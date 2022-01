(Euronext Paris - Compartiment C)

31/01/2022 - 18:00

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 31 janvier 2022 – 18h

L'innovation d'AST Groupe saluée par le Préfet de la Nièvre et récompensée par des aides pour 1,6 M EUR

AST Groupe, leader de la maison à ossatures bois en France, a eu l'honneur de recevoir lundi 24 janvier 2022, M. Daniel Barnier, Préfet de la Nièvre, et M. Christophe Hurault, Sous-préfet de Cosne-Cours-sur-Loire et Clamecy, à son usine POBI, dédiée à la production d'ossatures bois, de charpentes et de menuiseries pour la construction de maisons.

Le Groupe qui œuvre depuis plus de 12 ans pour offrir un habitat plus respectueux de l'environnement, plus économe et accessible à tous, a été récompensé pour son innovation en matière de mode de construction.

En effet, POBI, lauréat de l'appel à projets « industrialisation de produits et systèmes constructifs bois et autres biosourcés », s'est vu attribuer une aide d'1,1 million d'euros dans le cadre du plan France Relance au titre du Programme d'Investissement et d'Avenir 4ème génération (PIA4) dont 60% sous forme de subvention. En complément de cette aide, le Groupe va également bénéficier d'une subvention de la Région d'un montant de 471 k€ dans le cadre du Plan d'accélération de l'investissement régional.

Ces programmes ont pour but de financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire, dans des secteurs stratégiques comme notamment la transition écologique, la compétitivité des entreprises et la souveraineté industrielle.

Ces aides de près d'1,6 M€ vont permettre à AST Groupe de financer une partie de son nouveau site industriel de plus de 3 800 m², situé à proximité de son usine historique. Ce projet sera dédié à la production des studios de jardin, Natibox, et de modules pour la construction hors site d'immeubles et de maisons prêtes à vivre à hautes performances environnementales.

Après le succès de son offre de maisons environnementales, Natilia, et de son studio de jardin Natibox, AST Groupe va proposer des maisons et immeubles modulaires « Made in France » intégralement fabriqués et équipés en usine afin de réduire significativement les délais ainsi que les coûts de construction.

Ce nouveau mode de construction permettra également de répondre aux nouvelles normes environnementales (réduction de la consommation énergétique, des déchets…) et de participer à l'économie locale.

Alain TUR, Président d'AST Groupe a déclaré : « Depuis plus de 12 ans, nous travaillons avec une équipe dédiée en R&D à faire évoluer l'habitat de demain. Nous sommes convaincus que l'avenir de la construction immobilière, qui n'a pas évolué depuis des décennies, passe par l'industrialisation. Ces aides vont nous permettre de continuer d'investir et de développer nos lignes de production modulaires hors site. Ainsi à l'horizon 2023, nous proposerons des maisons et immeubles aux lignes résolument contemporaines, parfaitement en phase avec les nouvelles attentes environnementales du marché. »

Visionnez le reportage de France 3 Bourgogne en cliquant ici

A propos d'AST Groupe

Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 28 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Plus d'informations sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Publication du chiffre d'affaires annuels 2021 – 8 février 2022

AST Groupe

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

[email protected] AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

[email protected]

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA