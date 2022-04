(Euronext Paris - Compartiment C)

22/04/2022 - 17:45

Mise à disposition du

Document d'Enregistrement Universel

AST Groupe a déposé en date du 21 avril 2022 son Document d'Enregistrement Universel (DEU) relatif à l'exercice 2021 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D.22-0330.

Il peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de la Société (www.ast-groupe.fr, Le Groupe, Finances, rubrique Informations réglementées) ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Il est également disponible sans frais sur simple demande par courrier adressé à la société : AST Groupe, 78 rue Elisée Reclus - 69150 Décines-Charpieu.

Le Document d'Enregistrement Universel 2021 intègre notamment :

le rapport financier annuel,

le rapport du Conseil d'administration,

le rapport des commissaires aux comptes,

les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux,

le descriptif de programme de rachat d'actions.

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 28 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 – 10 mai 2022 après clôture

