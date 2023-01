25/01/2023 - 18:15

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce que sa marque Spieth America rejoint la famille des partenaires de la Fédération américaine de gymnastique (USAG) en tant que fournisseur officiel d'équipements.

Spieth America fournira les équipements de l'équipe nationale et de l'équipe Elite de gymnastique américaine pour les épreuves de gymnastique artistique masculine et féminine, de gymnastique acrobatique et rythmique, de trampoline, de tumbling et de parkour, du niveau développement au niveau Elite.

Spieth, dont la qualité des produits est reconnue dans le monde entier, fera bénéficier la Fédération américaine de gymnastique de son savoir-faire issu d'un track record exceptionnel avec 12 Jeux Olympiques et 90 événements de Championnats du Monde, européens ou canadiens à son compteur.

« Nous sommes très heureux et fiers d'accueillir Spieth America dans notre famille de partenaires pour la première fois », a déclaré Li Li Leung, Présidente et Directrice Générale de l'USAG. « Avec Spieth, nous sommes en mesure de satisfaire un large éventail de besoins pour la communauté de la gymnastique. Nous nous réjouissons de notre collaboration au cours des six prochaines années. »

Dans le cadre de ce partenariat qui s'étend jusqu'en 2029, Spieth America fournira des équipements pour environ 15 compétitions par an, incluant les événements majeurs de gymnastique aux États-Unis, les centres d'entrainement de l'équipe nationale et les événements nationaux pour les disciplines non artistiques et internationaux organisés par la Fédération américaine de gymnastique. Ce partenariat comprend également le soutien aux programmes Elite et aux initiatives de santé et de bien-être des athlètes.

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, déclare : « Nous sommes extrêmement honorés et ravis de nous associer, pour la première fois, à la Fédération américaine de gymnastique pour équiper des événements de premier plan. Notre principal objectif est d'assurer la sécurité des gymnastes afin que les athlètes puissent évoluer dans des conditions optimales de créativité et d'inspiration. Nous sommes pleinement engagés dans un véritable partenariat où nous collaborons pour atteindre tous les objectifs fixés par l'USAG. La confiance témoignée par la Fédération américaine de gymnastique, au travers de compétitions nationales et internationales majeures, assure à ABEO une forte visibilité sur le marché américain . »

La saison de compétition artistique d'élite de la Fédération américaine débute du 24 au 26 février avec la Winter Cup à Louisville, dans le Kentucky. Découvrez la liste complète des événements de l'USAG : www.usagym.org.

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2022, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 205,3 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 413 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

