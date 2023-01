11/01/2023 - 19:00

Communiqué de presse

À Décines-Charpieu, le 11 janvier 2023 – 18h00

Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2022

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société AST GROUPE (FR0000076887-ASP FP), confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2022 :

17 554 titres

12 857,42 Euros

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 28 832 titres 81 006,59 EUR 362 transactions Ventes 29 017 titres 83 380,34 EUR 257 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du contrat au 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

17 739 titres

11 358,87 Euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

13 794 titres

42 844,12 Euros

TP ICAP (Europe) est autorisé et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).



A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec près de 30 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 2ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

AST GROUPE

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Growth Paris - Mnémonique : ALAST – ISIN : FR0000076887

Annexe S2 2022

Achats Ventes Date de la transaction Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 362 28832 81006,59 257 29017 83380,34 01/07/2022 4 221 747,80 1 1 3,40 04/07/2022 5 281 926,76 1 1 3,36 05/07/2022 5 230 735,42 3 334 1103,56 06/07/2022 4 207 656,95 1 1 3,19 07/07/2022 1 1 3,18 1 1 3,18 08/07/2022 5 261 816,20 2 24 75,65 11/07/2022 1 1 3,14 1 1 3,14 12/07/2022 4 181 558,20 1 1 3,10 13/07/2022 3 151 460,06 1 1 3,06 14/07/2022 1 1 3,06 2 30 93,83 15/07/2022 2 5 15,33 2 281 879,53 18/07/2022 0 0 0,00 2 592 1877,16 19/07/2022 1 1 3,18 1 1 3,13 20/07/2022 1 1 3,18 1 1 3,18 21/07/2022 1 1 3,17 1 1 3,17 22/07/2022 1 1 3,18 5 1331 4307,98 25/07/2022 3 229 732,22 2 38 124,56 26/07/2022 2 56 177,55 1 1 3,20 27/07/2022 1 1 3,18 1 1 3,18 28/07/2022 4 361 1130,47 1 1 3,27 29/07/2022 5 361 1108,16 1 1 3,16 01/08/2022 2 17 52,20 2 237 746,48 02/08/2022 1 1 3,14 5 1291 4182,74 03/08/2022 1 1 3,20 2 2 6,40 04/08/2022 1 1 3,20 2 421 1355,60 05/08/2022 1 1 3,23 1 1 3,23 08/08/2022 1 1 3,24 1 1 3,24 09/08/2022 1 1 3,27 4 801 2656,67 10/08/2022 4 421 1374,14 1 1 3,34 11/08/2022 4 388 1255,03 1 1 3,29 12/08/2022 1 1 3,28 3 237 779,84 15/08/2022 2 2 6,49 1 1 3,26 16/08/2022 2 211 677,34 1 1 3,24 17/08/2022 1 1 3,21 1 1 3,21

Achats Ventes Date de la transaction Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 18/08/2022 6 502 1590,05 1 1 3,21 19/08/2022 2 191 601,72 2 251 808,22 22/08/2022 1 1 3,21 2 16 51,66 23/08/2022 2 191 609,32 1 1 3,22 24/08/2022 2 2 6,32 1 1 3,16 25/08/2022 5 451 1419,51 1 1 3,21 26/08/2022 2 2 6,27 2 57 181,25 29/08/2022 4 321 982,26 3 243 772,66 30/08/2022 2 2 6,24 2 2 6,32 31/08/2022 1 1 3,14 2 51 160,14 01/09/2022 1 1 3,14 1 1 3,14 02/09/2022 9 802 2406,98 1 1 3,09 05/09/2022 2 151 446,96 2 16 48,26 06/09/2022 5 361 1061,20 1 1 3,00 07/09/2022 1 1 2,88 1 1 2,88 08/09/2022 1 1 2,89 2 16 46,99 09/09/2022 2 141 407,54 2 261 769,94 12/09/2022 1 1 2,96 1 1 2,96 13/09/2022 1 1 2,97 2 261 775,17 14/09/2022 5 361 1050,34 2 2 5,93 15/09/2022 15 1268 3501,21 1 1 2,95 16/09/2022 4 181 473,48 2 281 753,08 19/09/2022 1 1 2,69 2 2 5,38 20/09/2022 18 1352 3405,34 5 1394 3786,10 21/09/2022 2 23 56,35 11 4231 11177,85 22/09/2022 6 677 1875,55 1 1 2,81 23/09/2022 14 1928 5025,04 1 1 2,68 26/09/2022 2 41 104,60 1 1 2,60 27/09/2022 2 171 436,06 1 1 2,56 28/09/2022 2 80 204,00 3 497 1302,03 29/09/2022 2 151 388,13 2 2 5,26 30/09/2022 3 201 514,37 1 1 2,57 03/10/2022 2 5 12,75 1 1 2,55 04/10/2022 4 311 791,65 1 1 2,55 05/10/2022 3 231 586,74 4 931 2445,34

Achats Ventes Date de la transaction Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 06/10/2022 1 1 2,68 10 3121 8646,78 07/10/2022 1 1 2,84 3 523 1485,32 10/10/2022 1 1 2,83 5 905 2591,69 11/10/2022 2 91 254,85 1 1 2,85 12/10/2022 2 2 5,65 2 64 184,27 13/10/2022 1 1 2,88 2 181 521,28 14/10/2022 2 251 710,38 1 1 2,88 17/10/2022 1 1 2,88 2 181 523,08 18/10/2022 2 2 5,73 1 1 2,89 19/10/2022 1 1 2,90 4 641 1869,50 20/10/2022 2 72 212,35 5 891 2661,20 21/10/2022 2 381 1127,80 2 2 6,00 24/10/2022 4 691 2027,14 1 1 2,94 25/10/2022 2 161 470,18 1 1 2,98 26/10/2022 1 1 2,92 2 51 151,42 27/10/2022 2 341 992,37 2 181 537,57 28/10/2022 3 521 1514,31 2 181 537,51 31/10/2022 2 206 599,51 2 2 5,93 01/11/2022 1 1 2,92 5 739 2209,78 02/11/2022 2 319 934,74 1 1 3,00 03/11/2022 3 405 1189,97 1 1 2,95 04/11/2022 5 761 2198,91 2 191 567,44 07/11/2022 4 551 1599,81 2 201 596,91 08/11/2022 5 415 1191,26 2 2 5,92 09/11/2022 9 1611 4329,71 1 1 2,71 10/11/2022 5 531 1422,77 1 1 2,77 11/11/2022 2 211 563,41 2 6 16,36 14/11/2022 5 481 1283,93 1 1 2,73 15/11/2022 1 1 2,70 1 1 2,70 16/11/2022 1 1 2,70 1 1 2,70 17/11/2022 1 1 2,70 3 429 1170,42 18/11/2022 1 1 2,69 5 970 2677,50 21/11/2022 4 321 861,46 2 8 22,08 22/11/2022 1 1 2,71 2 2 5,42