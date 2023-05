09/05/2023 - 18:30

Chiffre d'affaires 1er trimestre 2023 de 48,2 M€ (+21%)

En millions d'euros T1 2023* T1 2022* Variation % Maisons Individuelles 35,3 26,1 35,1% Promotion & Lotissements 4,9 4,8 1,3% Mode Constructif Industriel 8,0 8,9 -9,9% TOTAL 48,2 39,9 20,9% * Chiffres non audités

AST Groupe réalise un chiffre d'affaires de 48,2 M€ sur le 1er trimestre 2023 en croissance de 21% par rapport à 2022. Il bénéficie de la mise en production de son carnet de commandes qui s'établissait à 329 M€ au 31 décembre 2022.

La division Maisons Individuelles, profitant d'une légère détente de la demande sur les entreprises sous-traitantes, voit son chiffre d'affaires progresser de 35% par rapport au 1er trimestre 2022 pour s'élever à 35,3 M€ au 31 mars 2023. Ces mises en chantier n'intègrent que partiellement les hausses des prix réalisées au cours de l'année 2022 et devraient pleinement contribuer à l'amélioration des marges dès le second semestre. Le chiffre d'affaires de la division Promotion et Lotissements s'établit à 4,9 M€ en très légère hausse par rapport à l'an passé (+1,3%).

L'activité Mode Constructif Industriel s'inscrit sur le trimestre à 8 M€ et reflète le ralentissement des ventes de maisons Natilia sur l'année 2022. Cet effet est en partie compensé par l'augmentation des ventes de studios de jardin Natibox dont le chiffre d'affaires a doublé sur ce 1er trimestre 2023 pour s'établir à 1,2 M€ contre 0,6 M€ au T1 2022. La montée en cadence de la production de la nouvelle usine, qui sera portée à 10 Natibox par semaine d'ici fin juin, devrait accompagner la croissance du chiffre d'affaires de la division sur le reste de l'année 2023.

Activité commerciale du 1er trimestre 2023

Comme annoncé, le Groupe a réduit ses effectifs commerciaux en adéquation avec la baisse du marché et a décidé de se concentrer sur la réalisation de son carnet de commandes. Ainsi, dans un marché immobilier qui fait face à un durcissement des conditions d'octroi des prêts, à la hausse des taux d'intérêt et à une forte augmentation des prix de vente, AST Groupe totalise 355 prises de commandes sur le 1er trimestre 2023 contre 592 l'an passé.

La division Maisons Individuelles (hors concessionnaires) d'AST Groupe, la plus concernée par la réduction des forces de vente, enregistre 180 prises de commandes sur le trimestre contre 393 sur le T1 2022. Cependant, le prix moyen intègre les dernières hausses de tarifs et augmente de 9% par rapport au T1 2022. Cette progression du prix moyen contribuera à l'amélioration des marges sur le chiffre d'affaires réalisé par ces prises de commandes.

La division Promotion et Lotissements voit ses prises de commandes s'établir à 24 unités sur ce 1er trimestre en retrait de 17% dans un marché tendu et très concurrentiel qui affiche un retrait de - 37% au niveau national[1] sur les réservations de logements neufs au 1er trimestre 2023 contre le 1er trimestre 2022.

Quant à la division Mode Constructif Industriel, les prises de commandes sont également pénalisées par le ralentissement du marché de la maison individuelle (-32%[2]). Cependant, elles affichent une bonne résistance et s'établissent à 152 unités contre 170 l'an passé (- 11%). La division bénéficie de la très bonne dynamique des ventes de Natibox qui progressent de 44% sur le trimestre. Natibox s'est étoffée de deux nouveaux modèles (Twin et Smarty) qui viennent compléter la gamme. Cette performance confirme la pertinence de l'offre modulaire d'AST Groupe qui répond parfaitement à la demande des propriétaires en recherche d'espace supplémentaire, réalisé en quelques semaines et à moindre coût.

Premières annonces gouvernementales en faveur du logement

Face à une crise du logement sans précédent, le Gouvernement a annoncé des premières mesures afin d'augmenter le nombre de logements en zone tendue, aider à la baisse des coûts du foncier et des coûts de la construction. La Première Ministre a également fait part de sa volonté de faciliter l'accès au crédit des ménages, de donner de la visibilité sur l'évolution du prêt à taux zéro et de mettre la Caisse des Dépôts à contribution pour débloquer certains programmes dans le neuf qui peinent à trouver des acquéreurs. Ces mesures devraient mécaniquement contribuer à la reprise des ventes dans le neuf dès leur application.

« Pour faire face à la crise inédite que traversent le Groupe et l'ensemble de la profession, les équipes et le Conseil d'administration d'AST Groupe sont mobilisés pour mettre en œuvre le plan d'actions dont nous percevrons les premiers effets dès le deuxième semestre. Je reste confiant en notre capacité à améliorer notre marge opérationnelle dès 2023 et renouer à terme avec une croissance rentable. »

Alain TUR, PDG d'AST Groupe

