(Euronext Paris - Compartiment C)

11/07/2022 - 18:00

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 11 juillet 2022 – 18h

Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2022

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société AST GROUPE (FR0000076887 – ASP FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2022 :

17 739 titres

11 358.87 Euros en espèces

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 33 637 titres 150 156.40 EUR 341 transactions VENTE 30 806 titres 143 607.61 EUR 259 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 908 titres

18 865.04 Euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

13 794 titres

42 844.12 Euros en espèces

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 28 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 –26 juillet 2022

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Growth Paris - Mnémonique : ALAST – ISIN : FR0000076887