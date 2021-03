29/03/2021 - 17:45

Crolles, le 29 mars 2021

Capteur Adeunis NB-IoT : tests pilotes dans plusieurs pays

Toujours à la pointe de l'innovation Adeunis poursuit ses recherches et tests terrains sur plusieurs continents avec le protocole NB-IoT, 5G-ready.

Après avoir travaillé avec succès sur le protocole LTE-M1 en 2019[1], Adeunis s'est plus particulièrement concentrée sur le protocole NB-IoT en 2020[2]. À la suite de plusieurs mois de recherche et développement, Adeunis a finalisé son premier capteur intégrant cette technologie. Un projet en plusieurs phases : de l'étude de marché aux développements, puis les tests grandeur nature, réalisés en France avec SFR et également via de multiples partenaires aux quatre coins du monde.

Un premier capteur NB-IoT destiné au smart metering[3]

Adeunis se positionne aujourd'hui sur des applications dédiées principalement au Smart Building, avec des besoins en débit relativement faibles et des exigences de durée de vie importantes. Fort de ce constat, Adeunis a choisi en 2020 de se focaliser sur le NB-IoT pour sa nouvelle gamme. Par ailleurs, sa compatibilité avec la technologie 5G en déploiement, fait du protocole NB-IoT un atout majeur pour la mise en place de projets IIoT autonomes performants.

Durant plusieurs mois, les équipes R&D et marketing d'Adeunis ont ainsi travaillé sur la compréhension du protocole NB-IoT et son intégration à l'un des capteurs Adeunis.

Les travaux d'innovation et de marketing ont permis dans un premier temps, de développer un nouveau capteur impulsionnel PULSE, dédié à la télérelève de compteurs. Best-seller Adeunis depuis sa sortie, le capteur PULSE correspond parfaitement aux cas d'usage réels en NB-IoT ainsi qu'aux attentes du marché sur cette technologie.

« Développer ce capteur a constitué un défi technique pour les équipes Adeunis. Afin d'intégrer ce nouveau protocole au capteur PULSE, il a fallu modifier et repenser de nombreux éléments, dont les plus conséquents étaient les parties radio et alimentation. En effet, celles-ci ont dû être retravaillées quasiment intégralement afin de garantir un fonctionnement optimal tout en préservant l'autonomie » précise Jean-Luc Baudouin, directeur général adjoint Adeunis.

Des tests terrain concluants sur plusieurs continents

Une fois la conception finalisée et les premiers capteurs industrialisés est venue la phase de tests terrain.

Afin de valider la performance du réseau dans de multiples environnements, des essais ont été effectués durant plusieurs mois avec nos partenaires en France, en Italie, en Suisse ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande où la demande est particulièrement forte.

En France, Adeunis collabore étroitement avec SFR qui a fait le choix de déployer pour ses clients une connectivité NB-IoT sur l'ensemble du territoire. Après plusieurs tests terrain concluants à différent endroit du territoire, Adeunis et SFR accompagnent désormais des projets autour de la télé-

relève de compteurs grâce au capteur PULSE. L'objectif pour les deux parties étant de développer la digitalisation des infrastructures françaises à travers ce nouveau réseau LPWAN.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2019/2020, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Frank FISCHER

Président Directeur Général Serena BONI

Relations Presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 01 62

[email protected] +33 4 72 18 04 92

[email protected] +33 1 53 67 36 94

[email protected]

[1] Notamment lors du Challenge Orange/SNCF où Adeunis a remporté le 2ème prix pour sa solution permettant de détecter les hommes et les animaux dans les tunnels où circulent les trains.

[2] Les protocoles NB-IoT et LTE-M1 ont été standardisés depuis la Release 13 de la 3GPP et ont été classés comme faisant partie de la technologie 5G depuis 2016. Ces protocoles sont dédiés aux produits IoT et considérés comme les standards de l'IoT 5G

[3] Smart Metering : mesure intelligente.