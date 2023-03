29/03/2023 - 18:00

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, et le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont fiers d'annoncer leur partenariat. GYMNOVA, marque du Groupe ABEO et fournisseur officiel des épreuves de gymnastique, devient ainsi, Supporteur Officiel du plus grand événement sportif mondial, dans la catégorie des équipements de gymnastique.

« Paris réussis » pour GYMNOVA, qui à l'occasion de cet évènement sportif planétaire, sera présente sur l'ensemble des disciplines gymniques : gymnastique artistique, gymnastique rythmique et trampoline.

Fort d'une longue expérience acquise aux travers des plus grandes compétitions sportives internationales en tant qu'équipementier, ABEO apportera tout son savoir-faire pour cet évènement extraordinaire. En plus de 60 ans d'histoire, ABEO et ses marques phares, dont Gymnova, ont su relever à chaque évènement sportif un grand nombre de défis en concevant et installant avec succès les équipements nécessaires au bon déroulement des épreuves et à la sécurité et la performance des athlètes.

100 ans après les premiers Jeux Olympiques en France, ABEO est particulièrement fière de contribuer à cet évènement planétaire. Les collaborateurs du Groupe sont pleinement engagés pour que ces Jeux soient un véritable succès, avec pour priorité d'augmenter la pratique sportive du plus grand nombre.

Tony Estanguet, Président de Paris 2024, déclare : « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur la précieuse expérience et l'expertise d'ABEO, acteur majeur du marché du sport et des loisirs, mobilisé depuis un si grand nombre d'éditions des Jeux. Notre partenariat sera un véritable atout pour livrer des compétitions uniques et offrir aux athlètes des conditions de performance optimales aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. ABEO et ses équipes participeront pleinement à la promotion des savoir-faire français à l'international et contribueront au rayonnement de notre pays ainsi qu'à la dynamique des Jeux dans le monde entier. Merci pour votre engagement, et bienvenue dans l'aventure Paris 2024 ! »

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, ajoute :

« Nous tenons à remercier le Comité d'Organisation de Paris 2024 pour sa confiance et sommes honorés d'intégrer le cercle des Supporteurs Officiels des Jeux Olympiques et Paralympiques. Avec l'ensemble des équipes du Groupe très mobilisées sur ce magnifique projet, nous sommes ravis de travailler avec Paris 2024 et, ainsi, d'apporter le meilleur de nos savoir-faire en équipements de gymnastique à cet événement unique et historique en France. En tant que Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous aurons l'honneur de montrer la qualité de nos produits et services, à la hauteur des performances sportives des meilleurs athlètes. Enfin, en tant que Groupe français, passionné de sports, nous sommes particulièrement fiers de jouer à domicile et ainsi contribuer au succès des Jeux en France. »

Á PROPOS D'ABEO

ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2022, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 205,3 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 413 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques. ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

Á PROPOS DE PARIS 2024

Le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la Ville de Paris, de planifier, d'organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 400 athlètes paralympiques, provenant respectivement de 206 et 182 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les impacts.

Créé en janvier 2018, le comité d'organisation est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique. Il est administré par un Conseil d'Administration (CA), qui réunit l'ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris, l'Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis, les représentants des collectivités locales concernées par les Jeux, de la société civile et des partenaires sociaux.

