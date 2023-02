23/02/2023 - 18:00

Crolles, le 23 février 2023

Adeunis accélère son développement international avec Bpifrance

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), intègre la quatrième promotion de l'Accélérateur International Bpifrance et Business France. Ce programme a pour objectif d'accompagner les sociétés sélectionnées dans leur croissance et leur stratégie à l'international. Ce programme intensif de 18 mois se déroule à partir de février 2023.

L'Accélérateur International, un accompagnement d'expert pour Adeunis

L'Accélérateur International de Bpifrance et Business France rassemble, pour sa quatrième promotion, 17 PME et ETI.

Les objectifs d'Adeunis au sein de L'Accélérateur International sont clairs : renforcer la stratégie à l'export, se positionner sur des marchés à fort potentiel, adapter l'organisation interne et développer des opportunités commerciales. Son programme, riche et complet, mêle conseils personnalisés, séminaires thématiques, échanges entre paires et mise en réseau… le tout permettant de nourrir la stratégie d'Adeunis et de définir un plan d'action pour booster ses ventes à l'export.

Pour Adeunis, le développement de ses ventes hors France constitue un levier de croissance important. Lors du dernier exercice 2021/2022, les ventes à l'export représentaient environ 30% de son chiffre d'affaires et son ambition de croitre sur ce segment fait partie intégrante de sa stratégie.

« L'export représente depuis toujours une part importante du chiffre d'affaires d'Adeunis. Intégrer cet accélérateur aux côtés de Bpifrance et Business France est une vraie opportunité d'aller encore plus loin sur le marché mondial. Nos solutions répondent à des besoins importants dans le Smart Building, notamment sur des thématiques liées à l'efficacité énergétique. Des sujets qui sont aujourd'hui présents partout dans le monde. Nous sommes ainsi fiers de faire partie des 17 entreprises sélectionnées et de pouvoir bénéficier d'un accompagnement d'experts pour nous aider à atteindre nos ambitions de croissance à l'international » explique Michaël Maret, Directeur Commercial d'Adeunis.

Se développer toujours plus avec 2 nouvelles offres dimensionnées pour l'international

Les solutions IoT Adeunis sont déjà vendues dans plusieurs pays du monde, en Europe, mais également en Amérique du Nord, au Moyen-Orient ou encore en Australie. En intégrant ce programme Bpifrance, Adeunis souhaite accentuer sa présence dans certaines zones et développer de nouveaux marchés cibles. L'atteinte de cette ambition est rendue possible grâce à des drivers importants : un marché dynamique et mondial du Smart Building, l'élargissement du modèle de distribution scalable avec différents intermédiaires (distributeurs, opérateurs, intégrateurs…), le développement de 2 offres de produits notamment destinées à ces marchés (5G, LoRa, Sigfox…), ainsi qu'à l'adhésion de l'ensemble des équipes Adeunis dans ce projet par la mise en place d'une organisation structurée au déploiement à l'international.

« Cela fait déjà plusieurs mois que nous travaillons en interne au développement de nouvelles gammes de capteurs dans les technologies, par définition mondiale : 5G, LTE-M, NB-IoT, LoRaWAN, Sigfox. L'intégration à ce programme s'inscrit parfaitement dans la continuité de la stratégie d'Adeunis. Cet accompagnement nous permettra d'identifier les synergies business susceptibles d'accentuer notre dimension internationale, ce qui constitue un réel levier de croissance » ajoute Jean-Luc Baudouin, PDG d'Adeunis.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2021/2022, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com