23/04/2024 - 08:30

Renforcement de la gouvernance

Nomination de Jean-François Djanett au poste

de Directeur Général Délégué

AST Groupe a lancé une procédure de sauvegarde[1] accélérée dans le but de garantir sa continuité opérationnelle tout en préservant au mieux les intérêts de ses partenaires commerciaux, de ses clients et de ses collaborateurs. Cette procédure sécurise la situation financière du Groupe et va lui permettre de déployer la mise en œuvre de son plan de restructuration stratégique[2].

Afin de mener au mieux cette restructuration, le Conseil d'administration d'AST Groupe a décidé de renforcer sa gouvernance et de nommer M. Jean-François Djanett en tant que Directeur Général Délégué, mandataire social d'AST Groupe. Il accompagnera Alain Tur, PDG du Groupe, dans la mise en œuvre de la réorganisation notamment en Maisons Individuelles.

M. Jean-François Djanett est Président de la société de conseil Argos Construction. Ingénieur des Travaux-Publics (ESTP) et diplômé de l'IAE Paris, il a débuté sa carrière au sein du groupe Bouygues avant d'exercer dans de grands cabinets internationaux d'audit et de conseils (PWC et KPMG). Il dispose d'une expérience de plus de 25 ans dans le conseil en restructuration d'entreprises, spécialisé dans la construction (BTP et immobilier). Son expertise et ses compétences en matière de redressement d'entreprises seront de précieux atouts pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du Groupe.

Pendant cette période de transition, AST Groupe s'engage à poursuivre ses activités sans interruption, à préserver ses relations commerciales et à maintenir une communication transparente tout au long de ce processus.

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur et Industriel, avec 30 ans d'expérience, AST Groupe dispose d'un réseau national de concessionnaires qui distribue l'ensemble de ses marques en maison individuelle, notamment les maisons à ossature bois (NATILIA) et les studios de jardin à ossature bois (NATIBOX).

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

AST Groupe

Relations investisseurs

Nathalie Sabben, Directrice Administratrice et financière

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

nathalie.sabben@ast-groupe.fr

AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Growth Paris - Mnémonique : ALAST – ISIN : FR0000076887

[1] Communiqué du 19 avril 2024

[2] Communiqué du 8 mars 2024