09/01/2025 - 08:00

Crolles, le 9 janvier 2025

Adeunis, spécialiste des solutions IoT, annonce aujourd'hui le lancement du capteur IoT DRY CONTACTS, son tout nouveau capteur cellulaire (NB-IoT / LTE-M). Ce capteur polyvalent vient enrichir la gamme de capteur cellulaire d'Adeunis, offrant une solution clé en main pour la gestion des équipements connectés dans une multitude d'environnements. Grâce à sa compatibilité avec des capteurs ou actionneurs Tout Ou Rien (TOR), le DRY CONTACTS s'adapte à des cas d'usage variés, permettant une surveillance efficace et une optimisation des performances.

Un capteur multifonctionnel pour une gestion optimale

Le DRY CONTACTS se distingue par sa capacité à détecter, compter et alerter. Avec ses deux entrées configurables, il peut :

Détecter des états binaires : ouvert/fermé, marche/arrêt, détection de mouvement, de fumée, alarmes, etc ;

: ouvert/fermé, marche/arrêt, détection de mouvement, de fumée, alarmes, etc ; Compter des événements : chaque changement d'état incrémente le compteur ;

: chaque changement d'état incrémente le compteur ; Mesurer le temps passé dans un état spécifique : pour un suivi précis et une gestion en temps réel.

Il permet en outre une détection rapide des anomalies et l'envoi d'alertes automatisées, garantissant ainsi une réactivité maximale dans la gestion des infrastructures.

Une connectivité fiable, même dans les zones les plus reculées

Le DRY CONTACTS repose sur les technologies cellulaires NB-IoT et LTE-M, offrant une connectivité optimale et une couverture étendue, même dans les zones difficiles d'accès. Cette connectivité permet de s'affranchir des réseaux locaux et des câbles, facilitant un déploiement rapide et économique. Les données sont transmises de manière sécurisée afin de garantir une communication fiable entre les équipements et le système de gestion, quel que soit l'emplacement géographique.

Les principaux avantages du DRY CONTACTS NB-IoT / LTE-M incluent :

Une couverture réseau exceptionnelle, en intérieur comme en extérieur ;

en intérieur comme en extérieur ; Une compatibilité mondiale , permettant une utilisation dans différents pays et environnements ;

, permettant une utilisation dans différents pays et environnements ; Une configuration simplifiée via NFC (Near Field Communication) ou à distance grâce à la technologie FOTA (Firmware Over-the-Air) ;

via NFC (Near Field Communication) ou à distance grâce à la technologie FOTA (Firmware Over-the-Air) ; Une interopérabilité maximale grâce aux protocoles LwM2M et MQTT ;

grâce aux protocoles LwM2M et MQTT ; Une autonomie de plus de 15 ans, réduisant les coûts de maintenance et assurant une gestion de longue durée.

Une solution complète pour la gestion des bâtiments connectés

Le DRY CONTACTS s'intègre parfaitement dans la gamme de capteurs cellulaires d'Adeunis, qui comprend également les capteurs COMFORT (température et humidité), les capteurs COMFORT SERENITY (température, humidité, CO 2 , COv) pour une gestion avancée de la qualité de l'air, ainsi que le PULSE, qui permet de relever les compteurs d'eau et d'électricité pour un suivi précis de la consommation énergétique.

Récemment, Adeunis a également lancé le Field Test Device, un testeur de réseau cellulaire qui garantit la qualité des connexions et optimise le déploiement des infrastructures IoT. Ensemble, ces solutions permettent aux utilisateurs de mieux gérer la consommation d'énergie, d'améliorer le confort des occupants et d'assurer la performance des infrastructures connectées.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2023/2024, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com