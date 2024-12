03/12/2024 - 18:00

Chiffre d'affaires en progression de +0,4%

EBITDA courant à 14 M€, soit une marge d'EBITDA de 11,3%

Résultat net part du Groupe positif à 2,6 M€ (+3,7%)

Accélération de la croissance attendue sur le 2 nd semestre 2024/25

Sécurisation des financements à moyen terme et allongement de la maturité de la dette

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, publie ses résultats semestriels consolidés 2024/25.

Résultats consolidés du 1er semestre 2024/25 (1er avril au 30 septembre 2024) revus – Le Conseil d'Administration d'ABEO s'est réuni le 3 décembre 2024 et a arrêté les comptes du 1er semestre de l'exercice 2024/25. Le Rapport financier semestriel sera mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les prochains jours et sera consultable sur le site Internet de la société.

M€ 30.09.2023[1]

6 mois 30.09.2024

6 mois Variation

2024 vs 2023 Chiffre d'affaires 123,4 123,9 +0,4% EBITDA courant[2] 14,0 14,0 +0,2% en % du CA 11,3% 11,3% - Résultat Opérationnel Courant 8,1 8,0 -1,2% Résultat Opérationnel 6,9 7,2 +5,7% Résultat net 2,3 3,1 +32,6% Résultat net part du Groupe 2,5 2,6 +3,7%



À l'occasion de la publication des résultats semestriels 2024/25, Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, commente : « Ce semestre a été bien entendu marqué par notre contribution au plus grand événement sportif mondial : les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette collaboration unique a été un succès reconnu et a permis une nouvelle fois la mise en lumière de notre expertise et de la qualité de nos produits et services, en parfaite adéquation avec les attentes et les objectifs des athlètes olympiques.

En termes de performance économique, malgré les incertitudes conjoncturelles persistantes, nous affichons des résultats solides, en progression sur ce 1er semestre, ainsi qu'une très bonne maitrise de nos équilibres financiers. Nous abordons avec confiance la deuxième partie de l'exercice et visons une accélération des ventes au second semestre grâce à notre positionnement stratégique sur des marchés en croissance durable et à nos prises de commandes robustes. »

Activité du 1er semestre 2024

Pour le 1er semestre de l'exercice 2024/25, le chiffre d'affaires consolidé d'ABEO s'élève à 123,9 M€, en progression de 0,4% (+0,2% en organique). Après un début d'exercice en léger recul, la dynamique d'activité s'est accélérée au 2ème trimestre (+2,9%), soutenue par la croissance du secteur Gymnastique et des activités au Benelux ainsi que par le redressement des activités américaines de Fun Spot dans la division Sportainment & Escalade.

Une marge d'EBITDA solide à 11,3%*

Le Groupe a fait preuve d'une très bonne résilience dans un contexte économique toujours complexe. L'EBITDA courant du 1er semestre 2024/25 s'établit ainsi à 14,0 M€[3], stable par rapport au même semestre de l'exercice précédent, représentant 11,3% du chiffre d'affaires. Cette performance est d'autant plus satisfaisante qu'elle intègre la quasi-totalité des charges opérationnelles liées à la participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, sans qu'aucun revenu correspondant ne soit intégré. Retraitée de celles-ci, la marge d'EBITDA courant du 1er semestre ressort en amélioration de 0,7 point à 12%.

La marge d'EBITDA intègre :

une augmentation de 2,1 points du taux de marge brute,

un recours plus important à la sous-traitance (+1,6 M€) pour renforcer la flexibilité opérationnelle,

une progression des charges de personnel dans un contexte de marché de recrutement tendu (29,6% du chiffre d'affaires contre 28,8% au S1 2023/24).

La division Sport enregistre un EBITDA courant de 8,8 M€[4], soit 12,9% du chiffre d'affaires, en amélioration par rapport à la même période de l'exercice précédent (+0,4 point). Cette performance s'appuie sur la hausse du taux de marge brute à 62,6% (+3,3 points) qui a permis de compenser l'augmentation maîtrisée de la structure de coûts dans un contexte de croissance (chiffre d'affaires de la division en hausse de 7% sur la période).

La division Sportainment & Escalade réalise un EBITDA courant de 0,2 M€[5], à 1,1% du chiffre d'affaires de la division, en baisse de 1,6 point par rapport au 1er semestre 2023/24. Cette baisse provient de la moindre contribution de l'activité murs d'escalade ludique et sportive qui n'a pas été totalement compensée par le redressement des activités américaines de Fun Spot, dont l'EBITDA courant est revenu proche de l'équilibre.

L'EBITDA courant de la division Vestiaires ressort à 4,9 M€[6], affichant toujours un niveau de marge solide à 14,4% des ventes de la division malgré un léger repli de 1,2 point comparé au 1er semestre 2023/24. L'amélioration du taux de marge brute de 0,5 point a permis d'atténuer la hausse de la sous-traitance et la légère augmentation des frais de personnels.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements (-6,0 M€ dont -2,9 M€ liés à la norme IFRS 16), le résultat opérationnel courant atteint 8,0 M€ au 30 septembre 2024 (8,1 M€ un an auparavant), soit 6,4% du chiffre d'affaires (-0,2 point par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent).

Les autres produits et charges opérationnels non courants s'élèvent à -0,8 M€ contre -1,2 M€ enregistrés au 1er semestre 2023/24. Ainsi, le résultat opérationnel ressort à 7,2 M€ sur le semestre, en progression de 5,7%.

Enfin, après prise en compte du coût de l'endettement en baisse à -1,8 M€, d'un résultat de change défavorable de -1,1 M€ et d'une charge d'impôts de -1,7 M€, le bénéfice net part du Groupe s'améliore de 3,7% à 2,6 M€ au 1er semestre 2024/25.

Une structure financière sous contrôle et une amélioration de la variation de BFR

Au 30 septembre 2024, les flux de trésorerie d'exploitation (après impôts) ressortent en forte amélioration à 0,3 M€ (contre -8,1 M€ au 1er semestre 2023/24). Cette évolution favorable résulte d'une marge brute d'autofinancement de 13,2 M€ et d'une augmentation saisonnière du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) moins importante que celle constatée au 1er semestre 2023/24 (-9,7 M€ contre -19,5 M€), grâce aux actions menées dans ce domaine.

Les flux liés aux investissements s'élèvent à -3,4 M€, en forte diminution par rapport au 1er semestre 2023/24, qui intégraient la prise de participation dans VOGO et la finalisation de l'acquisition de BigAirBag.

En conséquence, les free cash-flows du Groupe semestriels ressortent à -3,1 M€ contre -18,2 M€ un an auparavant.

Au 30 septembre 2024, ABEO dispose d'une trésorerie disponible de 12,2 M€. L'endettement financier net ressort à 105,9 M€ (73,1 M€ hors IFRS 16) pour des capitaux propres de 109,7 M€.

Renforcement des ressources financières

ABEO a conclu un nouveau Contrat de crédits d'un montant global de 130 M€[7] avec son pool bancaire[8] afin de refinancer sa dette existante et soutenir sa stratégie de développement. Le contrat de crédits, sans suretés, intègre des covenants identiques calculés hors IFRS 16 (ratio de levier[9] et ratio d'endettement[10]), et est composé de lignes de financement à échéance 2031, amortissables ou in fine.

Les intentions de souscription globales ont largement satisfait les sollicitations du Groupe, témoignant de la confiance portée par les partenaires bancaires aux perspectives d'ABEO et à sa capacité à générer des flux de trésorerie durables.

Tendances et perspectives

Avec un niveau de prise de commandes[11] au 30 septembre 2024 dynamique de 134,1 M€, en progression de 9,9% (+9,7% en organique), ABEO est bien positionné pour accélérer sa croissance au cours du second semestre de l'exercice.

Le Groupe ambitionne de renforcer cette dynamique tout en poursuivant la consolidation de son niveau de performance opérationnelle.

Une participation active aux compétitions Internationales

Notre marque Brick a été retenue par la Fédération Internationale de Gymnastique comme fournisseur officiel des Championnats du Monde de Parkour[12] 2024 qui se sont déroulés au Japon du 15 au 17 novembre 2024. Brick offre aux traceurs du monde entier des installations optimisées pour la performance et la sécurité, spécialement conçues pour répondre aux exigences de la discipline et contribue ainsi au développement du parkour au niveau mondial.

La Fédération saoudienne d'escalade et de randonnée a célébré la première Coupe d'Asie occidentale d'escalade en septembre 2024 sur son nouveau site à Al Bahah, zone montagneuse proche de Jeddah.

Cet événement était équipé d'un mur de compétition, d'un mur Titan, et d'un mur d'échauffement, tous conçus et fabriqués par notre marque EP. Ces murs, installés pour l'instant sur un site en extérieur, seront ensuite transférés dans un bâtiment, qui accueillera le siège et la zone d'entrainement de la fédération saoudienne d'escalade.



À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2024, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 248,4 M€, dont 73% sont réalisés hors de France, et compte 1 446 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.



ANNEXE

Compte de résultats résumé

M€ 30.09.2023

publié 30.09.2023

retraité IFRS 5 Chiffre d'affaires

Dont Sport 123,5

64,2 123,4

64,1 EBITDA courant 13,7 14,0 en % du CA 11,1% 11,3% Résultat Opérationnel Courant 7,8 8,1 Résultat Opérationnel 6,5 6,9 Résultat des activités poursuivies 2,3 2,6 Résultat des activités abandonnées - -0,3 Résultat net 2,3 2,3 Résultat net part du Groupe 2,5 2,5

Tableau de flux de trésorerie résumé

M€ 30.09.2023

publié 30.09.2023

retraité IFRS 5 Marge Brute d'autofinancement 13,3 13,6 Variation de Besoin en Fonds de Roulement (BFR) (19,3) (19,5) Impôts payés (2,1) (2,1) Flux liés aux activités non poursuivies - (0,1) Cash-Flow d'exploitation (8,1) (8,1) Capex (4,3) (4,2) M&A (5,9) (5,9) Flux liés aux activités non poursuivies - (0,1) Cash-flow d'investissement (10,1) (10,1) Free cash-flow (18,2) (18,2) Dividendes (2,5) (2,5) Nouveaux emprunts 7,0 7,0 Remboursement emprunts et autres (7,6) (7,6) Intérêts financiers nets versés (1,4) (1,4) Cash-flow de financement (4,5) (4,5) Effet de change - - Variation de trésorerie nette (22,8) (22,8)

[1] Les comptes 2022/23 présentés et commentés ont été retraités de l'effet de périmètre lié à la cession de la participation d'ABEO dans Vogoscope conformément à la norme IFRS 5 (cf annexe page 5 du communiqué)

[2] Résultat Opérationnel Courant + dotations aux amortissements

[3] EBITDA courant S1 2024/25 hors IFRS 16 de 10,7 M€, soit 8,6% du chiffre d'affaires

[4] EBITDA courant S1 2024/25 hors IFRS 16 de 6,8 M€, soit 10,0% du chiffre d'affaires

[5] EBITDA courant S1 2024/25 hors IFRS 16 de -0,5 M€

[6] EBITDA courant S1 2024/25 hors IFRS 16 de 4,4 M€, soit 12,9% du chiffre d'affaires

[7] 50 M€ pour le refinancement, dont 29,4 M€ au titre du remboursement de l'ancien crédit syndiqué et 20,6 M€ au titre de l'Euro-PP arrivant à échéance en avril 2025, 50 M€ pour le financement des investissements et de la croissance externe, et 30 M€ pour les besoins généraux et financements à court terme, dont 20 M€ ont été utilisés au 30 septembre 2024

[8] composé de 7 banques - Crédit Agricole Franche-Comté, Crédit Agricole Champagne-Bourgogne, Crédit Agricole CIB, CIC Lyonnaise de Banque, Société Générale, BNP Paribas et Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté

[9] Dettes financières nettes/EBITDA courant

[10] Dettes financières nettes / Fonds propres

[11] données non financières et non auditées – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent

[12] discipline sportive à part entière où les pratiquants défient les lois de la gravité pour se déplacer dans le milieu urbain