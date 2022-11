10/11/2022 - 18:00

Crolles, le 10 novembre 2022

Chiffre d'affaires semestriel 2022/2023 en croissance de +4%

à 2,7 M€ et ambition d'EBE ajusté annuel proche de l'équilibre

Évolution de la gouvernance

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), présente son chiffre d'affaires non audité pour l'exercice 2022/2023 (période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023), ainsi qu'une évolution de sa gouvernance marquée par une simplification de la Direction Générale et un enrichissement du Conseil d'administration.

Dans un contexte global qui demeure complexe, avec notamment des tensions persistantes sur la supply chain et les approvisionnements qui ont limité les déploiements sur ce semestre, Adeunis a réussi à faire progresser son chiffre d'affaires de +4%, grâce à son organisation éprouvée et un niveau de commandes solide.

La stratégie de déploiement des solutions IIoT standardisées, dites « catalog range », permettant de répondre à des besoins de plus en plus importants, tout en favorisant les contrats les plus rentables, a permis de compenser en partie l'impact de l'inflation sur la marge brute. En parallèle, Adeunis œuvre à l'adaptation de sa gamme à ces nouvelles contraintes, notamment sur le plan de la sobriété des composants, afin de diminuer son exposition aux contraintes actuelles d'approvisionnement.

L'EBE ajusté semestriel devrait ainsi ressortir en léger retrait par rapport au premier semestre de l'exercice précédent (-0,1 M€). Sur l'ensemble de l'exercice 2022/2023, l'ambition d'Adeunis demeure de faire tendre son EBE ajusté vers l'équilibre.

(en milliers d'euros) S1

2021/2022 S1

2022/2023 Variation Variation IIoT « catalog range » 2 125 2 220 +95 +4,5% IIoT « customized product » 141 40 -101 -71,6% Modules M2M 318 422 +104 +32,7% Chiffre d'affaires total 2 584 2 682 +98 +3,8%

Croissance portée par les solutions IIoT catalog range à forte valeur ajoutée et des livraisons de Modules

Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2022/2023 s'élève ainsi à 2 682 k€, en croissance de +3,8%, contre 2 584 k€ un an plus tôt. Par activité, le chiffre d'affaires des solutions IIoT « catalog range » a atteint 2 220 k€ en croissance de 4,5%, démontrant toute la résilience de l'activité face aux tensions sur sa supply chain et la position solide d'Adeunis sur son marché. En effet, Adeunis continue de rencontrer une demande croissante de la part des Grands Comptes, mais les difficultés d'approvisionnements viennent limiter les déploiements et ainsi caper ponctuellement la croissance du segment. De plus, l'environnement géopolitique actuel continue de générer des incertitudes et décaler des investissements.

Les solutions IIoT « customized products » se sont contractées de 71,6% à 40 k€, conformément à la volonté claire d'Adeunis de focaliser ce développement de façon ciblée et de favoriser commercialement la gamme de solutions « catalog » à forte valeur ajoutée.

L'activité Modules M2M, qui ne nécessite pas d'investissement technologique ou commercial particulier, s'élève à 422 k€, grâce à une légère amélioration des livraisons en composants qui a permis de retrouver des niveaux de déploiements plus habituels auprès des clients d'Adeunis.

Perspectives de croissance pour l'exercice 2022/2023

et mesures de réduction des impacts générés par les tensions sur les composants

Pour l'ensemble de l'exercice 2022/2023, Adeunis ambitionne à nouveau de réaliser une croissance de son activité portée par un marché qui conserve un dynamisme important, sous l'effet de drivers profonds, notamment le Smart Building et ses obligations règlementaires (décrets tertiaire, décret BACS, loi climat…). Toutefois, les tensions sur le marché des composants et l'environnement géopolitique devraient perdurer au second semestre avec des impacts persistants sur l'activité et les marges d'Adeunis.

Dans ce contexte, Adeunis a déployé tout un éventail de mesures afin de contrôler et anticiper les tensions sur ses approvisionnements, notamment par la sécurisation de ceux-ci auprès des fournisseurs et par un programme de refonte de l'architecture interne de sa gamme de produits, plus simple, plus résiliente et moins dépendante des composants électroniques. L'EBE semestriel devrait ainsi ressortir en léger retrait par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Sur l'ensemble de l'exercice 2022/2023, l'ambition d'Adeunis demeure d'obtenir un EBE ajusté qui tend vers l'équilibre, malgré l'impact conséquent du contexte inflationniste.

Aussi, afin de répercuter l'impact inflationniste sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'IIoT, Adeunis a procédé à une augmentation de ses tarifs sur les nouveaux contrats à partir du 1er septembre 2022.

En parallèle, Adeunis a poursuivi le développement de sa gamme de produits 5G et des services associés, avec le soutien de plan France Relance. Elle constitue un relai de croissance et d'avenir en adressant un nouveau marché qui permettra la massification de l'IoT sur la verticale du bâtiment. Pour financer sereinement son plan d'action, Adeunis a souscrit un prêt à l'innovation de 350 k€ auprès de Bpifrance qui renforce ainsi son soutien et son rôle de partenaire privilégié d'Adeunis.

Par ailleurs, un prêt garanti par l'État additionnel à hauteur de 600 k€ a été contracté pour ajouter à la solidité financière de l'entreprise et accroître sa visibilité sur son marché.

À moyen terme, Adeunis ambitionne plus que jamais de devenir un acteur de référence du marché de l'IIoT. Pour cela, la Société poursuivra sa stratégie commerciale basée sur :

Des produits et services IIoT « catalog » dédiés à nos marchés et répondant aux défis de la crise énergétique ;

L'amélioration continue de la gamme de produits et le développement de nouveaux services avec des offres applicatives, pour tendre vers une solution globale agnostique dans le modèle « Device As A Service », avec un focus sur les Grands Comptes ainsi que sur l'expansion internationale au travers d'un réseau de distributeurs spécialisés ;

L'apport de l'intelligence artificielle, pour accroître la pertinence et la précision des solutions, améliorant l'efficacité énergétique, le pilotage des installations tout en réduisant leurs coûts de maintenance ;

Un déploiement international où les besoins en solutions IoT pour piloter et analyser des installations à distance sont importants, au travers de distributeurs et partenaires. Dans ce cadre, la nouvelle gamme de produits 5G et la refonte des gammes LoRaWAN et Sigfox viendront compléter la réponse d'Adeunis aux besoins en Europe et dans les zones Asie-Pacifiques et Moyen-Orient.

Cette ambition sera portée par une Direction Générale resserrée et un Conseil d'administration enrichi, comme décrit ci-dessous.

Évolution de la gouvernance d'Adeunis

Nomination de Jean-Luc Baudouin, Président Directeur Général

Le Conseil d'administration réuni ce jour a nommé Jean-Luc Baudouin au poste de Président Directeur Général d'Adeunis, en remplacement de Frank Fischer qui a démissionné de ses mandats au sein de la société pour se consacrer à de nouveaux projets personnels. Le Conseil d'Administration tient à remercier Frank Fischer pour son engagement et sa détermination dans la transformation d'Adeunis au cours des 13 années passées dans l'entreprise, dont 6 à la direction générale.

Jean-Luc Baudouin a rejoint Adeunis en 2016 et était Directeur Général adjoint et Administrateur depuis 2019. Il a activement contribué à la définition et la mise en œuvre de la vision stratégique et du repositionnement de l'entreprise. Sa nomination s'inscrit donc dans la continuité de la stratégie menée par la Société depuis plusieurs années. Jean-Luc Baudouin a notamment porté en interne la création de l'offre innovante de solutions IIoT d'Adeunis, le développement des solutions 5G et le pilotage de projets R&D d'ampleur. Il pourra s'appuyer sur les équipes expérimentées d'Adeunis pour poursuivre le travail intense de déploiement des solutions IIoT sur un marché qui conserve un dynamisme important, sous l'effet de drivers profonds, notamment le Smart Building et ses obligations règlementaires (décrets tertiaire, décret BACS, loi climat…).

Nomination Jacques Letzelter, administrateur indépendant

Lors de ce même Conseil d'administration, il a été décidé de coopter[1] Jacques Letzelter en qualité d'Administrateur indépendant. Jacques est actuellement Directeur de l'activité Systèmes et Services Public chez Signify, le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Jacques apportera toute son expertise dans le pilotage de la croissance sur un marché mondial de l'IoT et des Bâtiments, dont il participe à la transformation depuis plus de 20 ans : il a développé et mis en œuvre des stratégies commerciales, industrielles et d'offres, développé des partenariats et intégré plusieurs acquisitions.

Le Conseil d'administration d'Adeunis est désormais composé de :

Jean-Luc Baudouin, Président et Directeur Général

Muriel Bethoux, Administratrice indépendante

Charles Antoine Eliard, représentant de CAPITAL EXPORT

Damien Henault, représentant de TEMPOCAP

Jacques Letzelter, Administrateur indépendant

Jean-Mathieu Sahy, administrateur - CEO de CAPITAL EXPORT

Annabelle de Saint-Quentin, administratrice - CFO de TEMPOCAP



Prochain rendez-vous : Résultats semestriels le 19 janvier 2023 après Bourse.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2021/2022, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Profil de Jean-Luc Baudouin

Avec 28 ans d'expérience dans les Hautes Technologies et la création d'offres innovantes, Jean-Luc Baudouin a occupé plusieurs postes de Direction technique, marketing et management en France et à l'international aussi bien dans de grands Groupes que pour des PME.

Précédemment, Jean-Luc Baudouin a occupé des fonctions de direction au cours des 11 années passées chez Schneider Electric (2001-2012), leader mondial de la gestion énergétique, notamment la Direction Marketing d'une nouvelle entité, la Direction de projets innovants et de création d'offres.

Souhaitant mettre son expertise au service des dirigeants de PME, Jean-Luc Baudouin a rejoint Captronic en 2012, une structure publique fondée par le Ministère de l'Industrie et le CEA qui vise à accompagner les PME dans le déploiement de solutions technologiques innovantes. Il y accompagnera plusieurs dizaines de PME jusqu'à son arrivée chez Adeunis en 2016.

Jean-Luc Baudouin débute comme Directeur technique avec pour principale mission d'identifier les gisements de croissance et les réponses pertinentes aux problèmes des clients dans le Smart Building et la Smart City, avant de développer les offres de produits et services IoT permettant d'y répondre.

Il est à l'origine de la création de plus de 30 nouvelles offres de produits Adeunis (technologie radio, Telecom, logiciel embarqué, électronique) ainsi que du développement d'une plateforme Cloud en partenariat avec Thalès. En 2019, il devient Directeur Général adjoint et Administrateur de la Société pour épauler Frank Fischer, où il ajouta à ses fonctions la Direction du Marketing.

Jean-Luc Baudouin est diplômé de l'École Centrale de Marseille (1993), et titulaire d'un master EE de l'ENSEEIHT de Toulouse et d'un master en gestion stratégique des affaires de l'ICG (2010).

Profil de Jacques Letzelter

Jacques Letzelter dirige actuellement les activités du segment de clients Public chez Signify, anciennement connu sous le nom de Philips Lighting, le leader mondial de l'éclairage. De 2015 à 2018, Jacques Letzelter a occupé le poste de Senior Vice Président du segment Office & Industry. Il a été administrateur de la startup Pointgrab de 2016 à 2022.

Jacques Letzelter a occupé des fonctions de direction, sur les marchés des infrastructures publiques et des bâtiments dans les domaines de la gestion d'énergie et de la distribution électrique : direction commerciale, direction d'activités, direction technique chez Philips et Schneider-Electric.

Son principal champ d'action reste l'innovation en matière de systèmes électroniques connectés et intelligents pour les bâtiments de bureaux, les bâtiments publics et industriels ou les centres de données.

De 2003 à 2013 Jacques Letzelter a occupé différents postes de direction au niveau mondial, notamment en tant que CTO Power, CEO du Global Technology Center India, puis en tant que responsable de 3 activités : Customers Solution, Energy Management et Low Voltage Power.

De 1998 à 2003 Jacques Letzelter a occupé divers postes d'ingénieur en France et aux États-Unis, où il a créé des produits embarqués, des logiciels et des systèmes innovants liés à la sécurité.

Jacques Letzelter est ingénieur de l'École Centrale de Paris (1993), docteur en génie électrique de Paris VI et SUPELEC (1998), titulaire d'un master en gestion stratégique des affaires de l'ICG (2003) et administrateur indépendant formé par l'INSEAD (IDP 2019).

[1] Cooptation soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire