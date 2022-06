09/06/2022 - 18:00

Crolles, le 9 juin 2022

Chiffre d'affaires annuel 2021/2022 en croissance de 16% à 6,2 M€ et ambition d'EBE ajusté annuel proche de l'équilibre

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), présente son chiffre d'affaires non audité pour l'exercice 2021/2022 (période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022).

Au cours de cet exercice 2021/2022, Adeunis a poursuivi sa stratégie de déploiement de solutions IIoT standardisées « catalog range » permettant de répondre à des besoins de plus en plus importants. En effet, la croissance du secteur continue d'être portée par les évolutions règlementaires (décret BACS et Tertiaire, loi climat, etc.), ainsi que par les besoins révélés par la crise sanitaire. Elle a notamment mis en lumière la nécessité d'une gestion centralisée et optimisée, au travers de solutions IoT, de composantes majeures au cœur des grands enjeux de notre décennie, notamment la Qualité de l'Air Intérieur (QAI) ou la maîtrise énergétique.

(en milliers d'euros) 2020/2021 2021/2022 Variation Variation IIoT « catalog range » 3 236 4 706 +1 470 +45,4% IIoT « customized product » 822 396 -426 -51,8% Modules M2M 1 254 1 048 -206 -16,4% Chiffre d'affaires total 5 312 6 150 +838 +15,8%

Croissance portée par les activités stratégiques

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021/2022 s'élève ainsi à 6 150 k€, en croissance de +15,8% contre 5 312 k€ un an plus tôt. Par activité, le chiffre d'affaires des solutions IIoT « catalog range » a accéléré sa dynamique de croissance qui a atteint +45% par rapport à l'exercice précédent pour un chiffre d'affaires de 4 706 k€. Cette performance est principalement tirée par la montée en puissance des déploiements chez les Grands Comptes et la récurrence de ces ventes. De plus, la nouvelle offre de solutions pour le monitoring de la qualité de l'air intérieur a enregistré ses premières commandes importantes. Toutefois, les tensions sur les marchés des composants électroniques ont perturbé le cycle attendu, et ont pesé sur la performance anticipée sur ce segment.

Les solutions IIoT « customized products » se sont contractées de 52% à 396 k€, conformément à la volonté claire d'Adeunis de ne plus accepter de commandes peu ou pas profitables et de favoriser commercialement la gamme de solutions « catalog » à forte valeur ajoutée.

L'activité non stratégique Modules M2M, qui ne nécessite pas d'investissement technologique ou commercial particulier, s'élève à 1 048 k€. Tout comme les deux segments IIoT, cette activité aurait pu atteindre un niveau de chiffre d'affaires plus élevé sans les tensions actuelles sur les approvisionnements en composants électroniques.

Impact des tensions sur le marché des composants

La croissance du chiffre d'affaires sur l'exercice démontre à nouveau le positionnement porteur d'Adeunis sur un marché de l'IoT redevenu dynamique, grâce notamment à la sortie de crise sanitaire et aux besoins de pilotage à distance des bâtiments qu'elle a mis en exergue. La croissance du second semestre (+8%) est toutefois inférieure à celle du premier semestre de l'exercice (+27%), en raison du renforcement des tensions sur les approvisionnements en composants au cours de l'exercice. Ces tensions ont limité la croissance des livraisons et ont eu un impact sur les marges de la Société en raison de la hausse des prix.

En conséquence, l'EBE ajusté[1] annuel de l'exercice devrait ressortir proche de l'équilibre, sans atteindre une valeur positive comme initialement ambitionnée et comme réalisée lors de l'exercice précédent (+9 k€).

Nouvelles perspectives de croissance pour l'exercice 2022/2023

Pour l'exercice 2022/2023 à venir, la Société ambitionne à nouveau de réaliser une croissance de son activité, portée par un marché qui conserve un dynamisme important, sous l'effet de drivers profonds, notamment le Smart Building et les gammes de produits relatives à la qualité de l'air intérieur. Toutefois les tensions sur le marché des composants devraient perdurer en 2022/2023 avec des impacts possibles sur l'activité et les marges d'Adeunis.

À moyen terme, Adeunis ambitionne plus que jamais de devenir un acteur de référence du marché de l'IIoT. Pour cela, la Société poursuivra sa stratégie commerciale basée sur :

Des produits et services IIoT « catalog », possédant une prédictibilité plus forte que les produits personnalisés « customized », ainsi que des marges plus élevées. Dans ce cadre, Adeunis a mis en place un programme de refonte de l'architecture interne de sa gamme de produits, plus simple, plus résiliente et moins dépendante des composants électroniques. Ce programme est d'ailleurs financé à hauteur de 350 k€ par un prêt à l'innovation de BPI France;

Le développement d'une gamme de produits 5G et des services associés, pour lequel Adeunis a reçu un financement de 600 k€ de la part de Bpifrance, dans le cadre du plan France Relance. Il servira à adresser ce nouveau marché pour permettre la massification de l'IoT sur la verticale du bâtiment ;

L'amélioration continue de la gamme de produits et le développement de nouveaux services avec des offres applicatives concernant la Qualité de l'Air Intérieur notamment, pour tendre vers une solution globale agnostique dans le modèle « Device As A Service », avec un focus sur les Grands Comptes ainsi que sur l'expansion internationale au travers d'un réseau de distributeurs spécialisés ;

Une approche globale de la gestion du bâtiment, de l'industrie et des villes permettant notamment de répondre à la crise sanitaire actuelle, grâce à la captation de données critiques et au pilotage des installations à distance ;

L'apport de l'intelligence artificielle, du Edge Computing pour accroitre la pertinence et la précision des solutions, améliorant la réactivité des installations tout en réduisant leurs coûts de maintenance.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels le 21 juillet 2022 après Bourse.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2021/2022, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

