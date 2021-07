21/07/2021 - 17:45

Crolles, le 21 juillet 2021

RÉSULTATS ANNUELS 2020/2021 : SUCCÈS DE LA TRANSITION DU MODÈLE PRIVILÉGIANT LA RENTABILITÉ

Haut niveau de marge brute à 60% (+9,6 pts) hors mises au rebut anticipée de stocks ;

Forte progression (+1,3 M€) de l'EBE ajusté[1], à l'équilibre sur l'exercice;

Atteinte d'un EBE ajusté 1 positif de 651 k€ au second semestre[2];

positif de 651 k€ au second semestre[2]; Génération de trésorerie opérationnelle positive sur l'exercice ;

Visibilité financière accrue avec une trésorerie brute de 2,4 M€ et 825 k€ de PGE ;

Ambition de l'EBE ajusté1 positif sur l'exercice 2021/2022.

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), présente ses résultats annuels pour l'exercice 2020/2021 (période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021).

Les comptes au 31 mars 2021 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel. Les comptes de la Société pour l'exercice clos au 31 mars 2021 seront disponibles sur le site Internet d'Adeunis (www.adeunis-bourse.com) au plus tard le 31 juillet 2021.

Les comptes annuels de l'exercice précédent au 31 mars 2020, intègrent encore l'activité Vokkero, sa cession à VOGO étant effective depuis le 31 octobre 2019. Depuis, la nouvelle Direction a exécuté avec succès sa feuille de route, avec un repositionnement commercial sur les solutions IIoT à forte valeur ajoutée et une réorganisation industrielle globale, amenant notamment à une relocation en France d'une partie de la production précédemment effectuée en Malaisie.

Dans ce cadre, Adeunis a entrepris lors de l'exercice 2019/2020 un travail de rationalisation de son niveau de stocks, entraînant sur cet exercice 2020/2021 une mise au rebut significative de stocks obsolètes de l'ordre de 486 k€, compensée par une reprise de provision d'un montant équivalent, sans impact sur la trésorerie, ni sur le résultat net de l'exercice. En effet, la Société avait comptabilisé une provision de la totalité du montant en question lors de l'exercice précédent, permettant une fois reprise lors du premier semestre 2020/2021, une neutralisation de l'impact au niveau du résultat d'exploitation.

Pour permettre une vision claire de la situation opérationnelle de la Société à date, Adeunis a décidé de présenter en plus des indicateurs habituels, des indicateurs « ajustés », retraités de ces éléments exceptionnels liés aux stocks et incluant le CIR (considéré comptablement comme une subvention, il est intégré à la performance opérationnelle du Groupe, pour obtenir un EBE plus représentatif de la performance de sociétés technologiques telles qu'Adeunis).

Frank Fischer, Président-Directeur Général d'Adeunis, déclare : « L'exercice 2020/2021, aura vu Adeunis récolter les premiers fruits de son ambitieux repositionnement stratégique et industriel. Nous atteignons aujourd'hui des niveaux historiques de rentabilité. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir dépassé notre objectif de performance opérationnelle avec l'atteinte d'un EBE ajusté largement positif lors du second semestre pour la première fois dans l'histoire d'Adeunis.

Le travail intense mené depuis près de 2 ans sur la structure de coûts, la relocalisation de la production en France et la conduite d'une politique commerciale ambitieuse nous permettent aujourd'hui d'ambitionner un EBE ajusté positif pour l'exercice à venir.

Avec cette crise sanitaire, notre positionnement commercial prend encore plus de sens. Nos offres IIoT globales, qui permettent un pilotage à distance de flottes de capteurs, représentent des solutions particulièrement adaptées dans la prévention des risques et la création d'un monde plus sûr.

Cet exercice renforce notre ambition de devenir un leader sur nos marchés, avec dorénavant une situation financière dont la solidité a été démontrée. »

Données consolidées en k€

Normes comptables françaises 2019/2020

2020/2021 Chiffre d'affaires du nouveau périmètre 6 127 5 312 Chiffre d'affaires des activités cédées 2 751 - Marge sur coûts d'achat

et de sous-traitance[3] 4 472 3 189 Taux de marge brute2 50,4% 60,0% Charges de personnel (3 782) (2 600) Charges externes[4] (1 935) (580) EBE ajusté[5] (1 245) 9 Dotation aux amortissements et provisions (730) (293) Résultat d'exploitation ajusté[6] (1 975) (284) Résultat d'exploitation (2 414) (604) Résultat financier 1 822 (10) Résultat exceptionnel 1 425 (172) Impôt 439 320 Résultat net 1 272 (466)

Marge brute ajustée à 60,0% et net rebond des ventes au second semestre (+15%) sur les solutions les plus rentables

Le virage stratégique d'une organisation basée sur la croissance des activités vers un modèle privilégiant la rentabilité et l'impact de l'importante crise sanitaire liée au Covid-19 ont entraîné une décroissance du chiffre d'affaires sur l'exercice 2020/2021, conforme aux anticipations de la Direction.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020/2021 du nouveau périmètre du Groupe s'élève ainsi à 5 312 k€ contre 6 127 k€ un an plus tôt. Par activité, le chiffre d'affaires des solutions « catalog range », à destination des Grands Comptes, ressort en baisse de 8% à 3 236 k€, reflétant l'impact de la crise sanitaire sur les déploiements IoT dans ce contexte particulier. Les solutions à plus faibles marges « customized products » se sont contractées de 37%, en lien avec la stratégie d'Adeunis de privilégier les ventes à rentabilités élevées. L'activité Modules M2M, qui ne nécessite pas d'investissement technologique ou commercial de conquête, démontre à nouveau la stabilité et la récurrence de ses ventes à 1 254 k€.

Au cours de l'exercice, la marge brute d'Adeunis, hors dépréciations de stocks exceptionnelles, a poursuivi sa forte progression pour s'établir à 60,0% contre 50,4% lors de l'exercice précédent clos au 30 mars 2020, tirée par la croissance de la marge brute de l'ensemble de ses segments et le poids plus important des solutions « catalog range » dans le mix produit.

Cette performance record valide la pertinence du repositionnement stratégique sur les produits à marge élevée, la sélectivité accrue des offres et le travail intense sur la structure de coûts.

Forte croissance de la rentabilité : hausse de +1,3 M€ de l'EBE ajusté

Au second semestre, pour la première fois de son histoire, Adeunis a enregistré un EBE positif de 330 k€ (avant ajustements). Cette performance record a permis à l'EBE ajusté de ressortir, en très nette progression (+1 254 k€) sur l'ensemble de l'exercice, à 9 k€, validant l'objectif annuel d'un retour de l'indicateur proche de l'équilibre hors CIR de

321 k€.

En détail, au cours des trois derniers semestres, la Société a sensiblement réduit ses charges d'exploitation, d'une part grâce à la cession de l'activité Vokkero et d'autre part au renforcement des mesures de contrôle des dépenses.

Cette session a allégé la structure de coûts, amenant une forte baisse des charges de personnel qui s'établissent à 2 600 k€ sur l'exercice, pour 30 employés au 31 mars 2021. En parallèle, les charges externes ont diminué de 53% sous l'effet de la nouvelle structure, de l'effet positif de la relocalisation d'une grande partie de la production, dorénavant sous-traitée en France et de la baisse des honoraires divers.

Après prise en compte de ces charges, de la dotation aux amortissements et la reprise de provision sur les rebuts de stocks passés lors de l'exercice précèdent, le résultat d'exploitation ajusté atteint -284 k€, en amélioration de +1 691 k€ en un an. Hors ajustement le résultat d'exploitation s'établit à -604 k€.

Le résultat net s'élève à -466 k€, comprenant un résultat financier négligeable et un produit d'impôt lié au CIR, contre 1 272 k€ un an plus tôt, grâce notamment à des éléments exceptionnels, financiers et comptables, liés à la cession de Vokkero.

Situation financière saine : trésorerie brute à 2,4 M€ et génération de trésorerie opérationnelle positive

ACTIF 03/20 03/21 PASSIF 03/20 03/21 Actif immobilisé 1 145 1 008 Capitaux propres 4 028 3 562 Actif circulant[7] 5 413 3 674 Provisions et impôts différés 113 44 Dont stocks 1 246 1 199 Dettes 3 801 3 505 Dont créances clients 1 648 1 241 Dont dettes financières 225 1 027 Disponibilités 1 384 2 429 Dont dettes d'exploitation 3 405 2 448 Total Actif 7 942 7 111 Total Passif 7 942 7 111

Adeunis a généré une trésorerie opérationnelle positive sur l'ensemble de l'exercice à hauteur de 219 k€ grâce au niveau élevé de rentabilité de la structure, associé au strict contrôle du BFR. Cette performance est d'autant plus remarquable que ces flux étaient négatifs d'environ 450 k€ un an plus tôt. Avec l'apport des PGE pour 825 k€, la variation de trésorerie pour l'exercice 2020/2021 s'élève à plus de 1 045 k€.

Au 31 mars 2021, Adeunis présente des capitaux propres de 3 562 k€. La trésorerie nette ressort à 1 402 k€, avec une trésorerie disponible de 2 429 k€ pour un endettement financier de 1 027 k€ composé principalement d'un Prêt Garanti par l'État de 825 k€ et d'un prêt innovation Bpifrance de 190 k€ à 0% d'intérêts. Cette nette amélioration de la situation financière permet ainsi d'asseoir la pérennité d'Adeunis et de renforcer la visibilité financière sur le prochain exercice.

Ambition d'EBE ajusté positif pour l'exercice 2021/2022

Pour l'exercice 2021/2022, Adeunis n'a pas reçu de signaux indiquant la remise en cause des programmes d'importance stratégique pour ses clients. Ainsi ceux-ci devraient pouvoir se poursuivre dès que la situation sanitaire sera stabilisée. De plus, la Société a signé au cours des derniers mois des contrats avec d'importants acteurs du secteur et s'attend donc à un net rebond de son activité pour l'exercice 2021/2022. Adeunis annonce son ambition d'un EBE ajusté positif pour l'exercice à venir.

Il demeure toutefois une incertitude quant à la capacité de l'industrie des composants électroniques à servir l'ensemble de la demande mondiale à court terme, ce qui pourrait générer des tensions dans les approvisionnements de nombreux secteurs technologiques, dont l'IoT, et des décalages de livraisons de certains projets vers le second semestre de l'exercice 2021/2022.

Anticipant la situation depuis 2020, Adeunis a mis en place un plan d'action visant à sécuriser des stocks de composants dits critiques et s'est déjà positionnée sur des commandes de composants pour 2021 et 2022 grâce à une évolution de son système prévisionnel, dorénavant sur une base annuelle. Toutefois, ces circonstances exceptionnelles devraient peser à court terme sur la marge brute, ne remettant pas en cause l'objectif de rentabilité énoncé précédemment. Dans ce contexte, la situation financière saine sera sans nul doute un des atouts essentiels pour faire face à cette situation.

Au-delà, Adeunis ambitionne plus que jamais de devenir un acteur de référence du marché de l'IIoT. Pour cela, la Société poursuivra sa stratégie commerciale basée sur :

Des produits et services IIoT « catalog », possédant une prédictibilité plus forte que les produits personnalisés « customized », ainsi que des marges plus élevées ;

Le développement d'une gamme de produits 5G et des services associés, pour laquelle Adeunis a reçu un financement de 600 k€ de la part de Bpifrance, dans le cadre du plan France Relance. Il servira à adresser ce nouveau marché pour permettre la massification de l'IoT sur la verticale du bâtiment ;

L'amélioration continue de la gamme de produits et le développement de nouveaux services avec des offres applicatives concernant la Qualité de l'Air Intérieur notamment, pour tendre vers une solution globale agnostique dans le modèle « Device As A Service », avec un focus sur les Grands Comptes ainsi que sur l'expansion internationale au travers d'un réseau de distributeurs spécialisés ;

Une approche globale de la gestion du bâtiment, de l'industrie et des villes permettant notamment de répondre à la crise sanitaire actuelle, grâce à la captation de données critiques et au pilotage des installations à distance ;

L'apport de l'intelligence artificielle, du Edge Computing pour accroître la pertinence et la précision des solutions, améliorant la réactivité des installations tout en réduisant leurs coûts de maintenance.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du premier semestre 2021/2022 le 16 décembre 2021 après Bourse.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2020/2021, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

[1] Excédent Brut d'Exploitation ajusté : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions (hors stocks) et avant reprises sur amortissements et provisions (hors stocks) + CIR

[2] 330 k€ avant ajustement CIR

[3] Hors impact des éléments exceptionnels liés aux dépréciations de stocks obsolètes

[4] Hors frais de sous-traitance, dont CIR

[5] Excédent Brut d'Exploitation ajusté : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur amortissements et provisions - éléments exceptionnels liés aux dépréciations de stocks obsolètes + CIR

[6] Comme précisé dans l'encart de la première page, l'ajustement du résultat d'exploitation ne comprend que l'impact du CIR et non les éléments liés aux dépréciations de stocks obsolètes, dont la provision passée en 2019/2020 a été reprise dans les « Dotations aux amortissements et provisions » annulant son impact sur cet indicateur de performance.

[7] Hors disponibilités