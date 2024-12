18/12/2024 - 08:00

Crolles, 18 décembre 2024

Chiffre d'affaires semestriel de 2 840 k€ ;

EBE ajusté, résultat d'exploitation et résultat net toujours négatifs ;

Augmentation de capital confirmée à début 2025 pour renforcer la situation financière.

Adeunis, l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), présente ses résultats du premier semestre 2024-2025 (période du 1er avril au 30 septembre 2024), arrêtés par le Conseil d'administration du 17 décembre 2024. Les comptes semestriels non audités seront disponibles sur le site d'Adeunis (http://www.adeunis-bourse.com) au plus tard le 31 janvier 2025.



Analyse des résultats

Données consolidées en k€

Normes comptables françaises S1

2023-2024 S1

2024 Variation Chiffre d'affaires 2 036 2 840 804 EBE ajusté[1] -270 -6 264 Résultat d'exploitation -575 -421 154 Résultat financier -54 -71 -17 Résultat exceptionnel -58 -26 32 Impôt 205 150 -55 Résultat net -483 -368 115



Le chiffre d'affaires semestriel ressort à 2 840 k€ contre 2 036 k€ au 1er semestre de l'exercice précédent. Cette hausse du chiffre d'affaires reflète un retour à la normal de l'activité faisant suite à un déstockage important qui avait impacté l'activité au 1er semestre 2023-2024 (- 24%). Au-delà de cet effet de rattrapage, l'environnement demeure complexe, marqué par un ralentissement du marché et de la situation économique en Europe.

Malgré l'effet volume favorable, l'ajustement des charges à la suite de la restructuration effectuée à la suite de la prise de contrôle du groupe Flexitron et la légère amélioration de la marge brute (53,6% contre 52,8% au 1er semestre 2023-2024) permise par l'optimisation des flux de production et l'utilisation de stocks cumulés sur les périodes précédentes, l'EBE ajusté (intégrant le CIR de 150 k€) reste légèrement négatif, à -6 k€ contre -270 k€ un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation ressort à -421 k€ (-575 k€ au 1er semestre 2023-2024) et le résultat net à -368 k€ (-483 k€ un an plus tôt).



Analyse du bilan

ACTIF 03/24 09/24 PASSIF 03/24 09/24 Actif immobilisé 2 547 2 470 Capitaux propres 895 506 Actif circulant 3 664 2 885 Provisions et impôts différés 84 87 Dont stocks 1 561 1 012 Dettes 5 232 4 762 Dont créances clients 814 849 Dont dettes financières 2 568 2 420 Dont disponibilités 533 373 Dont dettes d'exploitation 2 453 2 212 Total Actif 6 211 5 355 Total Passif 6 211 5 355



Les pertes enregistrées sur le semestre pèsent mécaniquement sur la situation financière du Groupe.

Au 30 septembre 2024, Adeunis disposait d'une trésorerie de 373 k€ comparé à 533 k€ au 31 mars 2024. L'endettement brut ressort à 2 420 k€, dont 1 691 k€ d'emprunts et 729 k€ d'avances en compte courant.

Il est rappelé que l'avance en compte courant, apportée par Webdyn, a vocation à être incorporée au capital d'Adeunis dans le cadre d'une augmentation de capital. Cette dernière, annoncée dans le communiqué de presse en date du 9 avril 2024, d'un montant total maximum (prime d'émission incluse) d'environ 1 M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires au prix de 0,45 euro par action, devrait intervenir début 2025.

Au 30 septembre 2024, les capitaux propres ressortent à 506 k€, soit 0,22 € par action, contre 895 k€ au terme de l'exercice 2023-2024.



À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2023/2024, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros.

Adeunis ACTUS finance & communication Hervé BIBOLLET

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Hélène de Watteville

Relations Investisseurs +33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 33

adeunis@actus.fr

[1] Excédent Brut d'Exploitation ajusté : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur amortissements et provisions - éléments exceptionnels liés aux dépréciations de stocks obsolètes + CIR