09/06/2022 - 18:00

A Décines-Charpieu, le 9 juin 2022 – 18h

Assemblée Générale Mixte

Distribution d'un dividende de 0,10 EUR par action

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'AST Groupe réunie le 7 juin 2022 au siège social du Groupe sous la présidence d'Alain TUR, a approuvé l'ensemble des résolutions proposées à l'exception de la 14e résolution, concernant l'augmentation du capital réservée aux salariés, rejetée conformément à la recommandation du Conseil d'Administration.

Les renouvellements des mandats de Jérôme GACOIN et Olivier LAMY en qualité d'administrateurs ont été approuvés pour une durée de 6 ans.

L'Assemblée Générale a également approuvé la distribution d'un dividende de 0,10 EUR par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 24 juin 2022.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet du Groupe dans la rubrique « Assemblée Générale ».

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 28 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Prochain communiqué : Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 –26 juillet 2022