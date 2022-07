Secteur ICB : 30205000 - Véhicules d'investissement à capital variable et véhicules d'investissement divers

22/07/2022 - 18:05

Information réglementée

22 Juillet 2022

Accor Acquisition Company

annonce la mise à disposition de

son rapport financier intermédiaire

pour l'année 2022

Accor Acquisition Company (Euronext Paris: AAC) annonce aujourd'hui la mise à disposition de son rapport financier intermédiaire pour la période se terminant le 30 juin 2022, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ce document peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la Société : Accor Acquisition Company, sous la rubrique "Information réglementée".

À PROPOS DE ACCOR ACQUISITION COMPANY

Accor Acquisition Company (“AAC”) est le premier Special Purpose Acquisition Company ("SPAC") européen promu par une société, Accor, créé dans le but unique d'acquérir une ou plusieurs entreprises dans des secteurs connexes au cœur de l'activité hôtelière de Accor, notamment la restauration, les bureaux flexibles, le bien-être, le divertissement et l'événementiel, et les technologies liées à l'industrie du voyage.