Crolles, le 3 juin 2021

Chiffre d'affaires annuel 2020/2021 de 5,3 millions d'euros et ambition relevée d'EBE normatif proche de l'équilibre sur l'ensemble de l'exercice

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), présente son chiffre d'affaires non audité pour l'exercice 2020/2021 (période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021).

Au-delà de son recentrage sur l'IoT industriel (IIoT), Adeunis poursuit sa stratégie de transition d'une organisation basée sur la croissance des activités vers un modèle privilégiant la rentabilité. La Société concentre ainsi ses efforts commerciaux sur la vente de solutions standardisées / catalogues à fortes marges. Cette politique permet d'accroître fortement et rapidement la rentabilité normative et de construire à terme une récurrence dans les commandes de produits de gammes en volume.

Dans ce contexte, la crise sanitaire est venue affecter le chiffre d'affaires du premier semestre

(-35%) avant un rebond au second semestre (+8%) sous l'effet du redémarrage des déploiements sur site, notamment dans le Smart Building. Sur le segment stratégique « catalog range » à marges élevées, l'année a été conclue par une seconde partie de l'exercice en croissance de 15%, sans toutefois compenser intégralement le retard pris durant les 6 premiers mois de l'année (-30%).

Ainsi dans la continuité des deux semestres précédents, la rentabilité annuelle devrait ressortir en très nette amélioration, tirée par la hausse de la marge brute grâce au travail intense de la Direction sur la structure de la Société, permettant au Groupe de relever son ambition d'un EBE normatif proche de l'équilibre sur l'ensemble de l'exercice contre précédemment un EBE normatif à l'équilibre atteint au cours de l'exercice. En effet l'EBE du second semestre 2020/2021 devrait ressortir positif, en croissance de près d'1 M€ par rapport au second semestre de l'exercice précédent.

(en milliers d'euros) 2019/2020 2020/2021 Variation IIoT « catalog range » 3 504 3 236 -8% IIoT « customized product » 1 344 822 -39% Modules M2M 1 279 1 254 -2% Chiffre d'affaires du nouveau périmètre du Groupe[1] 6 127 5 312 -13%

Frank Fischer, Président-Directeur Général d'Adeunis, commente : « Le fort rebond de nos ventes durant la seconde moitié de l'exercice nous permet d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires satisfaisant au vu du contexte. Cela nous permet également de tirer profit de nos actions ambitieuses de transformation du Groupe et d'atteindre des niveaux de rentabilité historiques. Nous relevons aujourd'hui nos ambitions pour l'EBE normatif, qui devrait atteindre un niveau proche de l'équilibre sur l'ensemble de l'exercice, une première pour Adeunis, grâce à une performance opérationnelle de haute facture au second semestre. Rendez-vous le 21 juillet pour nos résultats annuels où nous pourrons vous présenter les fruits de ce travail intense. »

Rebond des ventes au second semestre sur les solutions les plus rentables

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020/2021 du nouveau périmètre du Groupe s'élève ainsi à 5 312 k€ contre 6 127 k€ un an plus tôt[2]. Par activité, le chiffre d'affaires des solutions « catalog range » ressort en baisse de 8% à 3 236 k€, reflétant l'impact de la crise sanitaire sur les déploiements IoT dans ce contexte particulier. Les solutions à plus faibles marges « customized products » se sont contractées de 37%, en lien avec la stratégie d'Adeunis de privilégier les ventes à rentabilités élevées. L'activité Modules M2M, qui ne nécessite pas d'investissement technologique ou commercial de conquête, démontre à nouveau la stabilité et la récurrence de ses ventes à 1 200 k€.

Cette transition de l'organisation favorisant la rentabilité économique devrait à nouveau avoir un effet vertueux sur la marge brute du Groupe, avec un niveau anticipé de marge brute normative attendu en croissance significative d'environ 10 points par rapport à l'exercice précédent.

Ambition relevée d'atterrissage en 2020/2021 et perspectives de croissance en 2021/2022

Ce recentrage stratégique sur les solutions les plus rentables, la nouvelle organisation industrielle relocalisée en France et le pilotage financier exigeant de l'entreprise devraient permettre à Adeunis d'afficher un EBE normatif (hors éléments exceptionnels) proche de l'équilibre sur l'ensemble de l'exercice, contre -1 682 k€ en 2019/2020, grâce à un EBE positif au second semestre, en croissance de près d'1 M€, par rapport au second semestre 2019/2020. Cette performance est au-delà des ambitions préalablement escomptées, d'un équilibre de l'EBE normatif atteint au cours de l'exercice. En conséquence, le résultat d'exploitation et la situation financière devraient aussi ressortir en amélioration à fin mars 2021 (création nette de trésorerie opérationnelle attendue).

Au-delà, Adeunis ambitionne plus que jamais de devenir un acteur de référence du marché de l'IIoT. Pour cela, la Société poursuivra sa stratégie commerciale basée sur :

Des produits et services IIoT « catalog », possédant une prédictibilité plus forte que les produits personnalisés « customized », ainsi que des marges plus élevées ;

L'amélioration continue de la gamme de produits et développement de nouveaux services avec l'offre KARE+ pour tendre vers une solution globale agnostique dans le modèle

« Device As A Service », avec un focus sur les Grands Comptes ainsi que sur l'expansion internationale ;

Une approche globale de la gestion du bâtiment, de l'industrie et des villes permettant notamment de répondre à la crise sanitaire actuelle, grâce à la captation de données critiques et au pilotage des installations à distance ;

L'apport de l'intelligence artificielle, du Edge Computing et de la 5G pour accroître la pertinence et la précision des solutions, améliorant la réactivité des installations tout en réduisant leurs coûts.

Pour l'exercice 2021/2022, Adeunis n'a pas reçu de signaux indiquant la remise en cause des programmes d'importance stratégique pour ses clients. Ainsi ceux-ci devraient pouvoir se poursuivre dès que la situation sanitaire sera stabilisée, dans une magnitude attendue supérieure à celle enregistrée au second semestre 2020/2021.

Il demeure toutefois une incertitude quant à la capacité de l'industrie des composants électroniques à servir l'ensemble de la demande mondiale à court terme, ce qui pourrait générer des tensions dans les approvisionnements de nombreux secteurs technologiques, dont l'IoT, et des décalages de livraisons de certains projets vers le second semestre de l'exercice en cours.

Anticipant la situation depuis 2020, Adeunis a mis en place un plan d'action visant à sécuriser des stocks de composants dits critiques et s'est déjà positionné sur des commandes de composants pour 2021 et 2022 grâce à une évolution de son système prévisionnel, dorénavant sur une base annuelle. Dans ce contexte la génération de trésorerie positive attendue au 31 mars 2021 et la situation financière saine seront sans nul doute des atouts essentiels pour faire face à cette situation.

En parallèle, la Société a signé au cours des derniers mois des contrats avec d'importants acteurs du secteur et s'attend donc à un net rebond de son activité pour l'exercice 2021/2022.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels le 21 juillet 2021 après Bourse.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2020/2021, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

[1] Pour mémoire, l'activité Vokkero a été cédée fin 2019, à la suite d'un recentrage du Groupe sur ses activités IoT.

[2] 8 878 k€ au 31 mars 2020 en intégrant l'activité Vokkero cédée fin 2019.