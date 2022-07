(Euronext Paris - Compartiment C)

Chiffre d'affaires 1er semestre 2022

Dynamique commerciale maintenue sur le 2ème trimestre

En Millions d'euros T2 2022 * T2 2021 * S1 2022 * S1 2021 * Variation % Maisons Individuelles 29,6 27,7 55,7 54,1 3% Promotion & Lotissements 2,7 10,3 7,5 20,7 -64% Mode Constructif Industriel 7,6 8,2 16,6 15,5 7% TOTAL 39,9 46,2 79,8 90,3 -12% * Chiffres non audités

Dans un contexte géopolitique tendu, AST Groupe réalise sur le 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires de 79,8 M€. Le Groupe a vu son chiffre d'affaires en Maisons Individuelles progresser de 7% sur le 2ème trimestre pour s'inscrire à 29,6 M€ en dépit de délais d'approvisionnement hors normes qui continuent de peser sur la réalisation des chantiers. Ce retour à la croissance permet au chiffre d'affaires semestriel de la division de s'établir en croissance de 3% à 55,7 M€.

L'activité Promotion & Lotissements s'inscrit dans la tendance du 1er trimestre pour s'élever à 2,7 M€ sur le 2ème trimestre 2022 et 7,5 M€ sur le 1er semestre 2022. Cependant, les mises en chantier de nouveaux programmes devraient permettre à la division de renouer avec la croissance au cours du second semestre 2022.

Bien qu'également pénalisée par les ruptures d'approvisionnement occasionnant des arrêts des chaines de production, la division Mode Constructif Industriel totalise sur le 1er semestre un chiffre d'affaires de 16,6 M€ en croissance de 7% par rapport à 2021.

Afin de pallier à la hausse des prix des matériaux et à celle des coûts de construction liée aux nouvelles réglementations, le Groupe a procédé, depuis un an, à une augmentation de ses prix de ventes de près de 20% qui devrait lui permettre de restaurer progressivement ses marges dès 2023.

Dynamique commerciale maintenue sur le 2ème trimestre 2022

Les prises de commandes trimestrielles du Groupe s'élèvent à 717 unités, en progression de 3,5% par rapport au T2 2021. AST Groupe se rapproche ainsi des performances semestrielles de 2021 et totalise 1 309 prises de commandes (contre 1 327 en 2021) au 30 juin 2022.

La division Maisons Individuelles (hors concessionnaires) bénéficie pleinement de la professionnalisation de ses équipes commerciales et enregistre 859 prises de commandes sur le 1er semestre 2022, en croissance de + 1,7% (845 au S1 2021) dans un marché en baisse de près de 30 % sur les cinq premiers mois. En valeur, ces prises de commandes s'établissent à 103,8 M€ et progressent de + 11% par rapport à l'an dernier.

En Promotion et Lotissements, les prises de commandes ont continué de croître sur le 2ème trimestre pour s'établir à 62 unités fin juin 2022 (+ 51% par rapport au S1 2021 - 41 unités). Cette tendance positive devrait se confirmer sur le second semestre avec le lancement commercial de nouvelles opérations.

Les prises de commandes de la division Mode constructif industriel s'établissent sur ce 1er semestre 2022 à 388 unités (contre 441 l'an passé). Le studio de jardin, Natibox, continue sa montée en puissance avec 98 prises de commandes sur le 1er semestre 2022 contre 23 l'an passé confirmant la pertinence de la nouvelle usine dédiée au modulaire qui sera opérationnelle dès septembre 2022.

Dans un environnement inédit, AST Groupe a maintenu un bon niveau de ventes tout en augmentant significativement ses prix dans un marché en forte baisse. Ces actions conjuguées à un fort ralentissement attendu des mises en chantier devraient permettre à AST Groupe dès 2023 d'améliorer ses marges et de réduire ses délais de construction. Ainsi, le Groupe conserve son ambition CAP 300 d'un chiffre d'affaires de 300 M€ pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 8% d'ici 2025.

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 28 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Prochains RDV :

20 septembre 2022 : Résultats du 1er semestre 2022

28 septembre 2022 : Forum Lyon Pôle Bourse au Palais du Commerce

