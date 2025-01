Communiqué de la société ACTUS du 07/01/2025 - ACTUS finance et communication et Calyptus s'unissent pour renforcer leur leadership dans le conseil en communication financière et corporate

07/01/2025 - 14:00

Paris, le 7 janvier 2025

ACTUS finance & communication et Calyptus, agences de conseil en communication, annoncent leur rapprochement pour constituer un acteur majeur sur le marché français de la communication financière et corporate afin d'accompagner les dirigeants de sociétés dans leurs enjeux stratégiques et leurs développements.

Une position renforcée de leader auprès des PME-ETI françaises (Small & Mid Caps) cotées

Avec l'acquisition de Calyptus, ACTUS finance & communication renforce sa position de leader, déjà établie, sur le marché du conseil en communication financière auprès des PME-ETI cotées, et réaffirme son engagement à contribuer aux succès de ses clients.

Ce statut de leader du conseil en communication financière du nouvel ensemble est illustré par les chiffres suivants, fruits des dix dernières années de développement :

+130 clients dont +100 sociétés cotées , sur les marchés d'Euronext à Paris (Euronext ® , Euronext Growth ® et Euronext Access ® ), mais aussi sur des marchés étrangers,

, sur les marchés d'Euronext à Paris (Euronext , Euronext Growth et Euronext Access ), mais aussi sur des marchés étrangers, +50 introductions en Bourse réalisées avec succès sur les marchés d'Euronext à Paris,

réalisées avec succès sur les marchés d'Euronext à Paris, +1 milliard d'euros levé lors d'introductions en Bourse, grâce notamment à +500 millions d'euros de demande des investisseurs individuels,

lors d'introductions en Bourse, grâce notamment à de demande des investisseurs individuels, 8 fois sur 10 agence conseil de l'« IPO de l'année » (catégorie Valeurs Moyennes) sur les marchés d'Euronext à Paris.

Pour la seule année 2024, dans des marchés de capitaux moins bien orientés, les équipes d'ACTUS finance & communication et de Calyptus ont contribué au succès de :

+25 opérations financières (augmentation de capital, offre publique, émission obligataire, etc.),

(augmentation de capital, offre publique, émission obligataire, etc.), +100 missions d'édition (rapport financier et extra-financier, document d'enregistrement universel, site internet, newsletter, plaquette corporate, lettre aux actionnaires, diaporama de présentation, etc.),

(rapport financier et extra-financier, document d'enregistrement universel, site internet, newsletter, plaquette corporate, lettre aux actionnaires, diaporama de présentation, etc.), +150 évènements financiers et corporate (présentation de résultats financiers, assemblée générale, conférence de presse, visite de site, capital market day, roadshow, etc.).

ACTUS finance & communication est également le seul « Coach Partner » historique du programme IPOready (ex-TechShare), programme d'initiation aux marchés financiers organisé par Euronext pour les entreprises innovantes, lancé depuis 2015.

Le nouvel ensemble affiche un chiffre d'affaires annuel de plus de 6 millions d'euros.

Une gouvernance experte, des valeurs communes

L'ensemble est présidé par Guillaume LE FLOCH, actuel Président d'ACTUS finance & communication, entouré de quatre associés issus d'ACTUS finance & communication, Jérôme FABREGUETTES LEIB (DGA) & Mathieu OMNES, et de Calyptus, Marie CALLEUX & Mathieu CALLEUX.

Cette gouvernance experte incarne l'ambition partagée d'un développement dynamique et structurant ainsi que la volonté de fédérer les meilleures pratiques développées par deux entreprises partageant des valeurs communes (expertise métier, proximité clients, exigence dans la réalisation des missions, quête permanente d'amélioration et d'innovation).

À l'occasion de cette acquisition, ACTUS finance & communication réaffirme également son engagement de proximité aux côtés des dirigeants d'entreprises, leurs équipes et leurs écosystèmes grâce à sa double implantation nationale, à Paris et à Lyon.

Une nouvelle dimension autour d'un modèle totalement intégré

Le nouvel ensemble regroupe plus de 30 talents, réunissant une expertise reconnue autour des meilleures pratiques du marché de la communication financière et corporate pour un accompagnement global :

Conseil stratégique des entreprises et de leurs dirigeants dans la mise en valeur de leur raison d'être et de leur positionnement, la définition et l'orchestration de la stratégie de communication pour accroître la visibilité de leurs réalisations,

des entreprises et de leurs dirigeants dans la mise en valeur de leur raison d'être et de leur positionnement, la définition et l'orchestration de la stratégie de communication pour accroître la visibilité de leurs réalisations, Conception, rédaction & réalisation de l'ensemble des supports et outils de communication pour accompagner les dirigeants dans la mise en valeur de leurs messages clefs sur tous les canaux,

de l'ensemble des supports et outils de communication pour accompagner les dirigeants dans la mise en valeur de leurs messages clefs sur tous les canaux, Développement de la notoriété & valorisation des entreprises auprès de l'ensemble des acteurs de la communauté économique et financière (investisseurs institutionnels, analystes financiers, actionnaires individuels, journalistes, influenceurs, etc.) et plus généralement de leurs parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs, partenaires).

ACTUS finance & communication a développé un modèle économique totalement intégré, sur-mesure et sans sous-traitance, afin de maîtriser les maillons essentiels de sa chaîne de valeur.

ACTUS finance & communication est notamment la seule agence à avoir développé un diffuseur d'information réglementée (Actusnews Wire), inscrit sur la liste des diffuseurs définis par l'Autorité des marchés financiers (AMF), aujourd'hui utilisé par plus de 200 sociétés et offrant un accès unique à une base propriétaire constituée de près de 35 000 investisseurs individuels actifs.

Un cap ambitieux pour le futur

Le nouvel ensemble est doté d'une plus grande profondeur de ressources et d'une palette de compétences et de services particulièrement riche, fruit des expertises complémentaires des deux agences, à la fois en communication financière et en communication corporate.

Il est ainsi en mesure d'apporter des réponses complètes et élargies en communication pour répondre aux enjeux stratégiques des dirigeants d'entreprises.

L'ambition partagée d'ACTUS finance & communication et de Calyptus est ainsi :

D'accompagner toujours plus loin les clients du nouvel ensemble,

du nouvel ensemble, D'élargir le portefeuille clients de nouvelles sociétés cotées ou non cotées, en France ou à l'international, pour asseoir encore plus sa position d'acteur incontournable en communication financière et corporate,

de nouvelles sociétés cotées ou non cotées, en France ou à l'international, pour asseoir encore plus sa position d'acteur incontournable en communication financière et corporate, D'atteindre un niveau de notoriété et d'expertise en communication corporate similaire à celui déjà établi en communication financière.

Guillaume LE FLOCH, Président d'ACTUS finance & communication, et Mathieu CALLEUX, Directeur général de Calyptus, déclarent :

« Ce rapprochement est le fruit d'une vision commune et de valeurs partagées depuis plusieurs années. Nous renforçons significativement notre position d'agence leader incontestée sur le marché du conseil en communication financière des sociétés cotées, un marché amené à se concentrer au cours des prochaines années. Cette union va également nous permettre d'accélérer notre développement sur l'accompagnement en communication corporate de sociétés, en bénéficiant de l'expertise avancée de Calyptus dans ce domaine. Nous enclenchons ainsi en 2025 un nouveau chapitre de notre histoire avec l'ambition de développer un groupe de communication financière et corporate leader sur ses marchés. »

Contact

Guillaume LE FLOCH

Président

ACTUS finance & communication

contact@actus.fr

01 53 67 36 36

www.actus.fr