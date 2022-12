15/12/2022 - 17:45

Crolles, le 15 décembre 2022

Jean-Luc Baudouin, PDG d'Adeunis,

nommé Administrateur

de la Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA)

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), annonce la nomination de son PDG Jean-Luc Baudouin au Conseil d'administration de la SBA.

L'association SBA - Smart Buildings Alliance for Smart Cities, créée en 2012, œuvre chaque jour à faire du smart building un atout au service des territoires, des entreprises et des occupants. Unique en son genre par sa transversalité, son ouverture et la diversité des 450 entreprises et organisations qui la compose, la SBA structure ses actions autour de 3 piliers : Smart Home, Smart Building et Smart City.

Jean-Luc Baudouin, PDG d'Adeunis, a été élu au Conseil d'administration de la SBA, composé d'un collège de 40 administrateurs, dont la fonction principale est de définir les grandes orientations de l'alliance. Il poursuivra le travail d'Adeunis entrepris depuis 2016 au sein de l'association et depuis 2020 au sein de son Conseil d'administration. Cette nomination illustre la place importante occupée par Adeunis sur son marché cible du Smart Building.

Jean-Luc Baudouin apportera toute son expertise issue de près de 30 ans d'expérience dans les Hautes Technologies, le déploiement d'offres IoT innovantes et leur mise sur le marché. Il est à l'origine de la création de plus de 30 nouvelles offres de produits innovants Adeunis (technologie radio, Telecom, logiciel embarqué, électronique), dont la nouvelle offre 5G, ainsi que le pilotage de projets R&D d'ampleur, comme le développement d'une plateforme Cloud en partenariat avec Thalès.

Il a occupé plusieurs postes de Direction technique, marketing et management en France et à l'international aussi bien dans de grands Groupes que pour des PME. Il a notamment occupé des fonctions de direction chez Schneider Electric (2001-2012), leader mondial de la gestion énergétique et accompagné plusieurs dizaines de PME chez Captronic, une structure publique fondée par le Ministère de l'Industrie et le CEA qui vise à les accompagner dans le déploiement de solutions innovantes.

La Smart Buildings Alliance organise régulièrement des commissions thématiques permettant de mutualiser connaissances et problématiques autour du Smart Building. Ces commissions permettent de créer des dynamiques favorisant l'émergence de services et d'innovations, bénéficiant à l'ensemble des acteurs de l'écosystème.

Jean-Luc Baudouin, Président-Directeur Général d'Adeunis, déclare : « Il est essentiel pour Adeunis de participer aux grandes orientations de son écosystème. Nos contacts permanents avec de nombreux acteurs positionnés sur l'ensemble de la chaine de valeur du Smart Building nous permettent d'apporter nos connaissances pour nourrir la stratégie de l'alliance et tendre vers un déploiement massif de l'IoT dans les territoires, les villes et les bâtiments. »

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2021/2022, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Jean-Luc Baudouin

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr



À propos de la Smart Buildings Alliance

Créée en 2012, la Smart Buildings Alliance œuvre chaque jour à faire du smart building un atout au service des territoires, des entreprises et des occupants.

Unique en son genre par sa transversalité, son ouverture et la diversité des 450 entreprises et organisations membres qui la compose, la SBA structure ses actions autour de 3 piliers : Smart Home (logement collectif), Smart Building (bâtiment tertiaire) et Smart City (territoire intelligent).

Avec plus de 30 commissions et groupes de travail, elle fédère l'ensemble des corps de métiers dans une démarche collaborative de construction de cadres de références, d'approches et de solutions innovantes.

La Smart Buildings Alliance est à l'origine du cadre de référence Ready2Services et de ses déclinaisons (R2S Résidentiel, R2S4Care, R2S Connect, R2S4Grids, R2S4Mobility,,...), ainsi que du référentiel BIM4Value.

L'alliance s'appuie sur des chapitres régionaux présents au plus près des territoires et rayonne également à l'international avec des SBA pays.

Plus d'informations sur www.smartbuildingsalliance.org