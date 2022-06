Secteur ICB : 30205000 - Véhicules d'investissement à capital variable et véhicules d'investissement divers

09/06/2022 - 18:30

Information réglementée

9 juin 2022

Assemblée Générale Mixte

du 30 juin 2022

Modalités de mise à disposition ou

de consultation des documents préparatoires

Les actionnaires de la société Accor Acquisition Company (la « Société ») sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le jeudi 30 juin 2022 à 14 heures au siège social, 82 rue Henri Farman - 92130 Issy-Les-Moulineaux.

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale du 30 juin 2022 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 18 mai 2022 (Bulletin n° 59).

L'avis de convocation sera publié au BALO ainsi que dans actu-juridique.fr le 10 juin 2022.

Les documents préparatoires et informations relatifs à l'Assemblée Générale Mixte seront tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Les documents et informations prévus à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : www.accoracquisitioncompany.com/general-meeting/.

Ils sont regroupés, pour l'essentiel, dans (i) la Brochure de convocation de ladite Assemblée, ainsi que (ii) dans le Rapport Financier Annuel 2021.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement les mises à jour de la page dédiée à l'Assemblée Générale du site internet de la Société (www.accoracquisitioncompany.com) telle qu'indiquée ci-dessus.

***

À PROPOS DE ACCOR ACQUISITION COMPANY

Accor Acquisition Company (“AAC”) est le premier Special Purpose Acquisition Company ("SPAC") européen promu par une société, Accor, créé dans le but unique d'acquérir une ou plusieurs entreprises dans des secteurs connexes au cœur de l'activité hôtelière de Accor, notamment la restauration, les bureaux flexibles, le bien-être, le divertissement et l'événementiel, et les technologies liées à l'industrie du voyage.