14/01/2025 - 17:45

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce que la Fédération Internationale de Basket-Ball Amateur (FIBA) a renouvelé sa confiance en désignant, une fois de plus, sa marque SCHELDE SPORTS comme fournisseur officiel mondial jusqu'en 2028. SCHELDE SPORTS, spécialiste des sports collectifs, poursuit ainsi son rôle stratégique dans l'univers du basket-ball international.

Depuis 2014, SCHELDE SPORTS a établi un partenariat solide et durable avec la FIBA, devenant le fournisseur officiel de panneaux de basket pour certains des événements mondiaux les plus prestigieux du basket-ball, dont les Coupes du monde de basket-ball de la FIBA (2014, 2019, 2023), les EuroBaskets (2015, 2022) et les Jeux Olympiques de Rio, Tokyo et Paris.

SCHELDE SPORTS est également le fournisseur officiel mondial de panneaux de basket pour les compétitions et évènements 3x3 de la FIBA depuis 2013, consolidant son expertise et son influence dans cette discipline en pleine croissance.

Cette prolongation renforce une collaboration de confiance et porte sur l'approvisionnement, l'installation et les services associés pour des panneaux de basket pour l'ensemble des compétitions internationales de haut niveau. Parmi les prochaines grandes compétitions couvertes par ce partenariat figurent, l'EuroBasket FIBA 2025 à Chypre, en Finlande, en Lettonie et en Pologne, la Coupe du monde de basket-ball féminin FIBA 2026 en Allemagne, la Coupe du monde de basket-ball FIBA 2027 au Qatar et les épreuves de basket-ball des Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles.



La FIBA s'engage à fournir aux joueurs des équipements de pointe tout en offrant aux partenaires mondiaux des opportunités exceptionnelles de mettre en avant leurs marques. SCHELDE SPORTS s'est constamment illustré dans ces deux domaines, comme en témoigne leur intégration innovante d'écrans LED aux panneaux de basket lors de la Coupe du monde de basket-ball 2023 de la FIBA.

En tant que fournisseur officiel de la FIBA, SCHELDE SPORTS est également un partenaire agréé du FIBA Equipment & Venue Centre, garantissant des standards élevés en matière de qualité, de tests et d'innovation pour les équipements de basket-ball.

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, déclare : « SCHELDE SPORTS et la FIBA travaillent ensemble pour promouvoir le basket-ball dans le monde entier. Ce partenariat témoigne de notre passion pour ce sport et de notre engagement constant envers l'innovation. Nous sommes fiers de voir nos équipements lors d'événements prestigieux, comme le tournoi olympique de basket-ball 2024 dans notre pays d'origine. Nous avons l'intention de renforcer notre soutien et nos services à la FIBA au cours des quatre prochaines années, avec la Coupe du monde FIBA 2027 au Qatar et les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 entre autres. »

Frank Leenders, Directeur Général des services médias et marketing de la FIBA, ajoute : « Nous sommes ravis de l'évolution et du renforcement de notre relation avec SCHELDE SPORTS. En tant que membre très apprécié de la communauté des partenaires de la FIBA, SCHELDE SPORTS joue un rôle de premier plan en nous aidant à obtenir des succès sans précédent lors de nos événements. L'engagement de la FIBA à fournir des équipements de première qualité sur lesquels les joueurs peuvent compter est grandement facilité par la collaboration avec des fournisseurs performants tels que SCHELDE SPORTS. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration, en continuant à fournir les meilleurs produits de leur catégorie et à soutenir les compétitions majeures de la FIBA à travers le monde. »

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO

ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2024, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 248,4 M€, dont 73% sont réalisés hors de France, et compte 1 446 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

Contacts

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication

Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92



À PROPOS DE LA FIBA

La FIBA (fiba.basketball) – Instance dirigeante mondiale du basket-ball - est une association indépendante formée par 212 fédérations nationales à travers le monde. Elle seule est reconnue comme autorité compétente pour le basket-ball par le Comité International Olympique (CIO).

Pour plus d'informations à propos de la FIBA, visitez fiba.basketball ou about.fiba.basketball, ou suivez la FIBA sur Facebook, X, Instagram, Linkedin et YouTube.