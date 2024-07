22/07/2024 - 14:00

La société AST GROUPE a déposé son projet de plan de sauvegarde auprès du Tribunal de commerce le 19 juin 20241 qui a été soumis au vote des créanciers sur la période du 5 au 19 juillet 2024.

Les administrateurs judiciaires d'AST Groupe l'ont informé que le projet de plan de sauvegarde n'a pas reçu la majorité requise pour être validé par les classes de parties affectées et ne pourra pas être examiné par le Tribunal de commerce.



Pour rappel, cette procédure de sauvegarde accélérée n'impliquait que les établissements financiers d'AST Groupe, les garants CGI BAT, AXA et CEGC, les créanciers publics et les actionnaires fondateurs, avec pour conséquence, le gel de leurs créances antérieures à la date d'ouverture de la procédure.



Le Groupe tient à remercier ses garants, AXA et CEGC, pour leur soutien tout au long de la procédure qu'ils ont réaffirmé en votant en faveur du projet de plan de sauvegarde.



AST Groupe regrette profondément les résultats de ce vote et travaille, avec ses conseils et les organes de la procédure, sur les actions à mener à la suite de cette décision. Le Groupe tiendra informé ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires et ses actionnaires des prochaines étapes.



La cotation du cours d'AST Groupe reste suspendue dans l'attente d'un prochain communiqué de presse.

Constructeur, Promoteur et Industriel, avec 30 ans d'expérience, AST Groupe dispose d'un réseau national de concessionnaires qui distribue l'ensemble de ses marques en maison individuelle, notamment les maisons à ossature bois (NATILIA) et les studios de jardin à ossature bois (NATIBOX).

