27/01/2022 - 18:00

Crolles, le 27 janvier 2022

Adeunis innove avec son partenaire Intent Technologies en développant une solution unique de décodage des données

Adeunis, expert des solutions IoT dédiées au Smart Building et Intent Technologies, leader des plateformes de données pour le bâtiment, lèvent un nouveau frein à l'intégration rapide de l'IoT dans les bâtiments.

Le lancement de ce nouveau service s'est fait à travers un premier pilote conçu par l'intégrateur Dryas.

Dans le cadre de ce projet, 300 capteurs Adeunis ont été déployés pour suivre l'activité de logements collectifs du bailleur social Toulouse Métropole Habitat. Ces capteurs sont connectés à une plateforme numérique Intent Technologies afin de mesurer en temps réel les performances des installations, leurs consommations, leur état de fonctionnement et de déterminer les usages et les besoins au sein du bâtiment. Il est essentiel que les données captées puissent être transmises puis décodées afin de pouvoir être lues et analysées en temps réel par des logiciels métiers. Le décodage des données entre les capteurs et les solutions logicielles est donc une étape fondamentale pourtant souvent compliquée, comme le confirme Jean-Philippe REGNIER, Directeur Commercial d'Intent Technologies :

« Pour nos clients bailleurs et gestionnaires immobiliers, les données des capteurs que nous centralisons sur IntentPlatform permettent de gagner en efficacité en automatisant des actions comme la demande d'intervention auprès des fournisseurs, d'enrichir la relation locataire en fournissant une information plus précise sur l'état d'un service en temps réel, ou de travailler sur la maîtrise des charges, en pilotant la performance énergétique.

En intégrant la plateforme KARE d'Adeunis à l'écosystème IntentReady, nous permettons à nos clients d'accéder facilement à ces cas d'usage en connectant une large gamme de capteurs à IntentPlatform.

De cette manière, le bailleur peut se concentrer avec ses fournisseurs de services sur l'amélioration de l'exploitation et de l'utilisation de son patrimoine en profitant des bénéfices apportés par les smart buildings sans avoir à se préoccuper des problématiques techniques liées à l'intégration de ces technologies. »

Adeunis a ainsi pris en charge cette problématique au sein de sa plateforme KARE, solution de Device Management en développant un nouveau service de décodage de la donnée qui intègre les spécificités des plateformes finales, ici celle d'Intent Technologies pour mettre en place des flux de communication depuis ses capteurs. Adeunis s'inscrit ainsi dans l'écosystème partenaire IntentReady, l'objectif étant de pouvoir offrir la solution d'exploitation de la donnée la plus complète et la plus performante aux gestionnaires, propriétaires et exploitants de parc immobiliers.

« Dryas a réalisé l'offre, la conception de la solution, la gestion des communications objets, le déploiement et l'intégration des objets connectés et plateformes de services pour répondre aux besoins de la Maîtrise d'Ouvrage et de l'Exploitant Mainteneur. Cette architecture permet de sécuriser le décodage et la transmission des données métiers vers les plateformes de services utilisateurs et d'assurer la gestion du parc d'objets connectés via une solution dédiée (surveillance qualité radio, autonomie calculée, remplacement des devices, …) en amont. Ce nouveau connecteur permet également d'éviter les questionnements sur le bon décodage des trames fonction des modèles, des versions, des paramétrages, etc. C'est une solution clés en main qui répond aux besoins des utilisateurs », précise Philippe BOURSIER, Président de Dryas.

KARE s'enrichit d'un nouveau service

Développée depuis plusieurs années, la plateforme KARE est un service de Device Management qui permet d'assurer le maintien en conditions opérationnelles du parc de capteurs Adeunis®, tout au long de leur vie, par la fourniture d'un ensemble d'indicateurs et d'outils (par exemple, l'autonomie restante, la qualité du réseau, la reconfiguration à distance…). Disponible pour tous les utilisateurs de plateforme, le décodage de la donnée vient enrichir KARE en proposant une gestion complète des données du patrimoine.

Frank FISCHER, Président Directeur Général d'Adeunis indique : « Adeunis est depuis 2 ans engagée dans une ambitieuse stratégie de développement de services applicatifs pour simplifier et accélérer l'intégration des solutions IoT auprès de ses clients et partenaires métiers. Après KARE, IAMo (qualité de l'air intérieur) et notre plateforme Smart Delta P (gestion de la ventilation à base d'intelligence artificielle), nous lançons avec notre partenaire Intent Technologies ce nouveau service de décodage automatique qui va permettre de réduire considérablement le temps d'intégration de nos produits dans les plateformes de services métiers. »

À propos de Intent Technologies

Créée en 2011, Intent Technologies s'adresse aux acteurs du Bâtiment et de la Ville qui veulent développer la valeur d'usage et l'attractivité de leurs actifs et équipements, au plus près des attentes de leurs usagers.

Elle est la seule entreprise de son domaine à déployer avec succès une plateforme cloud capable de faire interagir et de piloter l'essentiel des services, grâce à un catalogue de services connectés largement fourni et diversifié.

Parce qu'il existe autant de solutions que de problèmes à résoudre dans l'immobilier et la gestion de l'espace collectif, Intent Technologies a fait le choix d'un écosystème universel ; autrement dit, elle agit comme une véritable « colonne vertébrale » physique et numérique pour ses clients.

Á l'ère de la 3ème révolution industrielle, sa vocation est d'améliorer continuellement l'usage des lieux de vie et de travail de leurs occupants.

À propos de Dryas

Dryas est une société de Conseil, Intégration et Services qui contribue activement à relever le défi de la transition énergétique et digitale des bâtiments en déployant des solutions adaptées de manière responsable.

En tant qu'experts indépendants, les consultants et intégrateurs de Dryas accompagnent ses clients dans le cadre de projets ambitieux de Maîtrise des Performances Énergétique et Technique des Bâtiments à travers la collecte, la valorisation et le partage efficace des données.

Nous travaillons sur les démarches qualités (Commissionnement, ISO 50001, Décret Tertiaire, R2S, Schémas directeurs…), les données et indicateurs permettant la Mesure de Vérification des performances, le comptage et la télérelève, la Gestion Technique des Bâtiments, les architectures de communication et les plateformes de services en qualité de tiers de confiance auprès de l'ensemble des acteurs de l'écosystème.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2020/2021, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com