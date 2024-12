09/12/2024 - 18:00

Publication du rapport d'audit du commissaire aux comptes

sur les comptes semestriels 2024

Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital, du data et de l'imagerie 2D-3D dans l'immobilier et l'habitat, avait annoncé ses résultats semestriels par communiqué de presse en date du 01 novembre 2024.

Dans ce même communiqué de presse la société avait indiqué :

Que suite à l'impossibilité pour le commissaire aux comptes de certifier les comptes sociaux et consolidés de la Société de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Que bien qu'elle n'y soit pas tenue par la règlementation qui lui est applicable, la Société missionne son commissaire aux comptes aux fins de réalisation d'un audit contractuel des comptes clos le 30 juin 2024.

Le rapport d'audit du commissaire aux comptes semestriels au 30 juin 2024 en date du 06 décembre 2024 est disponible sur le site acheter-louer.fr dans la rubrique « Informations Investisseurs » et sur le site d'Euronext.

La société attire l'attention des actionnaires sur les points suivants :

Le rapport du commissaire aux comptes de la société a rendu son rapport sur les comptes sociaux semestriels 2024 le 06 décembre 2024 contient une réserve et qui indique notamment :

« En notre qualité de commissaire aux comptes de la société ACHETER-LOUER.FR, nous avons effectué, à votre demande, un audit des comptes de la société ACHETER-LOUER.FR au 30 juin 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous précisons que la société ACHETER-LOUER.FR nous sollicitant pour la première fois pour l'audit des comptes semestriels au 30 juin, les informations relatives à la période 1er janvier au 30 juin 2023 présentées à titre comparatif n'ont pas fait l'objet d'un audit.

À notre avis, sous la réserve décrite dans la partie« Fondement de l'opinion avec réserve», les comptes présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs et au regard des règles et principes comptables français, le patrimoine et la situation financière de la société ACHETER-LOUER.FR au 30 juin 2024 ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée.

Réserve pour limitation

Nous n'avons pu vérifier le montant des ventes et des créances clients en raison de l'insuffisance, au sein de votre société, des procédures de contrôle interne afférentes à la facturation, à l'enregistrement et au recouvrement des créances. Comme indiqué au paragraphe 6.1. « Ventilation des produits d'exploitation », le montant des ventes figurant dans les comptes au 30 juin 2024 s'élève à 690 K€. Selon le paragraphe 5.6. « Informations sur les créances » de l'annexe aux comptes, les créances nettes sur les clients s'élèvent à 639 K€ et font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 232 K€. »

Par ailleurs, dans son rapport le commissaire aux comptes attire l'attention sur l'incertitude significative liée à la continuité d'exploitation décrite dans la note 3 « Principes et méthodes comptables » au paragraphe « continuité d'exploitation » de l'annexe des comptes qui indique :

« Continuité d'exploitation :

- Les comptes de la société ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation sur la base des éléments opérationnels et financiers décrits ci-après.

- Dans cet environnement économique particulièrement difficile pour le secteur de l'immobilier et de la communication Digitale et du Data, la baisse d'activité va se poursuivre sur l'année 2024 et a minima sur le 1er semestre 2025 et pèsera mécaniquement sur les résultats du 2ème semestre 2024 et sur le 1er semestre 2025.

- Le Groupe Acheter-Louer.fr a d'ores et déjà? pris des mesures fortes d'économies et continue de travailler activement sur l'optimisation de ses coûts afin de traverser cette crise sectorielle qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin du 1er semestre 2025.

- Cependant, Acheter-Louer.fr bénéficiant d'un positionnement stratégique sur le marketing, le digital, la data et l'imagerie 2D-3D qui lui offre une certaine agilité, elle estime avoir les atouts pour pouvoir bénéficier des premières embellies du secteur dès qu'il se feront ressentir.

- Au plan financier, l'évolution du cours et des valeurs de transaction de l'action ACHETER- LOUER.FR pourrait ne toujours pas permettre à la Société de remplir la condition de volume d'échanges des actions prévue au contrat d'émission des OCEANE nécessaire pour effectuer un tirage ou obtenir la totalité du montant des tranches lors des tirages. En conséquence, si ces conditions n'étaient pas remplies, les capacités de financement de la Société et donc son rythme de développement et/ou son activité en seraient directement affectés.

- Toutefois, la société REAL ESTATE TECHNOLOGY OPPORTUNITIES, comme annoncé dans le communiqué de presse de la Société du 16/07/2024, a indiqué qu'elle allait poursuivre l'octroi de financement des activités du groupe pour une enveloppe globale à hauteur de 2 550 000 € jusqu'en avril 2025, consommée à hauteur de 1 650 000 € à la date de la publication des comptes semestriels 2024.

La Société estime en conséquence, sur ces bases et compte tenu des restructurations de charge en-cours, être mesure de pouvoir financer son BFR lié à l'exploitation courante jusqu'à cette échéance.

Elle devra ensuite trouver un autre financement auprès de cet investisseur ou un autre si elle n'a pas retrouvé de capacité d'autofinancement grâce à son activité.

Par ailleurs, compte tenu du montant de ses passifs fournisseurs, sociaux et fiscaux actuels, la Société continu à trouver des accords et des solutions de financement pour leur règlement auxquels il est conditionné. »

Enfin, sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur sur les notes suivantes de l'annexe des comptes semestriels qui expose :

« - Les hypothèses du test de valorisation des immobilisations incorporelles au paragraphe 5.1

« Immobilisations incorporelles » de l'annexe conduisant à la constatation de dépréciations complémentaires ;

- Les dépréciations complémentaires des titres de participations et comptes-courants groupe telles que présentées aux paragraphes 5.3 « Immobilisations financières » et 5.6 « Informations sur les créances » de l'annexe ;

- L'absence d'investissement correspondant aux rémunérations telle que présentée au paragraphe 5.1 « Immobilisations incorporelles » de l'annexe. »

La société rappelle, que cette mission d'audit contractuel des comptes semestriels revêt un caractère exceptionnel, motivé par l'impossibilité de certification des comptes de l'exercice écoulé, la Société n'entendant pas y recourir de manière habituelle dans l'avenir.

CALENDRIER FINANCIER :

• Le 28 février 2025 au plus tard : Publication du chiffre d'affaires annuel 2024

• Le 30 avril 2025 au plus tard : Publication des résultats annuels 2024

• Le 30 juin 2025 au plus tard : Assemblée générale des actionnaires (Statuant sur les comptes de

l'exercice 2024)

