31/01/2023 - 17:50

Crolles, le 31 janvier 2023

Adeunis et Friendly Technologies s'associent

pour faciliter les déploiements IoT cellulaires à travers le monde

Adeunis, l'expert des solutions IoT, s'associe à Friendly Technologies, société israélienne, spécialisée dans l'IoT et le device management. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du programme « One-IoT Partners » de Friendly Technologies, dans le but de proposer des solutions IoT complètes à travers le monde.



En tant qu'expert du LPWAN, Adeunis travaille actuellement à étendre sa gamme de capteurs IoT multi-réseaux avec des appareils connectés dans les technologies 5G (NB-IoT et LTE-Cat-M1), dans la continuité de sa stratégie d'un déploiement international agnostique. Les premiers produits qui seront lancés sur le marché se concentrent notamment sur les cas d'utilisation IoT pour la qualité de l'air intérieur (QAI) et le monitoring des consommations énergétiques.

Les clients rencontrant souvent des difficultés à choisir la bonne connectivité et la bonne plateforme IoT pour un déploiement de masse, l'objectif d'Adeunis est de proposer un ensemble de partenaires et d'accompagner les clients afin de choisir la solution la plus adaptée à leur cas d'usage et leur positionnement géographique, pour exploiter au mieux leurs capteurs IoT sur l'ensemble de la planète.

Dans le cadre du programme de partenariat IoT, l'équipe de R&D d'Adeunis s'est associée à Friendly Technologies pour qualifier ses nouveaux produits afin qu'ils puissent communiquer avec la plateforme de gestion des objets communicants Friendly One-IoT™. Les principales fonctionnalités de la plateforme ont été testées avec succès, notamment la transmission de données sur le protocole LwM2M et la gestion des appareils sur le terrain (configuration à distance, mise à jour du micrologiciel par voie aérienne (FOTA), etc).

Les capteurs déjà qualifiés sont ceux permettant de surveiller la température, l'humidité relative, la concentration de CO 2 et une variation du niveau de composés organiques volatils dans une pièce.

« La qualification réussie des capteurs Adeunis sur Friendly Tech Platform démontre les performances et la flexibilité de nos produits », a déclaré Arnaud Deyres, chef d'équipe R&D d'Adeunis. « Grâce à cette collaboration, nous pourrons accélérer la croissance de notre activité dans le monde entier, en nous efforçant de fournir à nos clients une connexion transparente entre les capteurs IoT Adeunis et la plateforme proposée par Friendly Technologies. »

À propos de Friendly Technologies

Friendly Technologies (fondée en 1997) est un leader du marché dans la fourniture de plateformes de qualité pour l'IoT et la gestion des appareils TR-069/TR-369. Les produits de Friendly prennent en charge les protocoles LwM2M, MQTT, OMA-DM, TR-069/TR-369 USP, CoAP et HTTP, ainsi que des protocoles propriétaires. Les principaux fournisseurs mondiaux et les entreprises IoT font confiance à la société pour la gestion de leurs appareils.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions

connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2021/2022, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com