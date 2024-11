Communiqué de la société A.S.T. GROUPE du 26/11/2024 - Le consortium Hexaom et Trecobat désigné repreneur des actifs industriels d'AST Groupe. Conversion en liquidation judiciaire des procédures de redressement judiciaire d'AST Groupe, DPLE et IDEOZ. Fin des procédures de sauvegarde judicaire de POBI

26/11/2024 - 18:00

Dans le cadre des procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde judiciaire ouvertes auprès du Tribunal de commerce de Lyon par AST Groupe et ses filiales[1], le Tribunal de commerce de Lyon a désigné, ce jour, le consortium des sociétés Hexaom et Trecobat en qualité de repreneur des actifs industriels d'AST Groupe.

Cette reprise concerne l'ensemble des actions détenues par AST Groupe dans le capital social de POBI Industrie et de POBI Structures, les actifs immatériels constitués des marques Natilia, Natibox et Villas Club, ainsi que 14 collaborateurs d'AST Groupe en charge notamment de l'animation et de la gestion des réseaux de concessionnaires et franchisés (Natilia, Natibox et Villas Club). Cette reprise sera effective à compter du 26 novembre 2024.

Dans ce contexte, le Tribunal de commerce de Lyon a ordonné :

- La conversion en liquidation judiciaire des procédures de redressement judiciaire ouvertes au bénéfice des sociétés AST Groupe, DPLE et Maisons IDEOZ, et a désigné la Selarl MJ SYNERGIE, représentée par Maître ELANCRY et la Selarl DUBOIS, représentée par Maître DUBOIS, en qualité de liquidateurs judiciaires ;

- La fin des procédures de sauvegarde judicaire des sociétés POBI Industrie et POBI Structures.

Au résultat de l'arrêté par le Tribunal de commerce du plan de cession au bénéfice du consortium des sociétés Hexaom et Trecobat et du prononcé des liquidations judiciaires des sociétés AST Groupe, DPLE et Maisons IDEOZ, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait qu'il n'y aura pas de reprise de la cotation de l'action AST Groupe, et Euronext devrait procéder prochainement à la radiation des actions de la cote d'Euronext Growth. La cotation restera suspendue jusqu'aux opérations de retrait de la cote.

Comme précisé dans les précédentes communications, les produits de la cession des actifs industriels bénéficieront uniquement aux créanciers du Groupe et ne permettront pas de versement aux actionnaires d'AST Groupe, compte tenu de l'endettement du Groupe.

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur et Industriel, avec 30 ans d'expérience, AST Groupe dispose d'un réseau national de concessionnaires qui distribue l'ensemble de ses marques en maison individuelle, notamment les maisons à ossature bois (NATILIA) et les studios de jardin à ossature bois (NATIBOX).

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

AST Groupe

Relations investisseurs

Nathalie Sabben, Directrice Administratrice et financière

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

nathalie.sabben@ast-groupe.fr

AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Growth Paris - Mnémonique : ALAST – ISIN : FR0000076887

[1] Communiqué de presse du 1er août 2024