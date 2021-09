Secteur ICB : 50202025 - Équipement électronique : Jauges et compteurs

08/09/2021 - 18:00

Crolles, le 8 septembre 2021

Adeunis partenaire majeur du déploiement de 3 000 capteurs de contrôle de la qualité de l'air dans les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes au côté d'Advizeo

La qualité de l'air est un enjeu majeur pour la santé et l'environnement. Afin de réduire l'exposition des populations aux polluants atmosphériques et limiter la propagation du SARS-CoV-2, la région Auvergne-Rhône-Alpes a choisi les capteurs Adeunis dans le cadre d'un plan ambitieux pour la protection de la qualité de l'air en milieu scolaire.

Dans le cadre du troisième Plan national santé environnement, la surveillance de la qualité de l'air intérieur est devenue obligatoire en France dans les écoles maternelles, élémentaires ainsi que dans les crèches depuis le 1er janvier 2018, et dans les centres de loisirs, les collèges et les lycées depuis le 1er janvier 2020.

Laurent Wauquiez, Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a détaillé les contours d'un vaste plan en marge de la visite du nouveau lycée Dr Charles-Merieux à Lyon. En complément de l'installation de 2 000 purificateurs d'air dans les lycées de la région, des capteurs de contrôle de la qualité de l'air seront fournis par Adeunis et déployés dans de nombreux établissements de la région, afin de favoriser la mise en place d'actions ciblées, visant à préserver la qualité de l'air intérieur et ainsi la santé des élèves. En partenariat avec Advizeo, les données seront préalablement traitées pour permettre la mise en place des seuils d'alerte.

Les capteurs COMFORT CO2 Adeunis, opérationnels dès septembre 2021, permettront de mesurer aussi bien la teneur en dioxyde de carbone des établissements, mais aussi la température et l'humidité afin d'identifier les sources de pollutions et d'optimiser le confort des usagers. Cette solution a la capacité de s'intégrer dans tout un environnement connecté favorisant l'automatisation des actions de régulation et de maintenance, garantissant la qualité de l'air des bâtiments.

Frank Fischer, Président-Directeur Général d'Adeunis, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir été soutenus et sélectionnés pour accompagner la région Auvergne-Rhône-Alpes, région mère d'Adeunis, dans la mise en place de politiques d'envergure en faveur de la santé et la protection des citoyens. La qualité de l'air intérieur est une considération majeure chez Adeunis, nous souhaitons dupliquer le modèle proposé dans notre région aux autres territoires français. Dans les prochains jours, nous présenterons notre nouvelle solution IoT complète intégrant l'action conjointe de capteurs et d'une plateforme de traitement de données pour nous positionner comme acteur majeur de la bonne qualité de l'air intérieur. »

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2020/2021, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com