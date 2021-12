01/12/2021 - 18:00

Adomos annonce la signature d'un accord

en vue d'une entrée au capital d'Arbitragimmo Technologie

Adomos a signé un accord, sous conditions, pour prendre une participation de 20% dans la proptech Arbitragimmo Technologie, système expert en gestion comptable, technique, juridique de l'investissement immobilier.

La société Arbitragimmo Technologie créée par Monsieur Marc Marquizeau, ingénieur ENSIIE, MBA IAE Paris fort d'une expérience de 20 ans en investissement et gestion de biens, tant commerciaux que d'habitation, a pour vocation d'offrir une palette de services aux investisseurs immobiliers.

Durant 5 ans de développements informatiques, il a regroupé les expériences et les expertises d'investisseurs et de bailleurs, de professionnels de l'immobilier ainsi que d'assureurs, de juristes et même de locataires pour créer avec son équipe la solution logicielle Arbitragimmo Technologie. Complète, évolutive et personnalisable, cette solution est aujourd'hui commercialisée auprès de quelques clients investisseurs privés high net worth individuals.

Cette solution logicielle est en cours d'apport à la société Arbitragimmo Technologie.

Arbitragimmo Technologie offre aux investisseurs immobiliers une plateforme digitale d'aide à la décision facilitant l'acquisition et la gestion de biens avec un socle fonctionnant sur la base de l'Human Augmented Intelligence (HAI) qui combine règles de calcul et aides à la prise de décisions résultant habituellement d'un expert de l'immobilier.

Arbitragimmo Technologie livre les clés d'analyses nécessaires à l'ensemble du cycle de l'investissement immobilier : bien acheter, bien gérer, prendre les bonnes décisions au bon moment, accélérer le processus de décision de gestion, sécuriser ses revenus et développer son patrimoine, faire des économies et entretenir des relations de confiance avec ses locataires et ses fournisseurs. La solution agrège ainsi des fonctionnalités communément dispersées entre de multiples applications.

Une synergie importante

La prise de participation d'Adomos dans Arbitragimmo Technologie s'inscrit dans la logique de « fintechisation » d'Adomos qui fait partie de sa stratégie de développement en couplant la nouvelle centrale immobilière réunissant les biens immobiliers d'investissement référencés par Adomos auprès de l'ensemble des promoteurs français et l'outil Arbitragimmo Technologie. Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), banquiers, assureurs, experts-comptables et avocats bénéficient des meilleurs outils pour offrir à leurs clients et pour eux-mêmes les meilleurs investissements sur mesure, adaptés automatiquement à leurs profils.

Une opération en deux temps venant renforcer le capital humain et élargir l'activité du groupe Adomos

La prise de participation sera réalisée sous la forme d'unapport en nature de 20% du capital social d'Arbitragimmo Technologie par Monsieur Marc Marquizeau à Adomos dont il deviendra ainsi actionnaire.

Arbitragimmo Technologie a été valorisée 1 million € sous réserve de la confirmation de cette valorisation par un commissaire aux apports. L'acquisition représentera donc un paiement en actions Adomos à Marc Marquizeau pour une valeur de 200 K€.

Les actions Adomos à créer en rémunération de l'apport des actions Arbitragimmo Technologie seront émises sur la base d'une valeur égale à la moyenne des cours de clôture de l'action Adomos au cours des 3 mois précédant la date de convocation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Adomos appelée à statuer sur l'apport.

L'apporteur s'est par ailleurs engagé à conserver les actions Adomos émises en rémunération de son apport pendant une période de 24 mois.

Cette modalité de prise de participation démontre la confiance du fondateur d'Arbitragimmo Technologie dans le potentiel de revalorisation et de développement d'Adomos dans le cadre des synergies évoquées ci-dessus.

Par ailleurs, Adomos s'engage à investir jusqu'à 100 K€ pour renforcer les équipes techniques et commerciales d'Arbitragimmo Technologie.

Sous réserve de la confirmation de la valeur de l'apport par le commissaire aux apports, cette opération sera soumise au vote des actionnaires d'Adomos en mai/juin 2022.

Une stratégie de croissance de l'activité d'Adomos par build up de petites sociétés à fort potentiel

Cette deuxième opération de prise de participation après celle dans Abrastone Patrimoine, par paiement en actions confirme la stratégie de consolidation des métiers du placement immobilier dans une perspective relutive et / ou de participation à la création de valeur.

Arbitragimmo Technologie propose une solution innovante s'adressant aux foncières, aux banques, etc… Sur ce marché de plusieurs centaines de millions d'euros en France seulement, Arbitragimmo Technologie vise à 5 ans 10% de parts de marché.

Adomos entend procéder à d'autres opérations venant renforcer la technicité et les capacités financières de création de valeur dans une logique d'élargissement de l'offre produits qui sera consolidée à un portefeuille de technologie aidant à la sélection optimisée des structures fiscales des produits associés selon le profil des investisseurs.

L'opération d'apport de titres d'Arbitragimmo Technologie sera présentée pour approbation aux actionnaires d'Adomos lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra au cours du deuxième trimestre 2022.