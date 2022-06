(Euronext Paris - Compartiment C)

15/06/2022 - 18:00

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce la signature d'un protocole d'acquisition, sans conditions suspensives, en vue d'acquérir 70% du capital de la société hollandaise BigAirBag, spécialisée dans le domaine des aires de réception gonflables.

Créée il y a plus de 15 ans, BigAirBag conçoit, produit, distribue et installe des produits gonflables de haute qualité ayant pour objet de réduire les impacts dans des domaines variés tels que les parcs d'aventure et de loisirs (trampolines, parcours Ninja…), les gymnases ou les stations de sports d'hiver.

Basée à Amsterdam et s'appuyant sur une dizaine de collaborateurs, BigAirBag dispose d'un site de fabrication qui associe matériaux et savoir-faire de pointe. Avec plus de 3 500 installations réalisées à travers le monde auprès d'une clientèle diversifiée, BigAirBag est un des leaders sur cette niche de marché. En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires rentable de l'ordre de 3 M€.

A travers ce projet d'acquisition, ABEO compte s'appuyer sur une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux avec de nombreuses synergies attendues dans les activités de gymnastique, de sportainment et d'escalade.

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, déclare : « Nous sommes impatients de travailler avec les équipes de BigAirBag que nous connaissons bien. En associant leur sens aigu de l'innovation et notre savoir-faire, je suis confiant dans le développement rapide de synergies au sein du Groupe car cette acquisition vient parfaitement compléter notre offre d'équipements sportifs. »

Modalités de l'opération

L'accord conclu entre ABEO et M. Tomas Huting, actionnaire unique de BigAirBag, porte sur l'acquisition de 70% des actions de BigAirBag.

Le protocole d'accord signé le 13 juin 2022 comporte un complément de prix indexé sur les performances du premier exercice réalisé post intégration et un accord de promesses de vente et d'achat croisées portant sur les 30% restants du capital. M. Tomas Huting rejoindra les équipes d'ABEO dans les prochaines semaines et sera en charge du développement de la marque Big Air Bag et du déploiement des synergies commerciales.

Cette acquisition sera financée sur fonds propres par voie de paiement en numéraire à hauteur de 64% et par paiement en titres ABEO à hauteur de 36%, devant être attribués au cédant dans le cadre d'une augmentation de capital réservée qui devra être décidée par le Conseil d'administration de la Société sur le fondement de la 21ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juillet 2020 (augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier).

La réalisation définitive de la transaction (« closing ») n'est pas soumise à conditions suspensives et devrait être réalisée dans les semaines à venir.

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2022, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 205,3 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 413 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.



