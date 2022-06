16/06/2022 - 18:00

Crolles, le 16 juin 2022

Adeunis et MultiTech s'allient pour proposer une solution LoRAWAN compatible avec des dispositifs SCADA pour les acteurs du Smart Building

Adeunis et Multitech, acteurs reconnus du monde de l'IoT, proposent aux intégrateurs et gestionnaires de bâtiments une solution leur permettant d'associer facilement des capteurs IoT à des dispositifs SCADA[1] déjà existants. Cette solution est disponible aujourd'hui sur le marché français chez leur distributeur commun Dataprint.

Les différentes législations européennes pour la réduction des émissions de CO2 dans le bâtiment, tel que les décrets Tertiaire et BACS en France, engendrent un besoin croissant d'équipement du bâtiment afin de mieux le piloter. Les solutions IoT LoRaWAN, du fait de leur facilité d'installation et la multiplicité des cas d'usage traités, répondent parfaitement à ce besoin.

Si Adeunis et Multitech se sont associés, c'est pour proposer une solution répondant tout particulièrement aux besoins des bâtiments déjà équipés de dispositifs SCADA, en leur offrant une solution IoT qui s'intègre facilement aux dispositifs déjà existants.

Objectif : une solution IoT pour le bâtiment, compatible avec les dispositifs SCADA

La proposition commune permet de fournir aux intégrateurs traditionnels du monde SCADA une adoption rapide de la technologie LoRAWAN sans avoir besoin de connaître toutes ses particularités techniques.

Le défi est de permettre à la passerelle LoRaWAN fournie par Multitech, de communiquer avec les systèmes déjà en place, afin d'ajouter les données des capteurs IoT aux autres données déjà gérées par la solution SCADA. Bien souvent, il s'agit d'une solution BMS (Building Management System) ou d'un automate qui communique uniquement en utilisant des protocoles bien particuliers au monde du SCADA comme le BACNET[2].

Avec cette offre, les intégrateurs disposent ainsi d'une solution plug and play. Ils peuvent se concentrer sur le cas d'usage souhaité… Le temps d'intégration est ainsi considérablement réduit.

« Lorsqu'un intégrateur a besoin du BACNET, Multitech propose un firmware mPower spécifique qui intègre déjà le décodage des trames des principaux capteurs d'Adeunis et met les données à disposition en format BACNET pour l'automate. Si l'on utilise la version cellulaire 4G de notre gateway, elle peut aussi permettre de connecter l'automate à la plateforme de gestion de l'intégrateur en faisant office de routeur, tout en assurant localement le trafic LoRAWAN vers BACNET. Dans d'autres cas, l'intégrateur pourra utiliser le broker MQTT[3] disponible nativement dans nos passerelles », précise Nicolas Beaudoin, responsable des ventes pour les régions Europe du Sud et France chez MultiTech.

L'IoT, une solution facile à déployer pour de multiples cas d'usage

L'utilisation d'une telle technologie radio LoRaWAN permet une installation rapide et à moindre coût comparé aux solutions câblées plus traditionnelles du monde du SCADA. Le capteur LoRaWAN reste très discret et peut être installé pour plusieurs années sans maintenance particulière. De plus, la pénétration dans le bâtiment de la technologie LoRaWAN est très supérieure aux autres solutions radio que le secteur a pu considérer par le passé. Enfin, une seule gateway peut gérer plusieurs centaines voire plusieurs milliers de capteurs en fonction des cas d'usage.

« Depuis le développement de notre premier capteur LoRaWAN, nous avons travaillé main dans la main avec les intégrateurs pour comprendre leurs besoins et leur fournir une gamme complète de solutions IoT répondant aux principaux cas d'usage du Smart Building. Que ce soit pour le suivi de consommations, le confort des usagers ou la maintenance des équipements comme le HVAC[4], il est maintenant facile pour un intégrateur de déployer, en complément des dispositifs déjà existants dans le bâtiment, une solution IoT », explique Frank Fischer, PDG d'Adeunis.

Adeunis et MultiTech : une association de longue date

Adeunis et MultiTech travaillent ensemble depuis de nombreuses années. MultiTech, fournisseur de passerelles, est un des membres fondateurs de la LoRa Alliance créée en 2015 et Adeunis, qui a rejoint très tôt l'Alliance et certifié son premier capteur en 2016. Au cours des sept dernières années, les deux entreprises ont étoffé leur gamme de solutions LoRaWAN afin de répondre aux besoins croissants des gestionnaires de bâtiment.

Cette relation historique permet aux intégrateurs d'acheter les produits des 2 marques chez des partenaires distributeurs experts comme Dataprint en France. «

DataPrint offre à ses clients intégrateurs un guichet unique pour obtenir la solution complète ainsi que des services comme la préparation des passerelles, le conseil ou l'aide au design de la solution. Notre agilité, notre expertise IoT et notre fine connaissance des produits des deux marques nous permettent d'être un véritable facilitateur de projets pour les intégrateurs de solutions Smart Buildings », ajoute Loïc Kervenec, directeur de Dataprint.

Pour plus de précisions sur nos solutions innovantes pour le Smart Building, venez nous rencontrer sur les stands MultiTech / DataPrint sur le salon IoT World/M2M Embedded les 29 et 30 juin 2022, Porte de Versailles à Paris. Vous pouvez également rencontrer MultiTech et Adeunis sur la LoRaWAN World Expo les 6-7 juillet à Paris.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2021/2022, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Frank FISCHER

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 01 62

[email protected] +33 4 72 18 04 92

[email protected] +33 1 53 67 36 94

[email protected]

À Propos de MultiTech

MultiTech améliore le travail et la vie en tirant parti de la technologie des capteurs et de la connectivité pour amener les systèmes et les processus dans le futur et générer de nouvelles sources de revenus et de gains d'efficacité. Notre vaste portefeuille de technologies, associé à une expertise en matière de conception, d'intégration et de fabrication, se traduit par des performances, une simplicité et une expérience utilisateur inégalée.

Nous avons une passion pour le service qui nous pousse à répondre et à dépasser les attentes avec un service et une assistance exceptionnels tout au long du cycle de vie de votre solution. Nous ne cessons jamais de chercher de nouvelles façons de résoudre les problèmes avec la technologie, c'est ainsi que nous continuons à offrir des premières dans l'industrie pour nous et pour nos clients.

À propos de Dataprint

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS TÉLÉCOM ET RÉSEAUX POUR APPLICATIONS IOT/INTERNET DES OBJETS

Distributeur de solutions informatiques, réseaux et télécoms depuis 1967, DataPrint se concentre depuis 10 ans sur la fourniture de produits, de services et de conseils pour le développement et le déploiement d'applications industrielles connectées.

Fort de ses partenariats avec les plus grands fabricants de solutions IoT, DataPrint propose à ses clients un large catalogue de produits destinés aux applications IoT professionnelles : modems, modules, routeurs, capteurs, passerelles, kits de démarrage, offres packagées… avec la garantie d'une qualité industrielle et d'un haut niveau de service.

Expert des technologies de connectivité cellulaire (2G/3G/4G/5G) et LPWAN (LoRaWAN, Sigfox, LTE-M, NB-IoT), la société est aujourd'hui reconnue comme un acteur majeur, leader de la distribution de solutions IoT industrielles en France.

[1] Supervisory Control and Data Acquisition : système de supervision industrielle qui traite en temps réel un grand nombre de mesures et controle à distance les installations

[2] Building Automation and Control Networks :protocole de transfert de données pour l'automatisation de bâtiment et la régulation de bâtiment.

[3] Message Queuing Telemetry Transport : protocole open source de messagerie qui assure des communications non permanentes entre des appareils par le transport de leurs messages.

[4] Chauffage, ventilation et climatisation