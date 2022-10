Secteur ICB : 50202025 - Équipement électronique : Jauges et compteurs

17/10/2022 - 18:00

Crolles, le 17 octobre 2022

Comment réduire les consommations énergétiques

des bâtiments grâce aux données ?

Les solutions IoT Adeunis

présentées au salon IBS à Paris les 8 et 9 novembre

La réduction des consommations d'énergie est une des principales préoccupations actuelles. Avec ses solutions IoT, Adeunis apporte une réponse concrète aux gestionnaires et propriétaires de bâtiments pour réduire rapidement et durablement leurs consommations énergétiques. Ces solutions Adeunis sont à retrouver les 8 et 9 novembre prochain sur le salon IBS (Intelligent Building Systems) à Paris.

Hausse des prix de l'énergie, décret tertiaire, efficacité énergétique, consommer mieux, consommer moins… Dans un contexte d'urgence climatique mais aussi de crise énergétique, le Gouvernement a présenté un plan de sobriété énergétique[1] qui s'articule autour de plusieurs leviers, dont notamment la réduction des dépenses d'énergie des bâtiments tertiaires et résidentiels.

Face à ces enjeux, la mise en place d'une solution IoT représente une réponse facile et rapide à mettre en œuvre pour analyser les habitudes de consommation d'un bâtiment et réduire rapidement ses dépenses énergétiques.

COMMENT RÉDUIRE SA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ?

Mieux comprendre sa consommation d'énergie grâce aux données

La collecte et l'analyse des données énergétiques permettent aux gestionnaires de bâtiment d'améliorer leurs connaissances de la gestion de l'énergie, la répartition des dépenses et in fine optimiser la consommation d'énergie.

Grâce à ses capteurs IoT, Adeunis assure le diagnostic initial et le suivi des consommations des équipements du bâtiment. Ils permettent notamment de collecter et analyser les données de consommation d'eau, de gaz ou d'électricité.

Avec l'aide des solutions IoT Adeunis, il est possible de :

Effectuer un suivi en temps réel des dépenses afin de détecter des surconsommations (synonyme de fuite) ;

des dépenses afin de détecter (synonyme de fuite) ; Déceler des consommations anormales (une pièce allumée dans un bâtiment censé être vide) ;

(une pièce allumée dans un bâtiment censé être vide) ; Effectuer du sous-comptage d'énergie, afin de mesurer la consommation d'une pièce ou d'un équipement.

Une fois l'état des lieux effectué, d'autres actions relatives à l'usage quotidien des bâtiments, peuvent être mises en place.

Agir pour améliorer sa performance énergétique

Les capteurs IoT permettent également de relever, mesurer et analyser les facteurs d'ambiance d'une pièce, tels que la température et l'humidité, la présence, ou encore le niveau de luminosité. Grâce à l'analyse des données relevées, il est alors possible d'ajuster l'usage des équipements aux conditions réelles d'utilisation du bâtiment afin de réaliser des économies d'énergie.

Exemple :

Mesurer et analyser la luminosité pour ajuster l'usage de l'éclairage ;

Analyser la température ambiante et la présence, afin de réguler l'usage du chauffage et de la climatisation ;

Contrôler le taux d'humidité et de CO 2 afin d'ajuster le fonctionnement du système de ventilation.

Pour retrouver l'ensemble des solutions Adeunis dédiées à la réduction des consommations d'énergie des bâtiments, rendez-vous les 8 et 9 novembre 2022 :

Salon IBS

Paris Expo Porte de Versailles

Pavillon 5.1

Stand D17

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2021/2022, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

[1] Plan de sobriété énergétique du 6 octobre 2022