11/07/2023 - 20:30

Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2023

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société AST GROUPE (FR0000076887 – ALAST FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2023 :

23 966 titres

4 744,19 Euros

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 43 553 titres 82 774,46 EUR 371 transactions VENTE 37 141 titres 75 512,78 EUR 257 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

17 554 titres

12 857,42 Euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

13 794 titres

42 844,12 Euros

TP ICAP (Europe) est autorisé et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur et Industriel, avec près de 30 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 2ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois (NATILIA). Le Groupe propose également des studios de jardin à ossature bois (NATIBOX).

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain RDV :

25 juillet 2023 : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023

AST Groupe

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Growth Paris - Mnémonique : ALAST – ISIN : FR0000076887

Annexe S1 2023