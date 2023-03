28/03/2023 - 08:30

Résultats annuels 2022

Bonne résilience de l'activité Mode Constructif Industriel

Résultats déficitaires en Maisons Individuelles et Promotion

Trésorerie de 29 M€ et dette maîtrisée

Plan d'actions pour retrouver une croissance rentable

« L'année 2022 a été une année noire pour le marché de l'immobilier.

Le renforcement des contraintes réglementaires, la hausse du prix des matériaux et leur indisponibilité à la suite du conflit en Ukraine ainsi que la tension persistante sur les entreprises sous-traitantes ont entrainé une forte hausse de coûts de revient et un allongement des délais de livraison des chantiers. Ces facteurs conjoncturels ont désorganisé notre Groupe et accentué des problématiques structurelles de planification et de qualité de réalisation de nos chantiers qui ont eu pour principale conséquence une érosion majeure de nos marges en Maisons Individuelles.

Prenant acte de cet état de fait, nous avons engagé un plan d'actions d'envergure afin de rétablir notre efficience opérationnelle et retrouver nos meilleurs standards de qualité.

En attendant, notre Groupe bénéficie d'une trésorerie de 29 M€, d'une dette maîtrisée qui, alliées à nos activités diversifiées, sont des atouts importants pour dépasser cette crise et retrouver la voie d'une croissance rentable. »

Alain Tur, PDG d'AST Groupe

En millions d'euros 2022 2021 Chiffre d'affaires 155,8 159,9 EBITDA* -5,6 4,7 % de CA -3,6% 2,9% Résultat Opérationnel Courant -9,4 0,7 % du CA -6,0% 0,5% Résultat Opérationnel -11,3 0,7 % du CA -7,3% 0,5% Résultat Net

% du CA -9,1

-5,8% 0,1

0,1%

*EBITDA : résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements.

Le Conseil d'Administration d'AST Groupe, réuni le 27 mars 2023, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2022. L'audit sur les comptes est en cours de finalisation par les commissaires aux comptes.

Le groupe AST a réalisé sur l'année 2022 un chiffre d'affaires de 156 M€ limitant le retrait d'activité à 2% par rapport à l'exercice 2021. Cependant, les problématiques conjoncturelles associées aux problématiques structurelles ont très fortement dégradé les résultats du Groupe notamment en Maisons Individuelles. Toutefois si la division Maisons Individuelles affiche un fort repli, l'activité Mode Constructif Industriel confirme sa performance et affiche un bon niveau de rentabilité opérationnelle dans un contexte de hausse importante des matières premières.

Des résultats fortement dégradés

L'EBITDA 2022 s'inscrit à -5,6 M€ pénalisé par la forte dégradation des marges du Groupe et la comptabilisation de provisions liées aux pénalités de retard et SAV. De même, le Résultat Opérationnel s'établit à -11,3 M€ après l'enregistrement de charges opérationnelles non courantes (dépréciation d'une partie du goodwill Maisons Ideoz et de la marque Villa Trident). Le Résultat Net s'élève à -9,1 M€ après l'enregistrement d'un Résultat Financier positif de 0,2 M€ et l'activation des déficits reportables pour 2,1 M€.

Ces résultats sont principalement liés à l'activité Maisons Individuelles et pour partie, aux moindres performances de l'activité Promotion & Lotissements dont l'EBITDA s'établit à -0,6 M€ à la suite de la baisse du chiffre d'affaires sur l'exercice.

Pour sa part, la division Mode Constructif Industriel, regroupant notamment les maisons à ossature bois Natilia, et les studios de jardin Natibox, demeure bénéficiaire avec un EBITDA de 3,8 M€ pour un chiffre d'affaires de 31,7 M€, soit une marge sur EBITDA de 12%. Ces bonnes performances démontrent la pertinence du positionnement diversifié du Groupe.

Une trésorerie de 29 M€ et une dette maîtrisée

Pour traverser cette crise, le Groupe bénéficie à fin décembre d'une trésorerie de 29 M€ et d'un endettement net de -1,3 M€[1] (-7,5 M€ hors IFRS 16), faisant ressortir un gearing[2] négatif de - 5%, dans le respect de ses covenants financiers.

Un plan d'actions pour retrouver une croissance rentable

Le Groupe a engagé un premier plan de réduction de ses charges opérationnelles visant à baisser significativement son point mort et dont les principaux axes sont l'optimisation des ressources avec notamment un gel ciblé des recrutements sur certaines fonctions, le report de certains investissements non essentiels et la rationalisation des locaux du Groupe.

Par ailleurs, le Groupe a continué d'ajuster ses prix de ventes sur l'ensemble de ses divisions pour compenser la hausse des coûts de construction. Ainsi, le prix moyen en Maisons Individuelles est désormais de 164 K€ TTC sur décembre 2022 contre 139 K€ TTC en décembre 2021 (+ 18%). Ces augmentations ainsi que le lancement d'une nouvelle gamme Natibox, la Twin, contribueront à l'amélioration de la rentabilité du Groupe.

Afin de renforcer son efficacité opérationnelle, le Groupe a mis en place trois Directions Régionales en Maisons Individuelles pour une plus grande proximité avec les équipes, une réduction significative de ses délais de livraison et une meilleure maîtrise de la qualité de ses chantiers.

Fort d'un carnet de commandes de 329 M€ au 31 décembre, le Groupe demeure confiant quant à sa capacité à améliorer sa marge opérationnelle dès 2023 et renouer à terme avec la croissance rentable.

La présentation des résultats annuels se tiendra ce jour à 11h30 par visioconférence et sera disponible et téléchargeable sur le site du Groupe avant la réunion :

https://www.ast-groupe.fr/documents/presentations-financieres

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur et Industriel, avec près de 30 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 2ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois (NATILIA). Le Groupe propose également des studios de jardin à ossature bois (NATIBOX).

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain RDV :

9 mai 2023 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023

AST Groupe

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Growth Paris - Mnémonique : ALAST – ISIN : FR0000076887

ANNEXES

L'audit sur les comptes est en cours de finalisation par les commissaires aux comptes.

ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/2022 31/12/2021 Goodwill 23 007 24 621 Droits d'utilisation des actifs loués 6 148 6 158 Autres immobilisations incorporelles 582 857 Immobilisations corporelles 10 589 10 459 Titres mis en équivalence 90 99 Autres actifs financiers non courants 267 268 Actifs d'impôts différés 5 304 3 065 Actifs non courants 45 987 45 529 Stocks et en-cours 16 195 11 345 Créances clients 20 766 18 904 Autres actifs courants 21 225 12 723 Actifs d'impôt courant (0) 1 507 Trésorerie et équivalents de trésorerie 29 101 37 690 Actifs courants 87 288 82 169 TOTAL DE L'ACTIF 133 275 127 698

PASSIF (en milliers d'euros) 31/12/2022 31/12/2021 Capital social 4 645 4 645 Primes d'émission, fusion 1 525 1 525 Réserves consolidées 30 515 31 432 Résultat de l'exercice (9 133) 99 Capitaux Propres - Part du Groupe 27 552 37 700 Intérêts minoritaires 27 (13) Total Capitaux Propres 27 579 37 687 Provisions pour indemnités de fin de carrière - non courantes 496 732 Provisions pour risques et charges - non courants 9 099 7 364 Dettes financières - non courantes 12 174 14 767 Autres dettes - non courantes 1 146 0 Passifs non courants 22 915 22 864 Provisions pour risques et charges - courants 4 036 2 925 Dettes financières - courantes 15 646 11 933 Dettes fournisseurs 33 709 30 089 Autres dettes - courantes 29 390 22 170 Passifs d'impôts courant 0 31 Passifs courants 82 871 67 147 TOTAL DU PASSIF 133 275 127 698

(en milliers d'euros) 31/12/2022 31/12/2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie 29 101 37 690 Concours bancaires (12) (13) Trésorerie nette - A 29 089 37 677 Emprunts et dettes financières - non courants 7 997 10 450 Emprunts et dettes financières - courants 13 583 10 000 Obligations locatives non courantes 4 177 4 318 Obligations locatives courantes 2 051 1 920 Endettement brut - B 27 807 26 687 ENDETTEMENT NET - B - A (1 282) (10 990) Capital social 4 645 4 645 Primes d'émission, fusion 1 525 1 525 Réserves consolidées 30 515 31 432 Résultat de l'exercice (9 133) 99 Intérêts minoritaires 27 (13) Total Capitaux Propres 27 579 37 687 GEARING Endettement net / Total capitaux propres -5% -29%

COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros) 31/12/2022 31/12/2021 Chiffre d'affaires 155 775 159 851 Produits des activités ordinaires 155 775 159 851 Achats consommés (109 752) (105 683) Charges externes (16 216) (16 279) Impôts et taxes (1 355) (2 017) Charges de personnel (30 189) (29 737) Dotations nettes aux amort. et perte de valeur (3 786) (3 930) Dotations nettes aux provisions et pertes de valeur (3 535) (1 134) Autres produits et charges opérationnels courants (334) (331) Résultat opérationnel courant (9 392) 740 Autres produits et charges opérationnels non courants (1 945) 0 Résultat opérationnel (11 337) 740 Coût de l'endettement financier net (250) (236) Autres produits et charges financiers 400 263 Résultat financier 149 27 Charges d'impôt sur le résultat 2 095 (691) Quote-part de résultat des S.M.E. (10) 9 RESULTAT NET (9 102) 85 Intérêts minoritaires 31 (13) RESULTAT NET PART DU GROUPE (9 133) 99

(en milliers d'euros) 31/12/2022 31/12/2021 RESULTAT NET (9 102) 85 Quote-part de résultat des S.M.E. (10) 9 Charges d'impôt sur le résultat 2 095 (691) Résultat financier

Autres produits et charges opérationnels 149

(1 945) 27

0 Résultat opérationnel courant (9 392) 740 Dotations nettes aux amort. et perte de valeur courantes (3 786) (3 930) EBITDA (5 606) 4 669

[1] Emprunts et dettes financières + Obligations locatives - Trésorerie et équivalents de trésorerie

[2] Endettement net / Fonds propres