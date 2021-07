20/07/2021 - 07:30

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) et Jiangsu Jinling Sports Equipment Co. Ltd. (Shenzhen Stock Exchange code 300651) fournisseur d'équipements et d'accessoires sportifs, annoncent la signature d'un accord pour la création d'une entreprise commune (Joint-Venture). Cette nouvelle société sera en charge de la commercialisation exclusive sur le territoire de Chine continentale des équipements sportifs et de loisirs d'ABEO, couvrant dix marques du Groupe.

Cette Joint-Venture bénéficiera d'une part, de la forte connaissance locale et du réseau de clients de Jinling Sports sur le marché chinois des équipements sportifs tels que les buts de basket-ball, les équipements d'athlétisme et de fitness et d'autre part, de la renommée des marques d'ABEO dans chacune de ses trois divisions.

Jinling Sports et ABEO détiendront respectivement 51% et 49% du capital de la Joint-Venture dont les bureaux seront localisés à Shanghai. Á cette occasion, M. Li Jianfeng, Vice-Président de Jinling Sport, sera nommé Président de cette entité, et sera secondé par un Directeur Général désigné par ABEO.

Fondée en 1987 et cotée en Bourse depuis 2017, Jinling Sports est une entreprise d'équipements de sport de haut niveau en Chine qui compte près de 800 salariés et a généré au 31 décembre 2020 un chiffre d'affaires d'environ 60 M€. La société a fourni de nombreux évènements sportifs majeurs internationaux et locaux en Chine tels que les Jeux Olympiques et les Jeux asiatiques.

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO déclare : « Après avoir finalisé la réorganisation industrielle de nos unités de production en Chine, nous sommes impatients de débuter ce partenariat commercial afin de mieux servir le marché intérieur chinois. L'ancrage local de Jinling Sports combiné à la notoriété de nos marques seront bénéfiques pour cette nouvelle entité. Nous avons la conviction que cette Joint-Venture contribuera à l'accélération de la distribution de nos marques sur un marché qui sera sans doute le premier marché mondial dans quelques années.»

M. Li Jianfeng, Vice-Président de Jinling Sports ajoute : « C'est une grande satisfaction de nous associer à ABEO, une entreprise de renommée internationale, qui a acquis une position exceptionnelle dans le secteur des équipements sportifs. Nous sommes convaincus que cette Joint-Venture, combinant l'expertise des deux parties, remportera un grand succès sur le marché chinois. Grâce à la force commerciale nationale de Jinling, nous sommes confiants dans notre capacité à promouvoir les produits ABEO auprès de notre clientèle. Nous avons particulièrement hâte de commercialiser les équipements de loisirs, un segment à fort potentiel avec une demande croissante de la jeune génération chinoise.»

La création de l'entreprise commune est soumise à l'approbation des autorités gouvernementales compétentes.



Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2021, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 174 M€, dont 73% sont réalisés hors de France, et compte 1 339 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C



Contacts

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication

Relations investisseurs – Corinne Puissant [email protected]eo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse – Serena Boni [email protected] Tel : 04 72 18 04 92