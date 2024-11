22/11/2024 - 18:00

Crolles, 22 novembre 2024

Chiffre d'affaires semestriel d'Adeunis

au 30 septembre 2024

Chiffre d'affaires semestriel de 2 840 k€ ;

EBE ajusté, résultat d'exploitation et résultat net devraient rester négatifs sur le premier semestre ;

Augmentation de capital reportée à début 2025 ;

Changement de date de clôture de l'exercice au 31 décembre.

Adeunis, l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), présente son chiffre d'affaires semestriel 2024 (période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024).

(en milliers d'euros) S1

2022/2023 S1

2023/2024 S1

2024 Variation

vs S1 2022/2023 Variation

vs S1 2023/2024 IIoT « catalog range » 2 220 1 666 2 340 +5,4% +40,5% IIoT « customized product » 40 44 198 - - Modules M2M 422 326 302 -28,4% -7,4% Chiffre d'affaires total 2 682 2 036 2 840 +5,9% +39,5%

Analyse du chiffre d'affaires

Dans un environnement global qui demeure complexe, marqué par un ralentissement du marché et de la situation économique en Europe, Adeunis a connu au cours du semestre un rattrapage ponctuel de chiffre d'affaires sur la période, pour atteindre 2,8 M€ et revenir à un niveau proche du premier semestre de l'exercice 2022/2023. Le chiffre d'affaires semestriel ressort ainsi à 2 840 k€ contre 2 036 k€ lors du premier semestre de l'exercice précédent, soit une progression de l'ordre de 740 k€. Adeunis a enregistré des commandes provenant de ses clients historiques à la fois sur les produits « catalog » et les « customized », majoritairement pour la France et l'Europe. La zone « reste du Monde » ressort en recul.

Les Modules M2M continuent à générer un niveau de commandes en légère contraction avec des clients historiques, sans investissement technologique ou commercial particulier.

Perspectives de résultats du 1er semestre

Malgré le rattrapage ponctuel de chiffre d'affaires, l'EBE ajusté, le résultat d'exploitation et le résultat net devraient rester négatifs au premier semestre.

Les résultats du premier semestre 2024 seront rendus publics le 18 décembre 2024.

Point sur le projet d'Augmentation de capital

Compte tenu des difficultés de trésorerie rencontrées par la Société depuis plusieurs exercices, et comme annoncé dans le communiqué de presse en date du 9 avril 2024, le Conseil d'administration de la Société a arrêté le principe d'une augmentation de capital d'un montant total maximum (prime d'émission incluse) d'environ 1 M€, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à un prix de souscription par action identique à celui de l'offre publique d'achat simplifiée (l' « Offre ») clôturée le 2 août dernier (soit 0,45 €).

Ce projet d'augmentation de capital était conditionné à l'approbation par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de projets de résolutions relatifs à la réalisation d'une réduction de capital, motivée par des pertes, afin de réduire la valeur nominale des actions à un montant inférieur ou égal au prix d'Offre et à l'octroi d'une délégation financière au Conseil d'administration à l'effet de réaliser le projet d'augmentation de capital. Ces autorisations ont été octroyées par l'Assemblée générale Mixte du 26 septembre dernier.

Compte tenu de la publication prochaine des résultats du premier semestre 2024, il a été décidé de repousser la réalisation de cette augmentation de capital, initialement prévue au plus tard fin 2024 à début 2025.

Pour rappel, Webdyn a annoncé son intention de souscrire à titre irréductible à hauteur de sa quote-part au capital de la Société (71,5%) par compensation avec sa créance d'avance en compte courant sur la Société d'un montant de 700 k€. L'augmentation de capital serait également garantie par Webdyn à hauteur de 100% afin de s'assurer de son succès.

À titre indicatif, dans l'hypothèse où aucun actionnaire autre que Webdyn ne souscrirait à l'augmentation de capital (sur la base d'un montant total d'un million d'euros), la participation de Webdyn pourrait être portée à un pourcentage maximum de 85,5% du capital et des droits de vote de la Société.

Les modalités définitives et son calendrier seront communiqués en amont de son lancement dans un prochain communiqué de presse.

Modification de la date de clôture des comptes

Lors de la dernière Assemblée générale, les actionnaires ont décidé de modifier les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, pour les fixer respectivement au 1er janvier et au 31 décembre de chaque année (contre 1er avril et 30 septembre à ce jour). Ainsi, l'exercice en cours, qui a débuté le 1er avril 2024, présentera une durée exceptionnelle de 9 mois et se clôturera le 31 décembre 2024. Cette disposition vise à aligner l'exercice fiscal avec celui de son actionnaire de référence.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2023/2024, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros.