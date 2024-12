Communiqué de la société ACHETER-LOUER.FR du 06/12/2024 - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions d'acheter-louer.fr au 30/11/2024

06/12/2024 - 17:45

Paris, le 05 décembre 2024

À 20 heures

Acheter-louer.fr

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Au 30 novembre 2024, le capital social de la Société se composait de la façon suivante :

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote[1]

30 novembre 2024 332 328 332 328

À propos d'Acheter-Louer.fr FR001400SOY2 -ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Solution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

TRIDISPHERE.FR : Studio de production en imagerie 3D dans l'immobilier et l'habitat

Call-Center immobilier, habitat, PropTech

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

[1] Composé de 0 action détenue au nominatif auxquelles sont attaché des droits de vote double