du 12 juin 2023 au 30 juin 2023 ;

: du 12 juin 2023 au 30 juin 2023 ; Sixième Période : du 11 septembre 2023 au 29 septembre 2023 ;

: du 11 septembre 2023 au 29 septembre 2023 ; Septième Période : du 8 décembre 2023 au 29 décembre 2023.

Les BSA qui n'auront pas été exercés au plus tard le 29 décembre 2023 deviendront caducs et perdront toute valeur.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des Actions Nouvelles sur Euronext Growth sont prévus le 3 juin 2022. Les Actions Nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR FR0013247244 et sous le code Mnémonique ALADO.

A l'issue du règlement-livraison, le capital social de la Société sera de 3 102 503,96 € et composé de 155 125 198 actions de 0,02 € de valeur nominale chacune.

Répartition du capital et des droits de la Société avant et après l'émission des Actions Nouvelles et exercice de la totalité des BSA

Avant l'émission des Actions Nouvelles et exercice de la totalité des BSA Après l'émission des Actions Nouvelles et avant exercice de la totalité des BSA Après l'émission des Actions Nouvelles et exercice de la totalité des BSA Actionnariat Nombre d'actions % de détention du capital social et des droits de vote Nombre d'actions % de détention du capital social et des droits de vote Nombre d'actions % de détention du capital social et des droits de vote ACHETER-LOUER.FR 6 315 788 8,12% 39 649 122 25,56% 72 982 456 31,39% MARKET WIZARDS B.V - - 30 000 000 19,34% 60 000 000 25,80% Autres actionnaires (dont public) 71 423 510 91,88% 85 476 076 55,10% 99 528 642 42,81% Total 77 739 298 100,00% 155 125 198 100,00% 232 511 098 100,00%