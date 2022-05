(Euronext Paris - Compartiment C)

10/05/2022 - 18:00

Chiffre d'affaires 1er trimestre 2022

Maintien d'un bon niveau de prises de commandes

En Millions d'euros T1 2022* T1 2021* Variation % Maisons individuelles 26,1 26,4 -1,0% Promotion & Lotissements 4,8 10,5 -53,9% Mode Constructif Industriel 8,9 7,3 22,3% TOTAL 39,9 44,1 -9,6% * Chiffres non audités

AST Groupe totalise sur le 1er trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 39,9 M€ contre 44,1 M€ l'an passé (- 9,6%). Comme attendu, l'activité de ce début d'année reste principalement pénalisée par les problématiques d'approvisionnement des matières 1ères qui continuent de ralentir les chantiers du Groupe. Comme prévu, l'activité Promotion & Lotissements marque le pas sur ce 1er trimestre pour s'établir à 4,8 M€ contre 10,5 M€ au T1 2021, suite à la baisse du carnet de commandes liée à la réorganisation de la division effectuée après les élections municipales de 2020. La division Mode Constructif Industriel, toujours portée par les ventes de maisons à ossature bois Natilia et les studios de jardin Natibox, continue sa progression avec un chiffre d'affaires de 8,9 M€ en croissance de 22,3% comparé au 1er trimestre 2021. Compte tenu de l'évolution du contexte géopolitique, le Groupe reste prudent quant aux effets dommageables et prolongés de cette crise qui pourraient accentuer les tensions sur les prix et la disponibilité des matériaux.

Bonne tenue de l'activité commerciale, supérieure au marché

La dynamique commerciale d'AST Groupe reste soutenue sur ce début d'année 2022 puisque le Groupe totalise 592 prises de commandes et enregistre un retrait limité de 6,8% par rapport à un 1er trimestre 2021 en forte croissance (+ 35%).

Sur le début d'année, les prises de commandes de Maisons Individuelles (hors concessionnaires) égalent le niveau de 2021 avec 393 unités et surperforment ainsi le marché qui enregistre une baisse de -25,6% (1) sur la même période. En valeur, ces prises de commandes s'établissent à 45,7 M€ et progressent de + 6,1% suite à l'augmentation des prix de vente du Groupe afin de compenser les hausses des coûts de construction et la nouvelle réglementation RE 2020.

En Promotion et Lotissements, le Groupe continue d'investir dans la prospection foncière et voit les prises de commandes de cette division progresser de 11% sur le 1er trimestre 2022.

Les prises de commandes trimestrielles de la division Mode constructif industriel, qui avaient progressé de 26% sur le T1 2021, s'établissent à 170 unités (contre 216 l'an passé) sur ce 1er trimestre 2022. Les prix de vente moyens des maisons Natilia et Villas Club ont augmenté de 10% par rapport au T1 2021. Par ailleurs, les prises de commandes de Natibox s'améliorent très significativement puisqu'elles passent de 6 unités en 2021 à 39 unités sur ce trimestre 2022 démontrant l'engouement grandissant pour cette nouvelle offre modulaire qui compte 26 concessionnaires.

Le Groupe poursuit ses actions afin de retrouver un niveau plus normatif de production sur le 2ème semestre. Fort d'un carnet de commandes solide et confiant dans sa capacité à restaurer ses marges à terme, AST Groupe renouvelle son ambition CAP 300 d'atteindre un chiffre d'affaires de 300 M€ pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 8% d'ici 2025.

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 28 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 –26 juillet 2022

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Growth Paris - Mnémonique : ALAST – ISIN : FR0000076887

