Chiffre d'affaires à 9 mois 2022 de 108,9 M€

En Millions d'euros T3 2022* T3 2021* 9 mois 2022* 9 mois 2021* Variation

% Maisons individuelles 19,6 18,6 75,3 72,7 4% Promotion & Lotissements 2,9 6,0 10,4 26,7 -61% Mode constructif industriel 6,5 5,6 23,1 21,1 10% TOTAL 29,0 30,2 108,9 120,5 -10% * Chiffres non audités

Dans un marché immobilier qui demeure très pénalisé par l'allongement des délais et la hausse des coûts de construction, AST Groupe réalise sur les 9 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 109 M€ en retrait de 10% par rapport à l'an passé.

Au cours du 3ème trimestre 2022, l'activité en Maisons Individuelles a tout de même progressé de 5% pour s'inscrire à 19,6 M€. Ainsi, le chiffre d'affaires sur 9 mois s'élève à 75,3 M€, en croissance de 4% par rapport à 2021 malgré des délais d'approvisionnement allongés et une tension persistante sur les entreprises sous-traitantes qui freinent la réalisation des chantiers.

L'activité Promotion & Lotissements s'établit pour sa part à 10,4 M€ pénalisée par des décalages de programmes et des commercialisations d'opérations plus longues. Cependant, la division totalise à fin septembre 2022, 394 compromis signés valorisés 82,5 M€ contre 312 compromis l'an passé qui représentaient 56,4 M€, soit une progression de + 26% en volume et + 46% en valeur.

La division Mode Constructif Industriel réalise un bon 3ème trimestre avec un chiffre d'affaires de 6,5 M€ en croissance de 16%. Sur les 9 premiers mois de l'année, l'activité s'élève ainsi à 23,1 M€ en croissance de 10% par rapport à 2022.

Le Groupe a procédé sur ce dernier trimestre, à une nouvelle hausse de ses prix de vente afin d'améliorer ses marges sur 2023 en compensant pour partie, l'augmentation des prix des matériaux ainsi que le coût de la construction lié à la nouvelle réglementation thermique.

Des prises de commandes freinées par des conditions de marché dégradées

Dans un marché immobilier qui s'est nettement durcit au cours du 3ème trimestre, les prises de commandes sur les 9 premiers mois de l'année s'élèvent à 1 592 unités, en retrait de 15% par rapport à la même période l'an passé.

Le contexte macro-économique inflationniste conjugué à la hausse des prix de vente et à la contraction de l'offre bancaire ont fortement freiné les acquisitions de logements, notamment en maisons individuelles où le marché accuse un retrait de 29% sur les 9 premiers mois de l'année 2022, dont - 46% sur le seul mois de septembre (1).

Néanmoins, la division Maisons Individuelles (hors concessionnaires) d'AST Groupe enregistre 1 003 prises de commandes sur les 9 premiers mois de l'année (1 187 à fin septembre 2021) affichant ainsi une baisse plus mesurée de 15,5%. En valeur, ces prises de commandes s'établissent à 122,9 M€ réduisant ainsi la baisse à 7% par rapport à l'an passé.

En Promotion et Lotissements, les prises de commandes ont progressé de 7% au cours 3ème trimestre et s'établissent sur les 9 premiers mois de l'année à 94 unités, soit une croissance de + 32% par rapport à 2021 (71 unités). En valeur, elles progressent même de 42% et représentent 19,1 M€ (vs 13,4 M€ en 2021).

Bien que les conditions de marché pèsent également sur les ventes Natilia, la forte demande de studios de jardin Natibox permet à la division Mode constructif industriel de limiter la baisse de ses prises de commandes qui s'établissent à fin septembre à 495 unités (contre 616 l'an passé). La nouvelle usine dédiée à l'offre modulaire du Groupe, opérationnelle depuis septembre 2022, permettra de répondre au succès rencontré par les studios Natibox. Comme annoncé, l'usine sera en capacité de produire dès la fin de l'année 5 modules par semaine et montera en puissance sur 2023 pour atteindre à terme les 25 modules par semaine.

Bénéficiant d'une offre flexible et bien positionnée sur un marché faisant face à un besoin pérenne et structurel de logements, AST Groupe conserve son ambition CAP 300. Néanmoins, compte tenu de la conjoncture exceptionnelle et des contraintes durables qui pèsent sur l'activité, le Groupe envisage son report au-delà de 2025.

(1) Caron Marketing – Markemetron de septembre 2022