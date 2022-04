Secteur ICB : 30205000 - Véhicules d'investissement à capital variable et véhicules d'investissement divers

29/04/2022 - 17:45

Information réglementée

29 avril 2022

Mise à disposition du Rapport financier annuel 2021

Accor Acquisition Company (Euronext Paris - Code ISIN : FR0014003PZ3 / Code mnémonique : AAC) annonce avoir déposé son Rapport financier annuel 2021, en langue anglaise et au format ESEF (European Single Electronic Format), auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 avril 2022.

Ce Rapport inclut notamment :

Les états financiers 2021 établis conformément aux normes comptables françaises,

Les états financiers 2021 établis conformément aux normes comptables IFRS,

le Rapport de gestion,

le Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise,

les Rapports du Commissaire aux comptes ainsi que les informations relatives à ses honoraires.

Ce Rapport est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé sur le site internet de Accor Acquisition Company https://accoracquisitioncompany.com/, rubrique « Regulated Information ».

À PROPOS DE ACCOR ACQUISITION COMPANY

Accor Acquisition Company (“AAC”) est le premier Special Purpose Acquisition Company ("SPAC") européen promu par une société, Accor, créé dans le but unique d'acquérir une ou plusieurs entreprises dans des secteurs connexes au cœur de l'activité hôtelière de Accor, notamment la restauration, les bureaux flexibles, le bien-être, le divertissement et l'événementiel, et les technologies liées à l'industrie du voyage.