28/07/2023 - 18:00

Crolles, le 28 juillet 2023

RÉSULTATS ANNUELS 2022/2023 :

Résilience dans une année de transition avec des investissements importants dans les catalyseurs de croissance

Chiffre d'affaires de 5,5 M€, perturbé par des tensions qui ont affecté ponctuellement le niveau de commandes ;

Bonne tenue de la marge brute à 46% (-2 points), prouvant la capacité à contenir les impacts inflationnistes ;

EBE ajusté[1] à -0,3 M€ démontrant la résilience de la structure ;

Dette nette de 0,8 M€ ;

Ambition de s'inscrire dans un nouveau cycle de croissance, grâce aux atouts de l'entreprise et à la volonté d'être un acteur de la concentration du secteur de l'IIoT.

Adeunis, l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), présente ses résultats pour l'exercice 2022/2023 (période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023). Les comptes au 31 mars 2023 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel qui sera disponible sur le site Internet d'Adeunis (www.adeunis-bourse.com) au plus tard le 31 juillet 2023.

Jean-Luc Baudouin Président-Directeur Général d'Adeunis, déclare : « Nous évoluons sur un marché international qui gagne en maturité et notre ambition est de l'adresser dans son ensemble. L'IoT devient incontournable pour répondre aux grands enjeux de notre époque, notamment dans le Smart Building avec la nécessité grandissante d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, en parallèle d'obligations règlementaires croissantes sur la performance énergétique des bâtiments.

Adeunis a connu un exercice de transition cette année, nous avons poursuivi notre stratégie autour des solutions IIoT standardisées permettant de répondre à des besoins de déploiements de plus en plus importants. Toutefois, des tensions persistantes sur les approvisionnements en composants électroniques au cours de l'exercice ont limité ponctuellement la croissance. En parallèle, nous avons su atténuer l'impact inflationniste sur nos marges grâce à notre excellence opérationnelle.

Conscients des besoins du marché en nouvelles technologies notamment, pour le smart metering, mais également en produits plus sobres en composants, nous avons lancé deux nouvelles gammes de produits, notamment notre offre 5G. Grâce à notre nouveau positionnement et un déploiement international ambitieux, nous avons des atouts pour jouer un rôle dans la concentration d'un secteur qui gagne en maturité. Ceci nous permettrait de nous inscrire progressivement dans un nouveau cycle de croissance. »

Données consolidées en k€

Normes comptables françaises 2021/2022 2022/2023 Variation Chiffre d'affaires 6 150 5 454 -696 Marge sur coûts d'achat

et de sous-traitance ajustée1 2 975 2 506 -469 Taux de marge brute 48,4% 45,9% -2,5 pts Charges de personnel 2599 2710 +111 Charges externes 394 1551 +1157 Dont Charges externes hors sous-traitance 1119 1223 +104 EBE ajusté[2] -18 -268 -250 Dotation aux amortissements et provisions -331 -240 91 Résultat d'exploitation ajusté[3] -349 -508 -159 Résultat d'exploitation -662 -906 -244 Résultat financier -19 -28 -9 Résultat exceptionnel -29 -92 -63 Impôt 313 403 90 Résultat net -397 -623 -226

Adeunis a ainsi vu son chiffre d'affaires atteindre 5,5 M€ en 2022/2023, contre 6,1 M€ un an plus tôt. Comme anticipé, l'activité de l'exercice 2022/2023 a été perturbée par des tensions qui ont affecté ponctuellement le niveau de commandes et de marge brute qui demeure élevé à 46% (-2 pts), avec principalement :

Des tensions persistantes sur la chaine d'approvisionnement limitant ponctuellement l'offre ;

La réorganisation des équipes commerciales en prévision d'un nouveau cycle de croissance ;

Des anticipations de commandes de clients lors des semestres précédents freinant la demande en fin d'exercice.

En détail par activité, le chiffre d'affaires des solutions IIoT « catalog range » s'établit à 4 219 k€, lié à un manque de volumes de commandes en fin d'exercice, malgré des contrats-cadres solides avec de grands comptes. En effet, Adeunis continue de rencontrer une demande récurrente de la part des grands donneurs d'ordre. Les solutions IIoT « customized products » ont généré 350 k€ de revenus. L'activité est restée à un niveau cohérent avec la volonté claire d'Adeunis de favoriser commercialement la gamme de solutions « catalog » à forte valeur ajoutée.

L'activité Modules M2M, qui ne nécessite pas d'investissement technologique ou commercial particulier, a connu un net rebond à 885 k€, grâce au retour d'un niveau correct de livraisons en composants.

En conséquence, la marge brute d'Adeunis a atteint un niveau de 46% contre 48%. Les surcoûts ponctuels d'approvisionnement sur les marchés internationaux et l'inflation marquée du prix des matières premières et des composants continuent de peser sur la marge brute, qui conserve toutefois un niveau élevé du fait de décisions stratégiques lors des exercices précédents.

Résilience maîtrisée de la structure avec un EBE ajusté en faible recul

L'EBE ajusté, intégrant le CIR (403 k€), ressort à -268 k€, en légère baisse, comme annoncé, de 250 k€. L'impact du contexte de contraction conjoncturelle des ventes et d'inflation mondiale des coûts de fabrication et de transport, et ses conséquences financières sur Adeunis et ses sous-traitants ont été contenus grâce à une structure opérationnelle éprouvée et au strict contrôle des charges.

En détail, la Société a conservé des charges de personnel à un niveau sensiblement équivalent de 2,7 M€. Les équipes commerciales et industrielles ont été renforcées pour accompagner la gestion de cette période complexe et de la préparation des futurs produits qui accompagneront le nouveau cycle de croissance d'Adeunis. Cela a été compensé par une mutualisation des compétences sur des postes de fonctions transverse.

En parallèle, les charges externes ont augmenté de 1 157 k€ pour atteindre 1 551 k€ sous l'effet majoritairement d'un recours accru à de l'assistance technique dans le cadre des investissements 5G et de la refonte de la gamme de produits pour préparer le prochain cycle de croissance. Ces charges externes supplémentaires ont été compensées au niveau de l'EBE ajusté par une production d'immobilisation pour compte propre à hauteur de 1,0 M€ sur l'exercice.

Après prise en compte de ces charges et de la dotation aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ajusté atteint -508 k€. Hors CIR, le résultat d'exploitation s'établit à

-906 k€.

Le résultat net s'élève à -623 k€, comprenant un résultat financier de -28 k€ et un résultat opérationnel de 92 k€.

Progression des stocks en vue des prochains déploiements

ACTIF 03/22 03/23 PASSIF 03/22 03/23 Actif immobilisé 1 381 2 203 Capitaux propres 3 215 2 775 Actif circulant[4] 6 046 4 626 Provisions et impôts différés 47 29 Dont stocks 1 299 2 069 Dettes 4 129 3 980 Dont créances clients 1 294 861 Dont dettes financières 1 340 1 741 Dont disponibilités 2 493 936 Dont dettes d'exploitation 2 789 2 226 Total Actif 7 427 6 829 Total Passif 7 427 6 829

Au 31 mars 2023, Adeunis présente des capitaux propres de 2 806 k€. La trésorerie disponible s'élève à 936 k€ pour un endettement financier de 1 741 k€ composé de deux prêts long-terme garantis par l'État d'un total de 1,3 M€ et de deux prêts innovation Bpifrance de 0,5 M€, dont un à 0% d'intérêt.

En parallèle, la variation de la trésorerie est ressortie à -1 557 k€, liée principalement à la perte opérationnelle de l'exercice et à l'impact défavorable des stocks de nouveaux produits sur le BFR (770 k€), dans un contexte de préparation du prochain cycle de croissance. Cette variation a été en partie compensée par deux nouveaux prêts à hauteur de 950 k€, l'un PGE et l'autre innovation. La trésorerie ressort ainsi positive à 936 k€. La Société travaille à la sécurisation de ressources financières complémentaires pour lisser les variations d'activité à court terme et accompagner l'ambition de déploiement d'Adeunis à moyen terme.

Inscrire l'entreprise dans un nouveau cycle de croissance

Depuis plusieurs exercices, Adeunis investit dans son prochain cycle de croissance pour adresser un marché international au potentiel important, sous l'effet de drivers profonds, en particulier sur le Smart Building avec la nécessité grandissante d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, en parallèle d'obligations règlementaires croissantes : la Directive sur la performance énergétique des bâtiments en Europe (EPBD), le décret tertiaire, décret BACS ou loi climat, en France et la Smart Building Initiative (SBI) ou la loi sur l'énergie propre et les emplois (CEJA) aux États-Unis.

Afin de répondre à cette future demande importante en solutions IoT et pour inscrire progressivement la Société dans un nouveau cycle de croissance, Adeunis prépare une intensification de son déploiement à l'international, avec le soutien de l'Accélérateur International Bpifrance et Business France, devant permettre d'accélérer la croissance de son activité. Adeunis a ainsi poursuivi depuis plusieurs mois deux programmes de développement complémentaires de gammes de produits IoT :

Le premier programme porte sur le développement de sa gamme de produits 5G et des services associés, avec le soutien du plan France Relance, qui sera mise en stock cet été. Cette gamme constitue un relai de croissance et d'avenir en adressant un nouveau marché qui permettra la massification de l'IoT sur la verticale du bâtiment avec une technologie nativement mondiale. En augmentant à la fois la bande passante et le débit disponible, le déploiement de la 5G dans l'IoT sera en mesure d'accompagner les enjeux de massification du marché, inhérents au Smart Building et à la Smart City.

Le second programme porte sur la refonte de l'architecture interne de sa gamme de produits, plus simple, plus agile et moins dépendante des fournisseurs de composants électroniques. Cette gamme sera totalement agnostique au type de réseau (Lora ou Sigfox) permettant d'adresser l'ensemble du marché international à moindre coût, grâce à une architecture technique et industrielle permettant la différenciation retardée et la capacité de servir toutes les zones dans le monde de façon agile.

Si Adeunis constate à court terme un décalage de ses prises de commandes, les tendances à moyen terme restent positives et offrent des opportunités importantes sur nos marchés. Dans ce contexte, Adeunis souhaite jouer un rôle fédérateur pour constituer un leader dans l'IoT et mène des réflexions stratégiques sur un marché où les offres ont atteint leur maturité et deviennent indispensables dans l'éventail de solutions proposées par les acteurs du Smart Building/City/Industry.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2022/2023, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Jean-Luc Baudouin

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr

[1] Dont CIR et hors éléments exceptionnels liés aux dépréciations de stocks obsolètes qui sont nuls sur la période.

[2] Excédent Brut d'Exploitation ajusté : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur amortissements et provisions - éléments exceptionnels liés aux dépréciations de stocks obsolètes + CIR

[3] Résultat d'exploitation ajusté : Excédent Brut d'Exploitation ajusté - dotations aux amortissements et provisions

[4] Hors disponibilités