25/07/2023 - 18:15

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 : 96,7 M€

En Millions d'euros T2 2023 * T2 2022 * S1 2023 * S1 2022 * Variation % Maisons Individuelles 35,1 29,6 70,4 55,7 26% Promotion & Lotissements 5,3 2,7 10,2 7,5 35% Mode Constructif Industriel 8,1 7,6 16,1 16,6 -3% TOTAL 48,4 39,9 96,7 79,8 21% * Chiffres non audités

AST Groupe réalise sur le 2ème trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 48,4 M€ en croissance de 21% dans la continuité du 1er trimestre 2023. Cette progression porte le chiffre d'affaires semestriel à 96,7 M€ et confirme la capacité du Groupe à réaliser ses chantiers et à transformer son carnet de commandes.

La division Maisons Individuelles progresse de + 26% par rapport au 1er semestre 2022 pour s'établir à 70,4 M€ au 30 juin 2023 et bénéficie de la bonne visibilité offerte par son carnet de commandes, lui permettant de fidéliser les entreprises sous-traitantes moins sollicitées par le marché. L'activité Promotion et Lotissements s'est accélérée sur le 2ème trimestre permettant au chiffre d'affaires semestriel de s'élever à 10,2 M€ à fin juin, soit une progression de + 35% par rapport à l'an passé. Malgré le ralentissement des ventes Natilia, la division Mode Constructif Industriel se stabilise à 16,1 M€ sur le semestre, portée par les studios de jardin Natibox, en progression de + 137 % sur le semestre (2,8 M€ contre 1,2 M€ au S1 2022), véritable relais de croissance du Groupe dont la gamme s'est étoffée de deux nouveaux modèles au cours du second trimestre.

Malgré la croissance du chiffre d'affaires du 1er semestre 2023, les chantiers n'intègrent que partiellement les effets positifs de la hausse des tarifs, ainsi le résultat opérationnel courant (ROC) du semestre restera déficitaire mais devrait néanmoins s'améliorer par rapport au 2nd semestre 2022 (hors dépréciation de goodwill). Par ailleurs, la hausse des prix de vente et les effets du plan d'économies devraient contribuer à l'amélioration du résultat opérationnel courant sur le second semestre 2023.

La trésorerie du Groupe, pénalisée par les résultats du 1er semestre, est également fortement mobilisée sur des opérations de promotion en cours de commercialisation, dont une partie fait l'objet de négociations pour des ventes en bloc au cours du S2 2023. Au 30 juin 2023, la trésorerie s'établit ainsi à 15,2 M€.

Des prises de commandes 2023 à plus fortes marges

A l'image du 1er trimestre, le Groupe s'est concentré sur la réalisation de son carnet de commandes et la signature de nouveaux contrats plus qualitatifs. Dans un marché immobilier qui a continué de se durcir (conditions de financement, hausse des taux d'intérêt, augmentation des prix de vente et fin annoncée du PTZ), AST Groupe s'est focalisé sur l'amélioration de ses marges et a réalisé 708 prises de commandes sur le 1er semestre 2023 contre 1 308 l'an passé.

La division Maisons Individuelles (hors concessionnaires) totalise 310 prises de commandes sur le semestre contre 858 sur le S1 2022. Ces prises de commandes intègrent la nouvelle politique commerciale du Groupe et la hausse de prix de vente qui contribueront à la progression des marges sur l'exercice 2024. De même, la division Promotion et Lotissements voit ses prises de commandes s'établir à 48 unités sur ce 1er semestre 2023 (contre 62 l'an passé) et la division Mode Constructif Industriel à 350 unités (contre 388 au S1 2022), comprenant 147 prises de commandes de modules Natibox (+ 50% par rapport au S1 2022).

Par ailleurs, le Groupe poursuit la mise en œuvre de son plan d'actions et la réduction de ses coûts opérationnels afin d'améliorer sa marge opérationnelle sur l'exercice 2023 et renouer, à terme, avec la croissance rentable.

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur et Industriel, avec près de 30 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 2ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois (NATILIA). Le Groupe propose également des studios de jardin à ossature bois (NATIBOX).

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain RDV :

25 octobre 2023 : Résultats du 1er semestre 2023

